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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 09 Августа, 06:27 |
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В Хабаровске "Универсальная лизинговая компания" подвела итоги конкурса
«Как часто за повседневной рутиной мы забываем о простых человеческих радостях, а порой и вовсе не замечаем смены сезонов года за окном! - говорит исполнительный директор ЗАО «Универсальная лизинговая компания» Светлана ЮДИНА. - Объявляя этот конкурс, мы хотели напомнить своим партнерам, что бизнес - это еще не вся жизнь, и лучше всего об этом рассказывают работы их же детей».
Замечательные и очень трогательные рисунки сложно было делить на «удачные» и «не очень». Каждый участник достоин похвалы. Но все-таки конкурс есть конкурс, и в итоге были отобраны самые теплые, запоминающиеся работы. Часть из них размещена на сайте компании www.ulk.ru.
Конкурсантов разделили на две возрастные группы: от 3 до 7лет и от 8 до 14 лет.
В младшей победила Юля ПЕНЦЕЛЬ (5 лет), в старшей - Мирика ШЛАПАКОВА (10 лет).
Отдельный приз жюри «За любовь к родному краю» присужден Ксении МАРТЕМЬЯНОВОЙ (10 лет) за работу «Закат на Амуре». Самым оригинальным был признан рисунок «Лето на лесозаготовках» Никиты ЗУБАТОВА (8 лет). За профессионализм и творческий подход награждены Маша ЧИЖОВА (14 лет), Татьяна ПАСЮКОВА (13 лет) и Елизавета КОВАЛЕНКО (11 лет). Все победители получили ценные подарки и сертификаты на посещение Детского спортивного центра «ЮниClub».
«Универсальная лизинговая компания»: г. Хабаровск, ул. Тургенева, 96, стр. 1, (4212) 42-33-20
Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2014 год.
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