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25 Июля 2017, 17:55 | Вкус жизни |
Хабаровский край отметил праздник первой горбуши
1 июля в Советской Гавани прошел фольклорно-обрядовый праздник коренных малочисленных народов Севера. Праздник первой горбуши уже стал одной из визитных карточек Хабаровского края.
Мероприятие проводится с 2011 года с целью сохранения национальных культурных традиций коренных малочисленных народов Севера - орочей. За шесть лет праздник перерос районные рамки, став событием краевого масштаба. В программу мероприятия входят проведение обрядов «благодарения воды», мастер-классы по изготовлению сувениров, дегустация блюд национальной кухни. Развлекательная программа для детей и взрослых включает выступления коллективов, а также игры и конкурсы. Во время праздника проходит выставка-продажа национальных поделок декоративно-прикладного творчества коренных народов.
Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2017 год.
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