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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 10 Июля, 00:01 |
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Во Владивостоке обсудили тенденции развития розничных торговых сетей на Дальнем Востоке России
В президиум заседания вошли: член Дальневосточной ассоциации бизнес-консультантов Светлана ГОРШУНОВА, генеральный директор сети супермаркетов цифровой техники DNS Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ООО «Ратимир» Елена ЖАДАНОВА, руководитель группы по продвижению программного обеспечения корпорации IBM (г. Москва) Андрей ПЛУЖНИК, генеральный директор ООО «Зенит Торговое Оборудование» Павел ЮШИН, пишет "Дальневосточный капитал".
«Розничные торговые сети в России развиваются стремительными темпами, ежегодно увеличивая свои обороты. И Дальний Восток России является на сегодня одной из самых приоритетных географических площадок для развития этого сегмента», - пояснила выбор темы председатель совета Бизнес-Клуба «Диалоги» Инесса БАБИЧ.
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