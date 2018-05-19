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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 6, 2018
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15 Мая 2018, 13:55Владивосток наметил курс в мировом океане круизного туризма Круизный туризм - одно из самых динамично развивающихся направлений туротрасли в АТР. Соседство Дальнего Востока с крупнейшими туристическими рынками - Китаем, Японией, Южной Кореей, а также желание круизных компаний разнообразить традиционные маршруты создают предпосылки для развития этого вида туризма в Приморском крае.
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18 Декабря 2014, 19:31 | Вкус жизни
Во Владивостоке санкции джазу не помеха
В приморской столице с большим успехом прошел XI Международный джазовый фестиваль, собравший знаменитых европейских, американских, корейских и российских музыкантов, наглядно доказав, что никакие санкции искусству не помеха.
Так, французская команда джазистов Eric Legnini Trio приезжает на фестиваль уже пятый год подряд, пишет "Дальневосточный капитал". Не смутила политическая напряженность и легендарного американского джаз-фьюжн-гитариста, номинанта премии «Гремми» Стенли ДЖОРДАНА и знаменитую джазовую вокалистку, «Леди Z», Зению МакФерсон. Из известных российских исполнителей можно отметить трио Олега БУТМАНА. Приморье представляли биг-бэнд Приморского колледжа искусств и эстрадно-симфонический оркестр Приморской филармонии. Кстати, для дальневосточных джазовых музыкантов был учрежден специальный «Приз зрительских симпатий», доставшийся хабаровскому квартету Alegria.
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