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19 Ноября 2014, 13:33 | Вкус жизни

Во Владивостоке стало больше вегетарианцев

Владивостокскому вегетарианскому кафе "Ганга" исполнилось 5 лет. О том, что его появления в приморской столице ждали, говорит тот факт, что спустя короткий промежуток времени владельцам пришлось открыть второй зал. И если поначалу сюда приходили в основном вегетарианцы и веганы, то сегодня круг гостей стал шире и объединяет любителей вкусной, энергетически здоровой и полезной пищи.

Среди них сотрудники расположенных рядом офисов, молодые и зрелые пары, семьи с детьми, спортсмены, студенты. Заглядывают в кафе и вегетарианцы из числа звезд шоу-бизнеса, приезжающих во Владивосток с гастролями, руководители федеральных спортивных объединений. Блюда индийской кухни специально адаптированы под российские вкусы, чтобы порадовать как можно больше гостей.

«Самым сложным было сломать существующие стереотипы о том, что вегетарианство - это аскетично, сложно и дорого, - вспоминает директор кафе «Ганга» Максим ЕФИМОВ. - На самом же деле отказ от мяса, рыбы и яиц вовсе не означает, что отныне на вашей тарелке будут сиротливо лежать капуста с морковью. Вегетарианское меню очень разнообразно, к тому же ничего сложного в приготовлении блюд нет: варите борщ - вместо мяса кладете фасоль, ветчину в оливье заменяете вегетарианской колбасой, вкусный аналог плова - панир пулао - можно приготовить из риса и обжаренного адыгейского сыра со специями и кешью, а роль «селедки под шубой» на столе великолепно «исполняет» салат шраддха, в котором рыба заменена морской капустой. Отдыхая на природе, можно пожарить на костре вегетарианские «сосиски» или запечь на решетке очень вкусные и сочные «конверты» из лаваша с зеленью, помидорами и сыром. Что же касается «дороговизны», то сомневаюсь, что набор вегетарианских продуктов будет стоить дороже рыбы и мяса. Пример тому - очень демократичные цены в нашем кафе. Поэтому смена пищевого поведения начинается с… головы, осознания того, что для утоления твоего голода не обязательно кому-то погибать, а сформировать богатый и разнообразный рацион уже не проблема. Кстати, по моим ощущениям, вегетарианцев за эти пять лет во Владивостоке стало больше».

Плюсы вегетарианства хорошо известны. Это самая естественная пища для организма. На физическом плане она очень полезна для здоровья и приносит пользу не только телу, но способствует ясности ума. Кроме того, делая выбор в пользу вегетарианства, его сторонники уменьшают число страданий живых существ на земле. Есть и экологический момент, связанный с тем, что под кормовые культуры для разведения коров и свиней вырубаются огромные площади лесов, а затем производство отходов резко растет. А духовный аспект справедлив для любой религии - достаточно вспомнить систему постов в христианстве. Неудивительно, что число вегетарианцев в мире неуклонно растет. Среди них немало знаменитостей. На стенах кафе висят их портреты с цитатами о пользе вегетарианства.

Меню «Ганги» на пятьдесят процентов состоит из давно полюбившихся гостям блюд-хитов, среди них дал, гауранга, сабджи пулао, пирожное «Рама» и другие. Периодически в нем появляются новинки (и это повод заглянуть сюда даже тем, кто считает, что знает об этой кухне все). Активно используются сезонные продукты. Сейчас, например, на кухне царит ярко-оранжевое настроение: запеканки и супы-пюре из тыквы пользуются огромным спросом.

Не так давно «Ганга» снова расширилась: появился буфет со свежевыжатыми соками, смузи, молочными коктейлями и кулинарией. А полюбившийся владивостокцам магазин при кафе переехал в более просторное помещение по соседству и значительно увеличил ассортимент продуктов здорового питания. Поэтому поклонники вегетарианской кухни могут продолжить с ней знакомство дома. Тем более что ассортимент индийских специй дает большой простор для творчества.

«В природе, как известно, есть шесть вкусов - кислый, сладкий, горький, соленый, острый и вяжущий, - и пища, в которой все они (или большая часть) присутствуют, дает человеку максимальное насыщение и удовлетворение, - продолжает Максим Ефимов. - Индийские специи не только дают всю гамму вкуса, но еще и позволяют насытить ум, к тому же невероятно полезны. Куркума, например, очищает кровь, асафетида улучшает пищеварение. Эксперименты с ними - это очень увлекательный процесс! Результат всегда получается разный, но неизменно интересный». Помимо специй - большой выбор добавок, позволяющих добиться вкуса морепродуктов или шашлыка, есть вегетарианские колбасы и сосиски, состоящие из пшеничного белка и специй. Все это облегчает переход к вегетарианству для тех, кто только встает на путь правильного и энергетически здорового питания. А о том, что таких счастливых людей во Владивостоке становится все больше, свидетельствуют заполненные до отказа залы кафе.

Кафе «Ганга»: Владивосток, Океанский пр-т, 69, ТЦ «Галерея», тел. (423)245-08-11. Время работы - с 9.00 до 19.00 (выходные - с 10.00 до 20.00).

Екатерина СЕРГЕЕВА.  Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь,  2014 год.

 

Теги: Ганда  кухня  вегетарианство 


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