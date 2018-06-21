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Воскресенье| 08 Июля, 23:12 |
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"Лето на Русском - 2015": стремительно и ярко!
Главным событием культурной составляющей стала презентация муниципальных образований Приморья. Более 2 тысяч талантливых артистов из 20 районов края представили свои вокальные и танцевальные номера, а также продемонстрировали уникальные традиции приморских умельцев в рамках выставки декоративно-прикладного творчества «Улица мастеров».
Украшением фестиваля «Лето на Русском» стала выставка современного текстильного дизайна «200 историй о России», получившая признание на международной арене. Увидеть самые красивые пейзажи региона гости фестиваля могли на фотовыставке и полотнах приморских художников, создававших свои картины прямо на глазах у зрителей.
Культурную часть фестиваля наполнили арт-пленэр молодых художников, ежедневные музыкальные концерты, выступления коллективов со всего Приморья, творческие встречи и мастер-классы.
Любителей спорта порадовали соревнования по мини-футболу, стритболу, теннису, бейсболу, паралимпийским дисциплинам, гребле на лодках «Дракон» и «Аутригер», скоростному маневрированию на моторных лодках и, конечно, международный чемпионат по аквабайку.
Впервые в рамках «Лета на Русском» прошли соревнования среди людей с ограниченными возможностями. Инвалиды-колясочники и воспитанники домов-интернатов Приморья состязались в паралимпийских дисциплинах - бочче, беге на колясках и настольном теннисе.
И конечно, такое масштабное мероприятие не могло остаться незамеченным. Ежегодный культурно-спортивный фестиваль «Лето на Русском» номинирован на национальную премию в области событийного туризма Russian Event Awards - 2015. Тем самым выполнены главные задачи фестиваля «Лето на Русском» - не только развитие массового спорта и популяризация здорового образа жизни в Приморском крае, но и открытие Приморья на мировой спортивной арене, развитие туристического потенциала региона.
Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2015 год.
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