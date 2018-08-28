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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 12 Сентября, 13:27 |
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Юрист из Приморья выступает с пистолетом за регион
При этом он по-прежнему занимается юридической практикой, а стрельбу относит к разряду хобби. Чем обусловлен выбор столь экстремальной отдушины?
- Михаил, достижение столь высоких спортивных результатов требует значительного времени на подготовку. Бизнесу это не мешает?
- Нисколько. Более того, как и любой спорт, практическая стрельба дисциплинирует, учит концентрироваться на главном, повышает целеустремленность и оперативность принятия решений.
- Почему вы выбрали именно этот вид стрелкового спорта? Есть ведь еще стендовая, пулевая стрельба…
- Потому что именно практическая направлена на усвоение и выработку приемов, использующихся во всех ситуациях с применением огнестрельного оружия, и способствует максимальному выявлению лучших спортивных навыков. Это самый сложный вид стрелкового спорта, но одновременно и самый интересный. Недаром его девиз - «Точность. Мощность. Скорость». Для каждого упражнения готовится новая расстановка мишеней, новый комплекс препятствий и выдвигаются новые условия. Неслучайно это прикладной вид спорта для подготовки различных спецслужб, поскольку тренировки максимально приближены к реально боевым условиям. Нужно быстро перезаряжать оружие, причем в движении, менять позицию, обстреливать разные группы мишеней, в т. ч. движущиеся, стрелять лежа и стоя, при перебежке, с разворота, с разных рук…
- А вообще, сложно попасть в мир стрелкового спорта?
- Нет, было бы желание. Достаточно прийти в один из стрелковых объектов (во Владивостоке, например, их три), подать заявку и начать готовиться. Я, например, занимаюсь в спортивно-техническом обществе «Патриот», которое курирует Евгений ПУШКАРЕВ. Перечень состязаний по спортивной стрельбе можно найти в календарях мероприятий Владивостока и Приморского края, сводный календарный план России по практической стрельбе тоже в открытом доступе. Смотришь, где какие соревнования проходят, подаешь заявку и - вперед. Знали бы вы, какая там атмосфера, какой драйв! Ограничений для потенциальных участников нет, но желательно быть членом Федерации практической стрельбы России. Я в нее вошел, сдав квалификационный экзамен.
Если ты действительно нацелен на результат, то лучше сразу заниматься с тренером, это позволит избежать ошибок и переучивания. Меня тренирует Валерий НИКОЛАЕВ, директор ССК «Вольный стиль». График занятий выбираешь сам. Я, например, начал с одного раза в неделю, а месяца через четыре пришел к тому, чтобы тренироваться трижды в неделю по два часа. Все зависит от того, какие задачи перед собой ты ставишь.
- И какие задачи ставите вы?
- Достижение спортивных результатов.
- Недавно вы вошли в число 15 сильнейших «практических» стрелков России. Как думаете, почему до вас дальневосточникам не удавалось это сделать?
- В центральной части России очень сильная стрелковая школа - и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Тольятти, - и очень мощная база стрелковых объектов (нам о такой лишь мечтать). У большинства входящих в ТОП-15 спортсменов свои персональные тренеры и спонсоры. Дальневосточники же развиваются на свои средства.
- Это дорогой вид спорта?
- Недешевый, и самая затратная часть - стоимость патронов. Хорошее оружие тоже стоит дорого, но это все же разовое вложение, в то время как только на патроны перед подготовкой к соревнованиям уходит 60 тысяч рублей в месяц.
- Из чего стреляете? И насколько важна так называемая совместимость спортсмена и оружия?
- У меня австрийский Glock-34-9мм, это один из лучших пистолетов в мире (кстати, находится на вооружении у американских полицейских и российских силовиков). Недавно приобрел Glock-35-40 SW. «Совместимость» очень важна, пистолет должен быть продолжением руки спортсмена.
- Практическая стрельба - это ведь не единственное ваше увлечение? Вы занимаетесь дайвингом, мотоспортом…
- Мне действительно интересны разные спортивные направления. В дайвинге я достиг уровня спасателя, мотоцикл - больше для души (и, кстати, отличное средство для снятия стресса). Но все же настоящая отдушина - практическая стрельба. Хочу стать мастером спорта. Для этого нужно войти в шестерку лучших стрелков в России, выполнив не менее 85% от результата победителя. В этом году, на 15-м месте, у меня было 82%. Поэтому борьба предстоит жесткая, но цель поставлена, и отступать не собираюсь.
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