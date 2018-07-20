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Современные награды в России сделаны наспех – эскперт
Для кого-то медали и ордена - символ признания заслуг, для кого-то - хобби, а для кого-то - лом драгоценного металла...
В наградах и памятных знаках, как в капле воды, отражается история любой страны. Меняются традиции и главные ордена, но кавалеры не уходят в прошлое, они есть и сегодня, если удостаиваются ордена. У знатоков фалеристики на этот счет есть замечание: кавалер - это тот, кто награжден орденом, который носят на груди. Тот, кто удостоен ордена, который носят на шее, - командор, на ленте через плечо - гроссмейстер.
- Сергей Станиславович, почему именно награды стали вашей главной темой?
- С 1972 года я начал собирать ордена, медали, воинские знаки и почти за 25 лет собрал довольно серьезную коллекцию. Естественно, общаясь с друзьями, часто рассказывал о своих находках, стал, как они говорили, ходячей энциклопедией. Именно друзья посоветовали сделать книгу о наградах, которая и вышла в 1996 году. Тираж в тысячу экземпляров разлетелся махом. Потом были еще одно издание о наградах СССР, книги о наградах современной России, Русской Православной церкви.
- Чем различаются награды СССР и современной России?
- Они отличаются в корне. Над советскими наградами работали профессионалы, которые вкладывали в них душу. Была целая плеяда художников-модельеров. Эти награды были продуманными и очень качественно выполненными - их делали на монетном дворе. Не надо забывать, что награды военного времени проходили утверждение на самом высоком уровне, для этого изготавливались пробники, которые ложились на стол Сталина.
Современные награды, к сожалению, сделаны наспех. И этим все сказано. Хотя, конечно, и они изготавливаются на Госзнаке, но в них нет той теплоты, которая идет от советских наград.
- А что касается материала?
- Государственные награды СССР и России - самые дорогие, ведь они сделаны из драгметаллов: серебра, золота, платины, есть вкрапления бриллиантов и рубинов - в зависимости от того, какие это ордена. В зарубежных странах они зачастую сделаны из простых металлов, но там за каждым орденом есть материальная составляющая: и титулы дают, и земельные наделы, и финансовые выплаты, вплоть до пожизненного содержания. У нас, к сожалению, не так.
- Какова роль награды в современном обществе?
- За каждой наградой стоит человек, события, подвиг. Важно лишь, чтобы награда нашла своего героя. И я с пониманием отношусь к награждениям - прошлым и современным - военачальников, конструкторов, врачей, ученых, выдающихся артистов.
Очень хорошие слова известного фалериста-исследователя Всеволода МОЖЕЙКО взял я в качестве эпиграфа к своим книгам: «Учение о наградах называется фалеристикой. Как в капле воды, в фалеристике отражены история, ее законы, ее поступательные процессы. Страницы фалеристики повествуют о храбрости и честолюбии, отваге и лести, коварстве и преданности, предательстве и бескорыстии. Фалеристика драматична, как драматична сама история». Лучше не скажешь.
- А кто-то рассматривает орден, другую награду лишь как лом драгоценного металла?
- Бывает и такое. Был у меня знакомый ювелир на Украине, в мастерской которого стояла целая литровая банка платиновых барельефов с орденов Ленина. Золотую часть ордена переплавляли на цепи покидающие страну люди, а барельефы из тугоплавкого материала - платины - оставались у ювелира.
- Приходится ли вам сталкиваться с подделками государственных наград?
- Постоянно.
- Кто-то приносит на экспертизу?
- На экспертизу мне заведомую подделку не понесут. Не раз помогал определить подлинность той или иной награды сотрудникам полиции, таможни. Бывало, друзья показывали мне свои коллекции и я обнаруживал подделки. Но это неблагодарное дело - сказать своему другу, что его обманули.
- Сергей Станиславович, а в мире наград существует мода?
- Думаю, нет, это довольно консервативная сфера. Кроме того, существуют жесткие ГОСТы, регламентирующие изготовление государственных наград. Кстати говоря, положен законодательный предел полной вакханалии с наградами, похожими на государственные, всевозможных обществ, комитетов и академий. Кое-кто, правда, в 90-е годы успел обвешаться такими орденами и медалями.
- Между тем рождаются новые традиции, и в регионах разрабатываются собственные медали.
- Участвую в этой работе с большим интересом. Например, мной разработаны медали «75 лет Приморскому краю», «150 лет городу Владивостоку», некоторые другие. Когда вручают такую медаль ветерану, у деда аж слезу пробивает. В такие моменты понимаю, что все не зря: и моя коллекция, и книги о медалях и орденах, и разработанные мной награды.
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