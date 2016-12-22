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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Агротек": путь в будущее
По существу, камчатской компании, которая за двадцать лет существования доказала свою состоятельность, просто необходимо подставить более мощное плечо. А как эффективно решать вопросы импортозамещения в продовольственной сфере, команда «Агротека» знает и последовательно это делает.
От мясоперерабатывающего завода до строительства современной экофермы на Камчатке, от приобретения комбикормового завода и 1,2 тыс. га земли в Приморском крае до создания на полуострове генетического центра по разведению свиней для нужд всего региона. Выход на рынки Магаданской области, где в собственность компании перешел местный мясокомбинат, Хабаровского, Приморского краев - всего Дальнего Востока. Такова вкратце история развития «Агротека», акционеры которой уже вложили в реальное производство около 2 млрд рублей и готовы делать это дальше, рассчитывая на участие государства в строительстве инфраструктуры к объектам, которые могут обеспечить не просто развитие региональной компании, но и выполнение государственной задачи - обеспечения продовольственной безопасности.
Первый этап масштабного проекта по развитию свиноводства «Агротек» завершил в 2012 году, когда в работу была запущена «ЭКОФЕРМА Сокоч», рассчитанная на 12 000 голов в год. Общий объем выпуска охлажденной свинины составил более 1100 тонн в год.
Нынешний год - стартовый для второй очереди проекта.
В планах компании строительство нового свинокомплекса на 36 000 голов в поселке Лесном, строительство генетического центра, который будет развернут на базе модернизированной свинофермы в поселке Сокоч. Региону в целом крайне необходимо строительство цеха первичной переработки скота. Развитие должен получить элеватор в поселке Черниговка Приморского края. Компания приобрела его год назад и планирует на его базе наладить поставки на полуостров зерновых культур для производства комбикорма. Общий объем инвестиций оценивается в 1924,2 млн рублей. Результатом такой комплексной работы станет обеспечение свыше 70% потребности населения Камчатского края в высококачественном свежем мясе свинины.
Проект отлично ложится на сегодняшнюю почву: наконец-то мы вновь говорим о том, что необходимо возродить собственное производство, и у нас для этого есть условия. По крайней мере, камчатские предприниматели в актуальности своего проекта уверены и просчитали его возможности. В структуре инвестиций основную долю будут занимать собственный капитал и заемные средства. Однако в финансировании необходимой инфраструктуры компания рассчитывает на бюджетную поддержку. Речь идет о строительстве дороги в поселки Нагорный и Лесной, газопровода-отвода в поселках Нагорный, Сокоч, Лесной, энергетической инфраструктуры. Стоимость этих объектов оценивается в сумму порядка 170,5 млн рублей.
«Агротек» уже проделал большую работу, чтобы этот проект мог успешно стартовать: оформлены земельные участки под новое строительство, разработаны бизнес-план и проектно-сметная документация, определены поставщики оборудования и строительных материалов. С банками-кредиторами согласована финансовая модель. Идет работа над проектно-сметной документацией по инфраструктуре. А главное, уже есть отправная точка: «ЭКОФЕРМА Сокоч» доказала эффективность выстроенных в компании бизнес-процессов. Здесь создано генетическое ядро для увеличения поголовья: в 2012 году сюда завезли племенное стадо из Канады и сейчас тщательно оберегают качество продуктивной породы.
Важно отметить, что проект «Агротека» активно поддерживается правительством Камчатского края и является приоритетным для региона.
Лариса ЛАРИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2015 год.
Мнение
Владимир РУБАХИН, генеральный директор ЗАО «Агротек Холдинг»:
- Для того чтобы бизнес начал работу в инвестиционном направлении, необходимо как минимум три фактора: наличие недорогих и длинных денег, рынок потребителей и временные ограничения по импорту. Когда эти три условия срабатывают, отрасль начинает динамично развиваться. Пример тому - развитие птицеводства и свиноводства: эти отрасли «выстрелили», когда ограничили импортные поставки и дали длинные и дешевые деньги.
Есть ли сегодня эти условия? С импортом проблема вроде бы решена, но все участники рынка говорят о том, что ясной перспективы в этом вопросе нет; не факт, что сегодня, вложившись в производство, мы не столкнемся завтра с открытием рынка для более дешевой импортной продукции. Я считаю, если мы определились со стратегическим направлением, если мы хотим накормить себя и выйти со своей продукцией на мировой рынок, то ввоз мяса нужно жестко ограничить на тот срок, пока наши предприятия находятся на инвестиционной стадии. Дайте подрасти предприятиям, обеспечьте условия для того, чтобы сформировать здоровое поголовье. У нас еще нет собственной генетики; создавая ее, нужно поставить всяческие преграды от завозной заразы. А когда уже собственные товаропроизводители окрепнут, станут «акулами», тогда можно убрать барьеры и конкуренция уже будет на равных.
Конкурентоспособность в огромной степени определяется и ценой инвестиций. Сегодня это очень острая для отрасли тема. В себестоимости нашей продукции 35% - это обслуживание банковских кредитов, в последние три года, развивая производство, мы едва поспеваем их платить, что не оставляет нам возможности наращивать инвестиционный портфель. Срок инвестиционного кредитования должен быть хотя бы 10-15 лет.
Ситуация потихоньку меняется. И мы очень надеемся на то, что условия кредитования по сельскому хозяйству вернутся хотя бы на уровень прошлого года. Они были для нас более-менее комфортными: эффективная ставка на инвестиции с учетом всех компенсаций была 3,5%, банковский кредит на иные цели - в районе 12%.
При нынешних условиях в последние два-три месяца инвестиционная деятельность схлопнулась.
Есть надежда, что получат развитие новые инструменты поддержки инвестиций. К примеру, интересными представляются предложения недавно созданного Агентства кредитных гарантий, у которого можно получить госгарантию под 1,5% на размер заимствования от 50 до 70%. Таких «пряников» у нас не было никогда. Активизировался Фонд развития Дальнего Востока, в который пришла новая команда. Здесь есть реальные деньги, которые, мы надеемся, будут направлены на инфраструктуру для проектов развития в ДФО.
Окупаемость проектов зависит от многих компонентов: стоимости энергетики, тарифов естественных монополий и проч. К примеру, в агропроме энергетика занимает от 2 до 5% в себестоимости продукции, но ведь и рентабельность здесь, как правило, невысокая - 2-3%. То есть экономия даже одного процента на этой составляющей дает заметный результат в доходности бизнеса. Именно поэтому для нас дешевый источник энергии - большой плюс. И это лежит в русле региональной государственной политики - обеспечить дешевой энергией население и бизнес.
Значит, нужно развивать газификацию. Рядом с нашими объектами и на Камчатке, и в Приморском крае проходят газопроводы, но мы начинаем проекты, для которых нет газа!
Создается впечатление, что для нас важнее заграница, импорт углеводородного сырья - это наше все! Как получить газ на региональные проекты? Об этом даже не говорят вслух, проблема наглухо забита гвоздями. Но если Дальний Восток на пике государственной политики, то государство должно вкладываться в эту инфраструктуру, чтобы регион развивался. Это послужит будущему, так же как и дороги и энергетика, которые трудно оценить с точки зрения экономики, но они очень отчетливо оцениваются с точки зрения быть здесь России или не быть. Нужно думать об окупаемости проекта «Россия» в целом.
Сегодня ответственность за обеспечение населения продуктами берет на себя бизнес, но взамен выдвигает свои требования. Я полагаю, все, что хорошо для нашей мясной отрасли, хорошо и для России. Я очень рассчитываю на то, что какие-то узлы поможет развязать команда Минвостокразвития. Они мне по духу близки, это тоже люди из бизнеса, и мы говорим на одном языке.
На сегодняшний день Дальнему Востоку очень важно снять инфраструктурные ограничения: энергетика, транспортная доступность. Это даст каждой деревне свой проект, и там начинается жизнь. Я вижу перспективу на ближайшие пять лет, но, пока мы не решим эти вопросы, развития не будет.
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