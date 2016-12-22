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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Камчатский край: на пути развития
В регионе укрепляются новые отрасли, способные кардинально изменить его экономическое лицо. Не только рыба, многие десятилетия определявшая благополучие региона, но и вновь получивший развитие агропромышленный комплекс (когда-то Камчатка обеспечивала потребности всего Дальнего Востока по целому ряду продуктов), горнодобывающие предприятия - правительство края рассчитывает, что все это станет мультипликатором в решении проблем.
Отечественная экономика в приоритете
За прошлые годы Камчатка достигла определенного уровня стабильности и в значительной степени избавилась от целого ряда болезненных для региона проблем. Это позволило правительству края системно заниматься развитием экономики. Ее диверсификацией и активной поддержкой собственных производителей. Взаимные усилия бизнеса и власти уже дают ощутимые результаты. Именно кризисная ситуация в стране стала настоящей проверкой на прочность партнерских отношений.
Если говорить о бытовом, потребительском уровне, то отдаленной территории особенно сложно сдерживать рост цен. В той части, которая касается местных продуктов и товаров, правительству края удалось достигнуть взаимопонимания с региональным бизнесом. Соглашением стало удержание цен в коридоре 12-15%.
- Правительство края, в свою очередь, обеспечивает целый комплекс мер поддержки, в том числе в финансовой сфере. Сегодня компаниям не хватает оборотных средств, они дорогие. При этом наш государственный фонд поддержки предпринимательства продолжает кредитовать бизнес под 12-14%, в прошлом году на это направили более 170 млн рублей. С помощью гарантийного фонда привлекли в экономику края около 600 млн рублей. В 2015 году планируем поддержку малого бизнеса оставить на этом же уровне. Эти вложения окупаются. Я испытываю удовлетворение от того, что основная масса камчатского бизнеса ведет социально ориентированную политику, - говорит губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН.
В регионе принят целый пакет мер, которыми предприниматели активно пользуются - это и поддержка лизинга, субсидии на модернизацию производства. Особое внимание - начинающим предпринимателям, которые могут рассчитывать на гранты, консультационную поддержку, на помощь в подготовке и переподготовке кадров. Эта система распространяется и на муниципальные программы.
Свои продукты - реальность
Значительные усилия направлены на импортозамещение. Наиболее ощутимые результаты край планирует получить в агропромышленном секторе. За последний год, благодаря федеральным и краевым мерам поддержки, региону удалось нарастить объем производства в сельском хозяйстве на 11%. В правительстве края уверены, что и в этом году отрасль покажет хорошую динамику. Ее могут стимулировать и санкции, освободившие ниши для целого ряда продуктов. Но, по большому счету, результат должна дать системная работа, нацеленная на импортозамещение. Правительство края в свое время хорошо поддержало птицефабрику «Пионерская», сегодня она стабильно работает и почти полностью закрывает потребности населения края в яйце. В этом году планируется построить фабрику по производству бройлеров. Эффективно работает собственный комбикормовый завод. По существу, на Камчатке несколько лет целенаправленно строили крупный агропромышленный комплекс.
В его составе есть настоящие локомотивы. Так, компания «Агротек Холдинг» успешно реализует планы комплексного развития: запустила современный свинокомплекс в пос. Сокоч, планирует создать на Камчатке репродуктор для воспроизводства качественного поголовья свиней не только для собственных нужд. Компания думает о будущей кормовой базе, поэтому приобрела в Приморском крае элеватор, налаживает производство зерновых. И такой бизнес может рассчитывать не только на краевую поддержку, но и на федеральную. Проект «Агротека» - реальный кандидат в число приоритетных, отбором которых занимается Минвостокразвития.
- На старте еще целый ряд проектов в тепличном хозяйстве, связанных с использованием геотермальных ресурсов. У меня есть твердая уверенность, что здесь мы на правильном пути, а местным товаропроизводителям нужно постараться извлечь максимальную пользу из ситуации с эмбарго, - говорит руководитель края.
Очевидно, что в развитии регионального агропрома правительство края рассчитывает и на федеральную поддержку. Ведь на полуострове не ждут, что кто-то придет и сделает, а делают, бизнес готов вкладываться в эту значительную для продовольственной безопасности региона сферу.
Камчатская - фирменная
Традиционная для Камчатского края рыбная отрасль тоже в последние годы стала центром инвестиций. В крае построено и действует более 100 рыбоперерабатывающих заводов с круглогодичным либо сезонным производственным циклом, из которых 17 выпускают рыбные консервы, то есть продукцию глубокой переработки. Такие цифры глава региона привел на совещании в Хабаровске, которое провел премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ, подчеркнув, что 16 из них - это самые современные производства. В настоящее время в крае продолжается реализация двух крупнейших инвестпроектов по строительству и модернизации рыбоперерабатывающих заводов, общий объем инвестиций - более 2,2 млрд рублей.
Сегодня камчатские рыбаки добывают около четверти всех российских уловов, а объем инвестиций в рыбную отрасль за последние годы превысил почти 16 млрд рублей.
- Мы рассчитываем сохранить объем инвестиций в рыбопромышленном комплексе. В последние годы Камчатка уверенно удерживает звание лидера в отрасли по объему инвестиций в развитие береговой переработки и по объемам вылова, - говорит губернатор. - Считаем необходимым сохранить весь объем федеральных и региональных мер поддержки по развитию производственной базы рыбодобывающих и обрабатывающих предприятий, в том числе налоговые и имущественные льготы. Это позволит нам сохранить темпы роста ключевой для края отрасли экономики и, кроме того, нарастить объемы поставок камчатской рыбопродукции на внутренний рынок.
На Камчатке планируют и развитие аквакультуры - это пополнение ресурсной базы рыболовства. В крае принята госпрограмма, которая предполагает строительство 14 лососевых рыбоводных заводов в ближайшие пять лет за счет средств инвесторов, а в последующем - еще около сотни. Реализация программы позволит нарастить уловы лосося минимум на 10 тыс. т в год.
- Проект строительства заводов на Камчатке вызывает большой интерес у потенциальных инвесторов. У нас есть шесть крупных предприятий, желающих вложить собственные средства в этот бизнес, - раскрывает перспективы губернатор. Он обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой посодействовать ему скорейшему принятию на федеральном уровне всего пакета нормативно-правовых актов, что позволит стартовать столь важной для региона программе.
Перспективная страница
- На Камчатке масса проектов годами ожидала своего часа. К примеру, первые лицензии на освоение месторождений золота были выданы еще 15-20 лет назад, но именно сейчас началась активная фаза по их освоению - один из них уже признан Минвостокразвития приоритетным, - говорит губернатор.
В первую «когорту» приоритетных вошел камчатский проект строительства ГМК на Озерновском золоторудном месторождении. Благодаря проекту «Озерновский» развитие получит целый район на северо-западном побережье края. Это самое мощное на полуострове месторождение, содержащее порядка 300 тонн золота, подтвержденные запасы здесь составляют 100 тонн.
Камчатский край в прошлом году уже увеличил добычу золота на 72%. И планирует удерживать хороший темп развития этой отрасли. В этом году здесь планируется запуск горно-обогатительного предприятия «Аметистовое» на одноименном золоторудном месторождении в Корякии. Только по прогнозам это предприятие должно стать центром роста горной промышленности северных территорий Камчатки. По словам губернатора, это первый такой прорывной проект на севере региона. Наряду с развитием этого проекта, с появлением транспортной и энергетической инфраструктуры в отработку могут быть вовлечены близлежащие месторождения.
Дорога ведет к развитию
В прошлом году на полуострове многое сделано для развития транспортной доступности. В течение последних четырех лет на полуострове построили три моста через реку Камчатка - в районе Козыревска и Ключей. Построено 180 км автозимника Тигиль - Палана, завершена работа по строительству 17 мостовых переходов. Все это открывает дорогу и бизнесу.
И если продолжить тему транспортной доступности, то особое внимание в крае было уделено воздушному сообщению. Для Камчатки это важнейшая сфера. В прошлом году здесь запустили взлетную полосу в Палане, в планах приведение в порядок аэропортовой инфраструктуры в глубинке - Оссоре, Корфе, Тигиле, на острове Беринга.
Большой реконструкции подвергся и главный аэропорт - Елизово. В прошлом году в главной воздушной гавани Спецстрой России построил новые взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки. Пропускные возможности нарастили до 400 пассажиров в час. По существу, это уровень Хабаровского аэропорта. Начинается проектирование нового здания аэровокзала. Вся инфраструктура здесь должна подтянуться на современный уровень к 2017-18 годам.
Аэропорт Елизово будет важной составляющей территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка», проект которой сейчас рассматривается на уровне правительства РФ.
ТОСЭР «Камчатка» - новый шанс
- Сегодня мы видим, что все разрозненные проекты совмещаются в ТОСЭР «Камчатка» как пазлы, и картина становится понятной. Чего мы хотим добиться? Используя свое географическое преимущество, стать портом-хабом на входе в Северный морской путь, задействовать транзитные возможности нашей воздушной гавани. Но прежде - первая по достижимости задача - нужно дать новый шанс для развития туристической отрасли, - размышляет глава региона.
У Камчатки конкурентные рекреационные объекты, бальнеологические ресурсы, она многие годы активно продвигает свой туристический бренд. Но нужна инфраструктура, которая бы позволила принять и обслужить гостей. На будущий год в Петропавловске-Камчатском должно завершиться строительство Морского вокзала, который будет оборудован всем необходимым для пропуска пассажиропотока. Запланировано строительство пассажирского причала, это проект ОАО «Камчатский морской торговый порт», которое готово выступить якорным инвестором будущей ТОСЭР.
Более доступными должны стать главные достопримечательности: Долина Гейзеров, Курильское озеро, кальдера вулкана Узон. Поэтому в идею развития ТОСЭР логично ложится развитие малой авиации.
Идет осмысление новых путей развития экономики. Уже проделана огромная подготовительная работа. В правительстве края уверены, что при поддержке ТОСЭР «Камчатка» федеральным центром регион получит новую мощную точку роста.
Лариса ЛАРИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2015 год.
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