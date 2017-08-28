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Воскресенье| 03 Сентября, 19:34 |
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Реализация проекта ТОР "Камчатка" позволит преобразить Камчатский край в ближайшее время
Она, без всяких преувеличений, настоящий рай для путешественников, мечта для тех, кто любит настоящую, нетронутую природу. А здесь она еще и уникальная: вулканы, гейзеры, горячие источники.
Пока в силу разных причин все это богатство полуострова доступно немногим. Но ситуация должна измениться, она уже постепенно меняется. Туристический поток существенно вырос в прошлом году, и это уже не случайный показатель, а тенденция, на развитие которой будет работать и территория опережающего развития (ТОР) «Камчатка», которая была создана ровно два года назад.
Встреча на земле
Как театр начинается с вешалки, так и регион для гостей - с аэропорта. Для отдаленной и не имеющей автомобильного сообщения с материком территории это особенно актуально. Именно поэтому в числе многочисленных проектов, которые призваны обеспечить привлекательность Камчатского полуострова для туристов и, конечно же, улучшить условия для самих его жителей, обустройство аэропорта Елизово. Уже несколько лет здесь идет работа по модернизации наземной летной инфраструктуры, завершено сооружение взлетно-посадочной полосы. Сегодня нужен следующий шаг - строительство нового международного пассажирского терминала.
Проект развития главных воздушных ворот Камчатки разработан по инициативе правительства региона. Он предполагает строительство нового международного терминала, рассчитанного на обслуживание до 400 человек в час, а также других объектов аэропортовой инфраструктуры. Проект выходит на очень важную стадию. В рамках Восточного экономического форума правительство региона планирует заключить соглашение с инвесторами, которым предстоит воплотить в жизнь настоящую мечту жителей полуострова.
- Это стратегически важный для Камчатки проект. Его реализация позволит не только повысить уровень обслуживания пассажиров в елизовском аэропорту, но и придаст мощный импульс развитию транспортной и туристической сфер региона. В течение двух лет была проведена масштабная работа по продвижению строительства международного терминала: организованы роуд-шоу, консультации с компаниями, имеющими опыт в сопровождении таких объектов, переговоры и встречи с потенциальными инвесторами, в том числе на территории аэропорта. Планируем, что на Восточном экономическом форуме мы завершим эту работу и подпишем соглашение с инвестором, - делится планами губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН.
Конечно, новый красавец пассажирский терминал сменит отслуживший верную службу жителям полуострова аэровокзал не в один день. Понадобится время. Но власти региона уверенно заявляют, что международный аэропорт станет одним из лучших в своем классе в стране. По уровню комфортности, архитектурному решению он станет своеобразной визитной карточкой, демонстрирующей серьезное внимание руководства страны к развитию транспортной инфраструктуры Дальнего Востока.
Две ипостаси ТОР «Камчатка»
Основная цель проекта ТОР «Камчатка» - ускоренное развитие Камчатского края. Льготный экономический режим и упрощенные административные процедуры должны способствовать развитию транзитно-логистического, рекреационного и промышленного потенциала региона. Изначально для ТОР были заявлены две специализации: портово-промышленная и туристско-рекреационная.
- Реализация проекта ТОР «Камчатка» позволит преобразить Камчатский край уже в течение ближайших лет, увеличить туристический поток с перспективой роста до 820 тысяч туристов, создать порядка 3000 новых рабочих мест, большая часть которых будет занята камчатскими специалистами, - говорит руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана ГЕРАСИМОВА. - Прирост ВРП Камчатского края составит 10-15%. Создание условий, способствующих вложению частного капитала в транспортный комплекс, промышленность, туризм и другие отрасли региона, существенно повысит эффективность экономики Камчатки.
Проект ТОР «Камчатка» четко структурирован и предлагает инвесторам несколько инвестиционных площадок в Петропавловск-Камчатской и Елизовской агломерации. Это морской порт, аэропорт, Паратунка, «Юг», Зеленовские озерки, «Центр», «Витязь-Аэро», Нагорный. В соответствии со специализацией площадок - а это транспорт и логистика, туризм, промышленное развитие, сельское хозяйство - сформированы и планы по обеспечению их необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой. На эти цели на 2015-2017 годы было выделено 5,7 млрд рублей из федерального бюджета. Еще 2,8 млрд рублей в это инвестируют региональный бюджет и бюджеты муниципальных образований и сельских поселений. Соответственно, и от первых резидентов регион ожидает весомой отдачи. Заявленные ими инвестиции только на первом этапе реализации проекта составляют не менее 28 млрд рублей.
Основные бюджетные инвестиции сегодня направлены на обустройство площадок «Зеленовские озерки» и «Паратунка». Благодаря этому будут построены автомобильные дороги, объекты энергоснабжения, сети газоснабжения. Паратунка будет обеспечена объектами водоснабжения, канализации, а также теплом от Верхне-Паратунского месторождения термальных вод. Все это позволяет резидентам «садить» на обеспеченные инфраструктурой площадки новые предприятия, отвечающие идеологии созданной ТОР.
На создаваемом агропромышленном парке «Зеленовские озерки», включенном в ТОР, проекты реализуют компания ООО «Зеленая ферма» с инвестициями в размере 1,4 млрд рублей на строительство тепличного комбината производственной площадью 4,8 га для выращивания овощных культур и ООО «Агротерм - Зеленовские озерки» с проектом по строительству тепличного хозяйства для выращивания овощей в закрытом грунте с объемом инвестиций 353 млн руб.
Актуальная для Камчатки тема, где овощи закрытого грунта пока очень дороги, поскольку главным образом завозятся с материка. А само хозяйство расположится в создаваемой новой курортной зоне, где будет построена гостиница, а целебные источники Зеленовские озерки будут главной приманкой для туристов.
Значительные преобразования ждут и саму региональную столицу - Петропавловск-Камчатский. Они уже начались, и возможности для развития туристического бизнеса здесь постоянно добавляются. Так, в начале лета после многих лет строительства запущен в эксплуатацию морской вокзал. Планируется строительство нового пассажирского причала. Как известно, Камчатка может быть очень востребованным местом в программе мировых круизных компаний.
Тем временем для стимулирования региональных компаний, которым предстоит взять на себя организацию и обслуживание растущих туристических потоков, правительство Камчатского края формирует целый ряд мер поддержки.
- В настоящее время разработан порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере туризма. Организации смогут получить финансовую помощь для строительства и ремонта объектов туристической инфраструктуры: гостиниц, туристических баз, кемпингов и иных объектов. Отмечу, что также на получение дотаций из бюджета смогут претендовать и те предприятия, которые займутся возведением объектов транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры в рекреационных зонах. Разработанный механизм позволит привлечь в отрасль новые инвестиции и реализовать перспективные туристические проекты в регионе, - убеждена Оксана Герасимова.
Кроме того, на развитие туристического бизнеса будут работать недавно принятые поправки в Федеральный закон «О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса РФ в части создания благоприятных условий для развития туристско-рекреационной деятельности на территории ДФО». Согласно ему туристические организации Дальнего Востока получат нулевую ставку на прибыль.
Одновременно с этим открывающиеся ниши увидели для себя компании агропромышленного и рыбного комплекса региона. Во-первых, прогнозируемое увеличение туристического потока формирует и растущий спрос на продукты питания. Во-вторых, льготные режимы, поддержка инвестиционных проектов региональной властью позволяют планировать расширение бизнеса.
Не случайно в числе первых в качестве резидентов ТОР заявились компании этого профиля. ООО «Свинокомплекс «Камчатский» со строительством комплекса по выращиванию свиней, ООО «Камчатский бройлер» приступает к реализации проекта по строительству птицефабрики производственной мощностью 4,5 тыс. тонн бройлеров в год. Рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина помимо вложений в модернизацию флота планирует строительство новых корпусов фабрики береговой обработки рыбы. Современный рыбоперерабатывающий комплекс производственной мощностью 10 150 тонн в год создаст ООО «Город 415».
А одним из самых первых резидентов ТОР «Камчатка» стало ООО «Морской стандарт - Бункер», которое взяло на себя строительство комплекса по хранению и складированию нефтепродуктов емкостью 18 тыс. тонн на базе существующего причального сооружения в г. Петропавловске-Камчатском. В компании уверены, что рост экономической активности на Камчатке, развитие ее туристического и транспортного потенциала повлекут за собой развитие бункерного рынка. И у этих планов есть твердая основа.
Только по планам модернизации Петропавловск-Камчатского порта на полуострове ожидают увеличения его максимального грузооборота до 8 млн тонн в год. В качестве резидента ТОР «Камчатка» ООО «Свободный порт Камчатка» уже заявило проект по строительству рефрижераторного терминала, терминала по обработке навалочных, генеральных грузов до 600 тыс. тонн в год, а также пассажирского терминала для организации водного туризма, планируя инвестировать 3,9 млрд рублей. Пропускная способность новых терминалов составит 1,2 млн тонн в год. Данный проект может стать важнейшим звеном в реализации плана создания в Петропавловске-Камчатском порта-хаба, вписанного в стратегию развития Северного морского пути, отмечают в правительстве Камчатского края.
Порт в режиме свободы
Значительное оживление морской деятельности в регионе связывают и с проектами, которые уже заявлены и будут реализованы в рамках режима свободного порта Владивосток. Этот статус Петропавловск-Камчатский получил в июне 2016 года и уже обзаводится резидентами-инвесторами.
На сегодняшний день один из самых крупных проектов заявлен резидентом свободного порта компанией «Терминал «Сероглазка» (входит в группу «Норебо»). В Петропавловске-Камчатском планируется построить мощный современный рефрижераторный терминал для комплексного обслуживания рыбопромысловых и линейных судов. На его площадке будут сооружены холодильник емкостью 15 тыс. тонн и складской комплекс, модернизированы причальные стенки, появятся судоремонтные цеха. Компания уже сейчас предоставляет комплекс услуг по обслуживанию рыбодобывающих судов - от снабжения и замены экипажа до бункеровки, организации материально-технического снабжения.
У инициаторов проекта амбициозные планы. Мощности терминала позволят обеспечить перевалку рыбной продукции для поставок на внутренний рынок, а также прямые поставки рефрижераторных контейнеров в порты Азии, Европы, США. По предварительным оценкам, оборот рефрижераторных грузов в порту может достичь 300 тыс. тонн в год. Общий же грузооборот терминала будет доведен до 800 тыс. тонн груза в год.
Этот проект логично вписывается в стратегию развития рыбного комплекса Камчатского края, в соответствии с которой к 2030 году в регионе планируется обновить до 35% мощностей рыбопромыслового флота и нарастить производство продукции глубокой переработки (филе и фарша). Увеличению обработки рыбных грузов в Петропавловске-Камчатском будут способствовать и развитие поставок Северным морским путем, и переориентирование части уловов на берег для загрузки новых береговых заводов. Инвесторы уверены в том, что создаваемый комплекс будет востребован и рыбопромышленниками из других регионов Дальнего Востока.
- Современные рыбные терминалы на Камчатке смогут составить конкуренцию портам Кореи и Китая и станут ключевыми точками роста рыбохозяйственного комплекса края и Дальнего Востока, - считает глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ.
Проект будет реализован в несколько этапов, а завершить его инвестор планирует к 2021 году. В правительстве Камчатского края подтверждают готовность оказывать всю возможную поддержку резидентам свободного порта, в том числе проектам в таких стратегически важных отраслях региона, как логистика и рыбная промышленность.
Тем временем к рыбному бизнесу Камчатки присматриваются иностранные инвесторы из Японии, Республики Корея, Китая. Конкурентность условий и близость ресурсной базы - хорошие стимулы для принятия бизнес-решений в пользу региона.
Нельзя не сказать и еще об одном принципиальном для Камчатки проекте, который будет реализован резидентом СПВ. ООО «Новый дом» в самом центре Петропавловска-Камчатского планирует строительство современной гостиницы, а по существу - многофункционального и уникального комплекса, который помимо собственно отеля включает в себя строительство визит-центра для приема российских и иностранных делегаций, в том числе правительственных. Девятиэтажное здание с оригинальной архитектурой станет украшением региональной столицы, а главное, добавит в туристическую инфраструктуру города очень важное и пока недостающее звено - высококлассную гостиницу, отвечающую запросам самых взыскательных гостей полуострова.
Добавить возможностей
Режим территории опережающего развития и свободного порта - это живой инструмент, который оттачивается практикой и требует дальнейшего совершенствования. В краевом правительстве сегодня идут дальше, предлагая расширить площадку ТОР «Камчатка» за счет северных муниципальных образований, что позволит вывести в жизнь новые проекты в сфере недропользования.
- Положительным сигналом мы считаем интерес, который проявляет бизнес, сегодня не попавший в границы ТОР «Камчатка». На протяжении последних нескольких месяцев мы получали запросы от инвесторов по рассмотрению возможности включения их земельных участков в границы ТОР, - говорит Оксана Герасимова.
По инициативе правительства края Минвостокразвития России подготовлен проект постановления правительства РФ, предусматривающий включение в границы ТОР «Камчатка» земельных участков и кадастровых кварталов еще шести муниципальных районов Камчатского края: Карагинского, Быстринского, Соболевского, Пенжинского, Олюторского и Усть-Камчатского. На их территории планируется реализация проектов компаний в сфере добычи полезных ископаемых, рыбопереработки, а также туризма на общую сумму более 50 млрд рублей.
Ключевым в рамках расширения границ ТОР «Камчатка» может стать проект индийской компании Таtа Power, с которой 16 марта 2017 года в г. Мумбаи заключено соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта по освоению Крутогоровского месторождения каменного угля в Соболевском районе Камчатского края. Объем инвестиций по данному проекту превышает 33 млрд рублей. Его поддержали Минвостокразвития, АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» и ПАО «Сбербанк России».
Следует отметить, что одним из ключевых факторов в принятии решения индийской стороной инвестировать в данный проект является возможность включения территории Крутогоровского месторождения в ТОР «Камчатка».
- Что касается режима свободного порта Владивосток, в настоящий момент основной задачей, стоящей перед нами, является его распространение на территорию аэропорта Петропавловск-Камчатский, что позволит применять безвизовый въезд на территорию Камчатского края иностранных туристов, - говорит Оксана Герасимова.
Ирина ПИРОНКОВА.
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