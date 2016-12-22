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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Логика "Камчатки". Она не такая, как все
Камчатский край смог "мягко" пройти прошлый кризисный год. Средняя статистическая "температура по больнице" - индекс промышленного производства - здесь засвидетельствовала стабильность работы предприятий в основных отраслях экономики.
Существенный - около 10% - прирост показал рыбопромышленный комплекс. В краевом рыбном министерстве отмечают, что за год компании инвестировали в свое развитие почти в два раза больше средств, чем в предыдущем году, когда кризис еще только заглядывал в окна.
Успешно год сложился для села. Идея развития собственного производства продуктов питания в регионе получила поддержку уже давно, а в свете импортозамещения агропромышленный комплекс вообще получил зеленый свет. Не случайно два камчатских проекта в этом секторе на правительственной комиссии признаны приоритетными и получат федеральное софинансирование на строительство инфраструктуры для своих проектов.
Досье «Дальневосточного капитала»: В 2015 году Камчатский край посетили 183 850 человек, что в 3 раза больше, чем годом ранее. Основную долю составили российские граждане - 169 736 человек. Статистика показала рекордный рост внутреннего туристического потока - 379,6%. Иностранных граждан на Камчатку в прошлом году приехало 14 114 человек (на 500 человек меньше). По данным Агентства по туризму Камчатского края, существенно (более чем на 1000 человек) сократилось количество туристов из США, на 700 человек меньше посетило полуостров канадцев. Зато граждане Японии, Германии, Великобритании еще больше полюбили Камчатку. А количество гостей из Китая в прошлом году увеличилось почти в 6 раз!
Ничего не возникает сразу, прошли годы, чтобы Камчатка получила в промышленном масштабе собственную свинину. И вот в марте этого года впервые за последние двадцать лет на местные прилавки поступило охлажденное мясо бройлера. Кстати, все это проекты местных предпринимателей, которых не испугали небольшой региональный рынок сбыта и транспортная отдаленность от большой земли.
Реальный вклад в региональную экономику теперь вносит и горная отрасль, показавшая рост в 24%. Запущенный в производство летом прошлого года ГОК «Аметистовый» уже к новому году выдал первую тонну золота. Инициатор проекта - ООО «Золото Камчатки» - получил поддержку Фонда развития Дальнего Востока. А проект по освоению еще одного золоторудного месторождения на севере Камчатки - Озерновского, компании «СигМа», - на федеральном уровне признан приоритетным инвестиционным проектом. К труднодоступным природным кладовым полуострова начинают строить дороги.
Все знают, что Камчатка - это злачное место для туризма. Здешние вулканы, горячие источники, богатые рыбой реки, невероятной красоты горные хребты и заповедные места с первозданной нетронутой природой давно сформировали бренд «Камчатка». Правда, полноценной отраслью экономики туризм в регионе так и не стал. Его вклад в ВРП всего 1,9%. И даже взрывной рост количества гостей полуострова в прошлом году эту цифру никак не увеличил. Она слишком мала… пока.
В одной связке
Раскрыть туристический и транзитный потенциал региона призван проект территории опережающего социально- экономического развития (ТОСЭР) «Камчатка».
Камчатский проект, позиционированный как портово-промышленная и рекреационная зона, уникален тем, что включает в себя целый ряд отдельных кадастровых территорий, расположенных в нескольких десятках километров вокруг Петропавловска-Камчатского. Другая его особенность - комплексность: все объекты здесь будут работать на общую идею, дополнять и развивать друг друга.
Заместитель председателя правительства Камчатского края Марина СУББОТА, объясняя логику «Камчатки», выстраивает цепочку:
- Мы начинаем строительство нового аэропорта - для кого? Увеличится поток гостей, значит нужны гостиницы. Туристов нужно кормить - не обойтись без собственной агропромышленной площадки. Морской порт должен обеспечить необходимые условия для приема круизных судов и высадки их пассажиров на берег. Основные туристические «изюминки» Камчатки находятся достаточно далеко от краевого центра, значит нужно развивать авиационное сообщение, и так далее. Работы хватит всем, - рассказывает Марина Анатольевна.
Она признает, что одновременно быстро стартовать во всех направлениях комплексного проекта сложно. Слишком много сегодня еще зависит от федеральных министерств и ведомств. Как, к примеру, решение вопросов с причальными сооружениями в морском порту. Но то, что можно начинать делать уже сейчас, региональное правительство запускает в работу.
Главное, как всегда, - деньги. Региональный бюджет на ближайшие два года готов выделить 2,7 млрд рублей на софинансирование инфраструктуры для площадок ТОР. Они пойдут на строительство трубопровода, по которому горячая (до 90 градусов) минеральная вода с Верхне-Паратунских источников пойдет в Паратунскую долину, где должно появиться несколько новых туристических объектов, в том числе аквапарк. Впервые в истории здесь появится и система очистных сооружений.
- Все изначально должно закладываться комплексно и рационально, - рассуждает Марина Анатольевна.
Другой первоочередной площадкой станут «Зеленовские озерки», где уже готовится планировка порядка 700 гектаров земли. За бюджетные средства здесь будут построены дорога и энергетическая инфраструктура. На площадке расположатся крупное тепличное хозяйство, которому помогут подвести газ, а также туристический отель рядом с месторождением минеральных вод. Это только первые «постояльцы» «озерков».
Марина Суббота поясняет, что в момент утверждения правительством проекта ТОР «Камчатка» готовность стать ее резидентами изъявили 13 компаний, сегодня заявок уже 18, и они продолжают поступать. А вот реальных соглашений подписано пока только несколько. По ее словам, каждому потенциальному резиденту необходимо очень тщательно оценить свои возможности, время экономической турбулентности добавляет сложностей в любой бизнес-проект.
К проектам ТОР проявляют интерес иностранные компании, они нет-нет да заглядывают на Камчатку с ознакомительными целями. Но главная ставка делается все-таки на региональный бизнес. Его интерес сегодня уже оформлен в бизнес-планы, и это уже понятный язык для совместной работы. По словам зампреда краевого правительства, добавляет уверенности тот факт, что при общем падении объема инвестиций в экономику Камчатского края, произошедшем за счет сокращений федеральных вложений в регион, частные инвестиции росли. Деньги у бизнеса есть, и льготные условия ТОР для него привлекательны.
Камчатка - это почти остров…
- Мы географически вроде бы полуостров, а на самом деле - практически остров, - говорит губернатор Владимир ИЛЮХИН.
Именно поэтому «печкой», от которой придется плясать в создании полноценной территории социально-экономического развития «Камчатка» должны стать входные ворота - аэропорт и морской порт.
Губернатор заостряет внимание на вопросе развития аэропорта Петропавловска-Камчатского. С известными задержками и нагоняями из администрации президента, Спецстрой России должен завершить реконструкцию аэродромного хозяйства аэропорта уже этой весной. Дальше - ответственность региональной власти, несколько лет назад забравшей в краевую собственность Камчатское авиационное предприятие, которое не только обеспечивает воздушную связь с отдаленными районами края, но и управляет аэропортом.
- Мы брали на себя обязательства после того, как авиапредприятие станет краевой акционерной компанией, самостоятельно построить новый пассажирский терминал, - поясняет Владимир Иванович. - Проект уже готов и проходит последние экспертизы и аудит. Летом планируем начать строить. Объем инвестиций в строительство терминала со всей необходимой инфраструктурой оценивается в 2,3 млрд рублей. Плановый срок строительства - 48 месяцев. Это будет красивое необычной архитектуры с местным колоритом сооружение с пропускной способностью 400 пассажиров в час, - рассказывает губернатор.
Пассажирский терминал аэропорта - это как «вешалка в театре». С него начинается знакомство с краем, и на сегодняшний день получить при этом знакомстве отрицательные эмоции рискует каждый: багаж здесь порой можно ждать до часа. Поэтому и торопится региональная власть, ведет переговоры с банками об открытии кредитной линии и не рискует в сегодняшней ситуации полагаться исключительно на частных инвесторов.
- В настоящее время экономическая ситуация непростая, и я не очень верю тем, кто говорит, что может прийти и все быстро построить, а завтра у него начнутся проблемы, турбулентность и так далее, - рассуждает Владимир Илюхин. - Мы хотим обезопасить этот важнейший для края проект, поэтому начнем строить, а с бизнесом, как вариант, можем подписать соглашение о вхождении в уставный капитал. Для нас главное, чтобы край быстро получил современный аэропортовый комплекс.
Владимир Иванович признает, что сегодня носить «розовые очки» не по сезону. Да, ТОР «Камчатка» - красивый проект, который вызвал интерес у большого количества потенциальных инвесторов из разных сфер бизнеса, но степень ответственности каждого участника высока. Край из очень напряженного бюджета выделяет средства для финансирования инфраструктуры площадок ТОР и вправе рассчитывать на обязательность компаний, которые претендуют сегодня на статус резидента, а значит, и на льготы и преференции, которые следуют за этим званием.
- ТОР - это ведь «не манна небесная», а прежде всего взаимные обязательства, все ли, кто подал заявку на статус резидента, готовы их потянуть? - выражает опасение губернатор.
Хотя заявленная потенциальными инвесторами цифра в 20 млрд рублей его, как руководителя региона, конечно же, обнадеживает. Обнадеживает и то, что за новые проекты берется камчатский бизнес, заработавший капитал на полуострове и связывающий с ним свою дальнейшую судьбу.
Первый пошел
Первым резидентом ТОР «Камчатка» стало ООО «Морской стандарт бункер». Компания уже является крупным поставщиком нефтепродуктов на полуостров, имеет свой танкерный и буксировочный флот, береговую базу.
Директор по развитию компании Борис ЛАВРЕНТЬЕВ поясняет идею:
- Наш проект - не обособленный, он часть стратегии группы компаний «Морской стандарт». Мы одни из крупнейших операторов рынка нефтепродуктов по Дальнему Востоку. Закономерная задача - создать замкнутую логистическую цепочку по реализации нефтепродуктов, добавить со стороны Камчатки терминал по перевалке и хранению нефтепродуктов. Есть идея создать такой же терминал для Приморья в рамках Свободного порта Владивосток. Проект предполагает инвестиции в два этапа: первый - это порядка 280 млн рублей, второй - до 350 млн рублей. Будет создан новый терминал емкостью единовременного хранения 18 тыс. тонн.
Компания заранее подготовила необходимые проектно-сметную документацию и разрешительные документы, земельный участок под строительство уже определен.
Новый проект обеспечит оптимизацию логистических издержек, укрепит рыночные позиции компании. Но очевидна его выгода и для региона - это увеличение надежности поставок топлива, в том числе и в отдаленные районы полуострова. Но основной ожидаемый эффект - развитие конкуренции на топливном рынке, который долгие годы формировался на Камчатке по монопольному принципу.
- Конечно, это направление будет способствовать развитию рыночных механизмов, влиять на ценообразование, ассортимент, - поясняет Борис Лаврентьев. - И третье немаловажное значение в среднесрочной перспективе - это создание инфраструктуры для реализации идеи Севморпути. Мы готовы обслуживать потребности потенциальных операторов этого направления.
Предприниматели рассчитывают на то, что будут расти вместе с экономикой полуострова, потребности которой в энергетических ресурсах будут только увеличиваться. А свое решение стать резидентами ТОР объясняют вполне прагматично:
- В данном случае государство само создает льготные условия. Чем больше ты соответствуешь требованиям налогового законодательства, тем больше эффект получаешь, - говорит Борис Лаврентьев. - Нужно только грамотно воспользоваться преимуществами ТОР.
Самые вкусные помидоры
Их в рамках проекта ТОР обещает вырастить ООО «Зеленая ферма», которое планирует построить теплицы на площадке «Зеленовские озерки».
Стоимость строительства тепличного комплекса на 4,8 га инвестор оценивает в 1,5 млрд рублей. Он рассчитан на производство 3100 тонн овощей и зелени в год.
Директор компании Андрей АБИХ хорошо знаком с историей тепличного хозяйства на полуострове, хотя представляет предпринимателей, пришедших в аграрную отрасль из судоремонтной сферы.
«В свое время на Камчатке было много тепличных комбинатов, порядка 50 га теплиц располагались в поселке Термальном, они фактически обеспечивали все внутреннее потребление. С развалом Советского Союза они пришли в упадок, остались лишь небольшие частные тепличные хозяйства.
Наш проект рассчитан не на термальную воду, а на газ. Основной газопровод проходит рядом с нашей площадкой, и хотя на Камчатке газа не так много, как в России, его объемов достаточно, чтобы производить и нашу продукцию, - рассказывает Андрей Абих. - К сожалению, со всем, что касается инфраструктуры по доставке газа и электричества, на Камчатке сложно. За свои деньги мы ее никогда бы не подвели. Именно благодаря ТОР стало возможным поставить вопрос об участии бюджета в строительстве инфраструктуры. Мы, со своей стороны, вкладываем определенные соглашением средства и производим заявленное количество продукции в течение 25 лет. Это позволяет государству получить рабочие места, налоги, и главное - мы решаем задачу по импортозамещению».
Решение регионального правительства образовать площадку «Зеленовские озерки» обосновано расчетами. Емкость рынка тепличных овощей полуострова лишь в малой доле обеспечивается местными производителями (2 тыс. тонн против 15 тыс. тонн, потребляемых в год). Это значит, что рядом с «Зеленой фермой» могут возникнуть новые проекты.
Но не только аграрная отрасль получит здесь развитие. Рядом с агропарком находится зеленовское месторождение минеральных вод. Дебета воды нужной температуры никак не хватит для тепличных хозяйств. Но планы по развитию здесь туристической инфраструктуры вполне перспективны.
Такой проект предполагает гостиница «Авача», готовая выступить инвестором строительства на «озерках» небольшого бальнеологического санатория. Аргумент не только целебная вода здешних мест - рядом национальный парк «Налычевская долина», куда можно попасть, перемахнув через хребет. Это одно из наиболее популярных туристических мест Камчатки.
Андрей Абих рассуждает о том, что можно комплексно использовать минеральные источники, расконсервировав их возможности. Для бассейна нужна вода не более 40 градусов, на выходе она - до 90 градусов. Можно ведь прогонять ее по тепличному контуру, выдавая ее в итоге для санатория нужной температуры. Но это отдаленная перспектива. Многое будет зависеть и от того, как пойдут дела у первых инвесторов «Зеленовских озерков».
Даже самолетом можно долететь
Одна из самых серьезных преград в развитии въездного туризма на Камчатке - транспортная дороговизна. Задача не имеет простых решений, но в рамках ТОР могут появиться новые возможности сокращения дорожных издержек. Так возник проект, который сегодня пока представляется фантастическим. Это развитие легкомоторной авиации для полетов в Долину Гейзеров, на Курильское озеро - самые знаковые туристические объекты.
- Когда к берегам Камчатки подходит круизное судно, на его борту, как правило, не очень много желающих слетать на вертолете в ту же Долину Гейзеров: слишком дорого, - говорит губернатор края Владимир Илюхин. - В рамках ТОР возникло предложение уйти от вертолетов, использовать малую авиацию, легкомоторные самолеты. Для этого нужно построить полосы в местах туристических объектов и в районе аэропорта Николаевка.
Инициатором проекта выступает компания «Витязь аэро», которая является крупнейшим на Дальнем Востоке вертолетным перевозчиком.
В компании отмечают, что за прошлый год, несмотря на кризис, который, казалось бы, должен был обрушить туристический спрос, налетали на 25% больше. Здесь особенно заинтересованы в туристах, они - основа экономики вертолетчиков.
Председатель наблюдательного совета ООО «Витязь аэро» Алексей ХАЗИН поясняет идею проекта, с которым компания планирует войти в ТОР «Камчатка».
- Мы заявили 600 млн рублей инвестиций в проект. Это строительство полосы с грунтовым покрытием длиной до 800 метров в районе аэропорта Николаевка, а также всей необходимой инфраструктуры: стоянок для самолетов, командно-диспетчерского пункта, дороги, парковой зоны для пассажиров и так далее.
По его словам, инициировав проект, компания рассчитывает, что в рамках режима ТОР сможет наконец-то получить в пользование необходимый для развития участок земли, который сегодня «завис» между муниципалитетом и Корпорацией развития Дальнего Востока.
- Бюрократия - это ласковое слово. Годами ходили по кругу. В ТОР мы увидели механизм решения этого вопроса, - поясняют в компании.
Налоговые льготы в этой ситуации не так уж и актуальны, за спиной «Витязь аэро» стоит материнская рыбная компания «Витязь авто», учредители которой готовы брать на себя инвестиционную составляющую.
Однако у взлетной полосы в Николаевке должны быть «сестры» в Кроноцком заповеднике. По словам Алексея Хазина, планы строительства полос есть и у заповедного начальства. Кто знает, может, вскоре небольшие взлетно-посадочные полосы появятся рядом с Курильским озером или в кальдере вулкана Узона…
Возродить всероссийскую здравницу
За эту задачу в рамках ТОР готова взяться компания «Парни», которая пару лет назад забрала под свое крыло практически разрушенный санаторий «Начики». Некогда всесоюзный бальнеологический курорт, принимавший по профсоюзным путевкам тысячи отдыхающих со всей страны, полтора десятка лет пребывал в полной разрухе.
То, что происходит на его территории сегодня, обнадеживает. Новые собственники действуют совместно с региональным правительством. Власть пообещала и вложилась в свет и дорогу, предприниматели - запустили в этом году современный, лучший на Камчатке открытый бассейн с минеральной водой, открыли гостиницу, кафе.
Восстановление корпусов бывшего санатория - отдельная сложная задача. Пока здесь закрыли пластиковыми рамами зиявшие дырами окна, перекрыли крышу. Можно начинать выносить старые коммуникации, восстанавливать крытый бассейн. А дальше уже нужны профессиональные партнеры медицинского профиля. «Начики» - крепкий бренд еще советских времен. Его на Камчатке намерены возродить, используя возможности ТОР.
Лариса ЛАРИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2016 год.
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