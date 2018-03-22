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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Апреля, 16:22 |
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На Камчатке открыта новая "витрина для бизнеса"
Краевое государственное автономное учреждение «Камчатский выставочно-инвестиционный центр» получило новую площадку на Северо-Восточном шоссе.
И это как расценивать: можно сказать, на «отшибе» - на выезде из Петропавловска-Камчатского, который протянулся на несколько десятков километров вдоль моря, и сегодня не имеет единого делового центра. А можно нынешнее местоположение Камчатского выставочного центра рассматривать как новую активно формирующуюся территорию деловой активности. И это, второе, мнение больше соответствует истине.
Современная коробка из металлических конструкций и стекла - светлая, просторная, легко меняющая внутреннюю планировку, когда-то построенная частным инвестором для автосалона, преобразилась в востребованный деловой центр площадью 900 кв. м.. Рядом отличная асфальтированная парковка площадью 8 тыс. кв. м. Здесь столько места, что можно подумать о пристройке еще одного выставочного зала. Можно возвести временные павильоны и законсервировать их на время, когда они не востребованы. В конце концов, само уличное пространство уже активно задействовано для проведения массовых мероприятий.
«Первое мероприятие - новогоднюю выставку-ярмарку камчатских товаропроизводителей мы провели в 2016 году. И этот блин не оказался комом, - рассказывает директор Камчатского выставочно-инвестиционного центра Владимир РУСАНОВ. - На него пришли 15,5 тыс. человек, несмотря на все опасения, что Центр находится на краю города. Мы лишний раз убедились, что все эти опасения - это лишь дань привычке. Сегодня рядом активно строится новый жилой микро-район. Сюда можно легко доехать из четырех районов города по современным широким освещенным дорогам. Через два года будет построена дорога в микрорайон Дачная - в результате мы окажется в центре главной дорожной развязки города».
Напомним, что Камчатский выставочный центр долгие годы располагался в историческом центре Петропавловска-Камчатского, рядом с правительством края. Небольшие площади, отсутствие парковки, не «гибкое» пространство давно не устраивали учредителя краевого автономного учреждения - правительство Камчатского края. Выставочно-конгрессная инфраструктура - это один из элементов деловой среды территории. И сегодня у камчатского бизнеса открылись новые возможности для презентации своей продукции, проведения корпоративных мероприятий.
«Новое помещение, учитывая технологии быстровозводимых конструкций, позволяет нам решать самые разные задачи. Мы можем проводить выставки, к примеру, сразу в двух залах, а можем разделить пространство на пять площадок, как это делали при проведении стратегической сессии по совершенствованию инвестиционного климата в крае, - поясняет Владимир Русанов. - У нас так подведены электричество и коммунальные коммуникации, что возможно одновременно на разных площадках помещения проводить, к примеру, конкурсы парикмахерского мастерства или поварского искусства. Такого комфортного выставочного помещения, я думаю, в других регионах Дальнего Востока пока нет».
Как подтверждение слов директора центра, за окном кабинета, которое смотрит прямо в зал, шел региональный этап конкурса Ворлдскиллс, в котором соревновались кулинары, электромонтажники, парикмахеры. Зал был полон посетителей - школьников, студентов. И будущие молодые профессионалы все прибывали. В Камчатском выставочном центре кипела жизнь.
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