На Камчатке открыта новая "витрина для бизнеса"

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 19 Апреля, 16:22 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 61 р.
1 EUR 76 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 970 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Новое жилье привлечет кадры
свежий номер
Дальневосточный капитал № 4, 2018

Регион сегодня
19.04 |
Космодром Восточный привлекает интерес иностранных и российских туристов
19.04 |
Китайская компания "Чжундин Дайри Фарминг" готова построить молокозавод в Приморье
19.04 |
Скоростная железная дорога соединит Муданьцзян и Владивосток
19.04 |
Жители Приморья могут выиграть призы от Национальной организации туризма Кореи
19.04 |
Самый большой аквапарк на Дальнем Востоке построят в Хабаровске
статьи раздела
Часовой пояс
22 Марта 2018, 15:28
Транспортным коридорам в Приморье не хватает просчитанных бизнес-планов Так считает Ли Сон У, ведущий эксперт в области логистики Морского исследовательского университета Республики Корея
статьи раздела
Компании
22 Марта 2018, 14:06
Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ, генеральный директор ГК "Акцент": Мы становимся компанией, которую рекомендуют В апреле группе компаний "Акцент" исполняется 10 лет. За эти, прямо скажем, не самые простые для экономики страны годы, системный интегратор (а именно так позиционирует себя ГК "Акцент") смог добиться лидерских позиций в IT-отрасли Приморского края.
статьи раздела
Компании
22 Марта 2018, 14:04
Эфемерное "Счастье", Или Левиафан всегда рядом Я никогда не думал, что сюжет нашумевшего фильма "Левиафан", поставленного Андреем Звягинцевым, может повториться в реальной жизни. Казалось, что эта мрачная картина - больше аллегория, предупреждаюшая общество о том, куда можно зайти на пути вседозволенности и саморазрушения. Однако история с муниципальным торговым центром "Счастье" в Хабаровске развивается по похожему сценарию.
статьи раздела
Финансы
22 Марта 2018, 13:51
Объем лизинговых сделок на Дальнем Востоке выше, чем в Северо-Западном ФО Качественный рывок, который сделал российский лизинг за прошедший 2017 год (+48% к показателям 2016 года), прервал тенденцию стагнационных 2011 - 2012 гг., когда он смог вырасти только на 2-4%, и период падения - 2014-2015 гг. (на 13% и 20% соответственно).
статьи раздела
Финансы
22 Марта 2018, 13:33
Соблюсти баланс интересов Документарный аккредитив с дисконтированием - эффективный способ управления оборотным капиталом
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Территория
19 Апреля 2018, 09:10 | Территория

На Камчатке открыта новая "витрина для бизнеса"

На Камчатке сегодня можно проводить выставки, инвестиционные мероприятия, да и просто праздники, используя самые современные форматы. Эти новые возможности уже оценил не только местный бизнес, но и иностранные компании.

Краевое государственное автономное учреждение «Камчатский выставочно-инвестиционный центр» получило новую площадку на Северо-Восточном шоссе.

И это как расценивать: можно сказать, на «отшибе» - на выезде из Петропавловска-Камчатского, который протянулся на несколько десятков километров вдоль моря, и сегодня не имеет единого делового центра. А можно нынешнее местоположение Камчатского выставочного центра рассматривать как новую активно формирующуюся территорию деловой активности. И это, второе, мнение больше соответствует истине.


 

Современная коробка из металлических конструкций и стекла - светлая, просторная, легко меняющая внутреннюю планировку, когда-то построенная частным инвестором для автосалона, преобразилась в востребованный деловой центр площадью 900 кв. м.. Рядом отличная асфальтированная парковка площадью 8 тыс. кв. м. Здесь столько места, что можно подумать о пристройке еще одного выставочного зала. Можно возвести временные павильоны и законсервировать их на время, когда они не востребованы. В конце концов, само уличное пространство уже активно задействовано для проведения массовых мероприятий.

«Первое мероприятие - новогоднюю выставку-ярмарку камчатских товаропроизводителей мы провели в 2016 году. И этот блин не оказался комом, - рассказывает директор Камчатского выставочно-инвестиционного центра Владимир РУСАНОВ. - На него пришли 15,5 тыс. человек, несмотря на все опасения, что Центр находится на краю города. Мы лишний раз убедились, что все эти опасения - это лишь дань привычке. Сегодня рядом активно строится новый жилой микро-район. Сюда можно легко доехать из четырех районов города по современным широким освещенным дорогам. Через два года будет построена дорога в микрорайон Дачная - в результате мы окажется в центре главной дорожной развязки города».

Напомним, что Камчатский выставочный центр долгие годы располагался в историческом центре Петропавловска-Камчатского, рядом с правительством края. Небольшие площади, отсутствие парковки, не «гибкое» пространство давно не устраивали учредителя краевого автономного учреждения - правительство Камчатского края. Выставочно-конгрессная инфраструктура - это один из элементов деловой среды территории. И сегодня у камчатского бизнеса открылись новые возможности для презентации своей продукции, проведения корпоративных мероприятий.

«Новое помещение, учитывая технологии быстровозводимых конструкций, позволяет нам решать самые разные задачи. Мы можем проводить выставки, к примеру, сразу в двух залах, а можем разделить пространство на пять площадок, как это делали при проведении стратегической сессии по совершенствованию инвестиционного климата в крае, - поясняет Владимир Русанов. - У нас так подведены электричество и коммунальные коммуникации, что возможно одновременно на разных площадках помещения проводить, к примеру, конкурсы парикмахерского мастерства или поварского искусства. Такого комфортного выставочного помещения, я думаю, в других регионах Дальнего Востока пока нет».

Как подтверждение слов директора центра, за окном кабинета, которое смотрит прямо в зал, шел региональный этап конкурса Ворлдскиллс, в котором соревновались кулинары, электромонтажники, парикмахеры. Зал был полон посетителей - школьников, студентов. И будущие молодые профессионалы все прибывали. В Камчатском выставочном центре кипела жизнь.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2018 год. 

Теги: выставочно-инвестиционный центр  выставки 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Компании
22 Марта 2018, 14:09
Сергей КУЗНЕЦОВ, генеральный директор компании "ТОРЭКС-Хабаровск": Свои силы мы оценивали фактически Главным событием 2017 года в экономике Хабаровского края стало восстановление производства на крупнейшем сталеплавильном предприятии Дальнего Востока "Амурметалле". Казалось, что завод, который на протяжении последнего десятилетия уверенно шел ко дну, уже не спасти. Но власти не опускали руки, нашелся заинтересованный инвестор, который взялся за, казалось, безнадежное дело, и сегодня уже можно говорить о перспективах металлургии в регионе.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Компании
22 Марта 2018, 13:45
Светлана ЮДИНА, исполнительный директор "Универсальной лизинговой компании": Лизинг - это инструмент партнерства 2017 год стал для "Универсальной лизинговой компании" самым успешным за 17-летнюю историю. Компания вошла в Топ-20 крупнейших лизинговых компаний страны, практически вдвое нарастив объем лизингового портфеля
статьи раздела
Вкус жизни
21 Марта 2018, 14:19
"Берингия" пошла на Чукотку Праздник, посвященный открытию традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", в этом году организаторы были вынуждены перенести на один день
статьи раздела
Вкус жизни
21 Марта 2018, 11:15
Приморье лидирует по пятизвездному статусу Только три гостиницы на Дальнем Востоке имеют "пять звезд"
статьи раздела
Регион сегодня
21 Марта 2018, 10:58
Дальневосточников на крючке крепко держит рыбалка Клевое место: Дальний Восток глазами рыболова-романтика, или как правильно готовить "королевское блюдо"
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика