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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Виктор РАДЬКО, генеральный директор АО "Золото Камчатки": "Аметистовый" - жемчужина северной Камчатки
Компания владеет рядом лицензий на золоторудные месторождения, под ее крылом - давший первое промышленное камчатское золото ГОК «Агинский», но самая яркая страница сегодняшнего бизнеса - ГОК «Аметистовый», запущенный в эксплуатацию в сентябре прошлого года. В январе этого - на нем была отлита первая тонна драгоценного металла.
Собственно, этим фактом ставится точка в разговорах о будущем развитии золотодобычи на Камчатке. Она - уже экономическая реальность: наряду с основной отраслью - рыбной - опорой для бюджета региона становится горнодобывающая. О перспективах развития золотодобывающего бизнеса на Камчатке «Дальневосточный капитал» разговаривал с генеральным директором АО «Золото Камчатки» Виктором РАДЬКО.
- Виктор Васильевич, горнодобывающая область на Камчатке долгое время была, скажем так, в «запасе», за исключением добычи платины в Корякии. Какие обстоятельства дали старт вашему проекту? Пришло время, появились более эффективные для отработки объекты, рыночная конъюнктура вывела их в активную стадию?
- Перспективность проектов на Камчатке обуславливается высоким содержанием драгоценного металла в руде - оно сегодня у нас значительно выше, чем в регионах с традиционно развитой золотодобычей. Кроме этого, сказывается также относительная дешевизна и простота добычи руды, большую ее часть мы получаем открытым способом. А вообще, ресурсы планеты ограничены, поэтому крупные месторождения обладают сегодня высокой привлекательностью. Первое золотодобывающее предприятие на полуострове - Агинский ГОК - было запущено лет десять назад. Сегодня его ресурсная база в значительной степени исчерпана, мы ведем работу по ее расширению - обеспечить загрузку предприятия должна руда с месторождения Бараньевского. Опыт этого ГОКа оказался удачным, финансовые ресурсы, сгенерированные этим проектом, акционерами были направлены на строительство Аметистового ГОКа, который уже стал крупнейшим золотодобывающим предприятием полуострова. По существу, это жемчужина северной Камчатки. В тундре, где не было ни энергетики, ни дорог на расстоянии почти 200 км от ближайшего поселка Тиличики, построено и набирает обороты производство, обеспечивающее порядка 1200 рабочих мест и отвечающее самым современным технологическим и экологическим требованиям. Мы гордимся этим проектом, который реализован при активной поддержке правительства Камчатского края.
- Какой объем средств уже инвестирован в этот проект? Когда планируете его вывести на проектную мощность?
- На Аметистовом построены горно-обогатительный комбинат и золотоизвлекательная фабрика, на которой производится сплав Доре. Реализованная здесь технология прямого цианирования обеспечивает извлечение металла на уровне 95-96%. Наряду с высоким содержанием золота в руде, это, считаю, важнейший показатель, способный обеспечить эффективность проекта. Мы запустили производство в сентябре прошлого года, а в январе уже вышли на проектную мощность: это переработка 500 тыс. тонн руды и производство 4 тонн золота в год.
В общей сложности проект обеспечен ресурсами до 2025 года, ГКЗ утвердила запасы в размере 52 тонн. Но компания намерена уже с этого года инвестировать значительные средства в геологоразведку: в пределах нашей лицензионной площади есть что искать, рудные жилы, на которые мы уже зашли с горными работами, имеют продолжение, нужна доразведка. Мы надеемся значительно нарастить запасы этого месторождения.
В Аметистовый с начала строительства уже вложены несколько миллиардов рублей. Инвестиции будут направлены на приобретение основных средств для организации подземной отработки месторождения, строительство инфраструктуры, укрепление перевалочной базы в Тиличиках.
Но мы не ограничиваемся этим проектом, компания располагает рядом лицензий, отработку месторождений будем производить согласно нашим стратегическим планам. Первостепенные в этом ряду для нас - Бараньевское и Кумроч. Здесь тоже нужна доразведка. В общей сложности «Золото Камчатки» в 2016 году направит на эти цели сотни миллионов рублей.
Как я уже говорил, ресурсы Бараньевского планируются на замещение выбывающих мощностей Агинского месторождения. В рамках этого плана мы хотим соединить ЗИФ, расположенную на Агинском месторождении, с Бараньевским месторождением. Для этого уже начато проектирование дороги длиной 50 км. Сложный, но и очень заманчивый объект - это месторождение Кумроч, мы считаем его крайне перспективным проектом и будем вкладывать средства в его доразведку с целью увеличения минерально-сырьевой базы. А средства, которые теперь уже начинают зарабатываться на Аметистовом, будут инвестированы в другие производства, прежде всего на Камчатке. Такова политика акционеров, которые пришли на территорию с большими планами. Если в этом году общий объем добычи компании запланирован на уровне 5,6 тонны, то к 2025 году мы должны выйти на 10-12 тонн.
- Губернатор Владимир ИЛЮХИН не один раз говорил, и мне в том числе, что Аметистовый - это новая точка роста в отдаленном северном районе Камчатки. Как его запуск сказывается на жизни региона? Можно ли этот эффект как-то потрогать?
- В этом году Камчатка от нашей компании только налогов получит более 760 млн рублей. Это, считаю, неплохая прибавка к бюджету. Только на Аметистовом создано порядка 1200 рабочих мест со средней зарплатой в 80 тыс. рублей. Конечно, нам еще много персонала приходится приглашать с материка, своего подготовленного практически не хватает, но рабочие места есть, и мы готовы помогать с обучением местных кадров. Готовы объединять свои усилия с правительством края, с коллегами по отрасли: появляется спрос на горнорабочих, технический персонал, водителей, он может быть закрыт за счет местного населения.
У таких проектов, как наши, мощная синергия. К примеру, для Аметистового нам надо перевезти порядка 40 тыс. тонн груза, для этого должен работать порт-пункт в Тиличиках, кто-то должен охранять склады, возить эти грузы, мы загружаем работой энергетиков, запитавших нашу базу от Южных электрических сетей, и так далее. Не говоря уже о том, что если в поселке у людей есть деньги, то это открывает возможности для местных предпринимателей - торговля, сервисные услуги, тут, как говорится, им и карты в руки. Мы, кстати, также все, что возможно, стараемся закупать на Камчатке. Это тоже политика компании.
- Сегодня много говорят о мерах поддержки инвестиционных проектов в регионе. Ваша компания - одна из немногих, кому она предоставлена. Какие льготы получили от регионального правительства?
- АО «Камголд» в 2015 году был присвоен статус регионального инвестиционного проекта (РИП) Камчатского края. Это позволяет компании получать ряд налоговых льгот, в том числе по налогу на прибыль, НДПИ. Планируем получить такой же статус для АО «Аметистовое». Очевидно, что деньги, дополнительно полученные за счет налоговых преференций, будут инвестированы в расширение геологоразведочных работ, поскольку привлекать на эти цели значительные кредитные средства мы пока не можем, а это вопрос обеспечения будущего производства.
Мы заключили соглашение с Фондом развития Дальнего Востока, который поддержит своими средствами строительство автозимника продленного действия на месторождение Аметистовое. Это инфраструктурный объект, и он вписывается в инвестиционную политику Фонда. Честно говоря, получить длинные деньги от Фонда было нелегко, но наш бизнес-план их устроил. Пока оформлен только первый транш на проектные работы, дальше будем привлекать средства по мере готовности проекта дороги.
- Вы не первый год являетесь спонсором традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия»… Часто приходится отвечать на подобные просьбы правительства края?
- Мы принимаем решение участвовать в каких-либо социальных программах или мероприятиях в крае по собственной инициативе. Это нормально: если ты берешь у природы региона что-то, то должен и отдавать краю, его жителям. Кто-то из бизнесменов говорит: «Я плачу налоги, чего вы от меня еще хотите?» Но когда живешь в регионе, то видишь и понимаешь, что не все можно заранее учесть, что время от времени в связи с напряженным бюджетом возникают какие-то болевые точки, значит нам нужно просто помочь региону. Мы социально ответственное предприятие.
- Кризис заставляет менять стратегические планы. Сегодня, помимо всего прочего, и конъюнктура золота весьма нестабильна, цены ставят многие компании на грань рентабельности, особенно трудно тем, кому еще предстоят масштабные инвестиции. Будете ли корректировать планы вы?
- Знаете, кризис создает проблемы, но в то же время, как известно, открывает возможности. Мы взяли на себя ряд обязательств и несем ответственность за их исполнение. Поэтому мы намерены выполнить все свои программы.
У золотодобывающей отрасли в регионе хорошие перспективы, и мы намерены своими усилиями поддержать развитие Камчатского края.
Лариса ЛАРИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2016 год.
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