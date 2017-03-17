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Золотой запас Камчатки
«Золото Камчатки» владеет 9 лицензиями на разработку золоторудных месторождений с общей ресурсной базой свыше 12 млн тройских унций (более 375 тонн) золота. Производство «Золота Камчатки» базируется на двух предприятиях: на расположенном в центральной части полуострова старейшем в крае горно-обогатительном комбинате «Агинский», прошедшем долгий путь от первого слитка золота в январе 2006 года до первого десятилетнего юбилея, и на молодом горно-обогатительном комбинате «Аметистовое» на самом севере в Пенжинском районе.
Как сообщают в компании, в целом АО «Золото Камчатки» по итогам прошлого года увеличило производство золота на 114%, до 175,25 тысячи тройских унций (5451 кг), и серебра на 309%, до 247,35 тысячи тройских унций (7694 кг). Всего в 2016 году на предприятиях было переработано 724,8 тысячи тонн руды.
В правительстве Камчатского края отмечают, что в последние годы в регион приходит все больше частных инвестиций, и это оказывает существенное влияние на региональную экономику, способствует ее развитию. В этом формирующемся позитивном тренде, несомненно, есть и заслуга АО «Золото Камчатки». Благодаря его деятельности по итогам 2016 года производство золота на Камчатке увеличилось на 82%.
Этот выдающийся результат стал возможен благодаря выходу ГОКа «Аметистовое» на проектную мощность в начале прошлого года. В общей же сложности с сентября 2015 года предприятие произвело более 4 тонн драгоценного металла, и его вклад в общий результат АО «Золото Камчатки» самый весомый.
ГОК «Аметистовое» был признан лучшим горным проектом года на престижной выставке MINEX 2016. Этим титулом в компании гордятся, и имеют для этого все основания.
Созданный в условиях труднодоступной местности, где все - от самого производства и современного вахтового поселка до дорог и энергетики - было построено с нуля в рекордно короткие сроки, ГОК практически стал водоразделом: горная отрасль на Камчатке до Аметистового и после - это разные эпохи. Все предыдущие проекты на полуострове в этой отрасли не имели такого существенного влияния на диверсификацию региональной экономики.
Три узла - три кита
С 2017 года началась системная работа в рамках утвержденной в прошлом году трехлетней программы стратегического развития, которая выделяет три производственных узла: северный, восточный и центральный.
Северный узел - это район месторождения Аметистовое. Чтобы сохранить набранный темп, в компании активно ищут возможности и дополнительные резервы для улучшения показателей работы ГОКа «Аметистовое», привлекая для этого внешних консультантов, аналитиков-производственников. Идет работа над повышением эффективности производственного процесса, которая может быть достигнута через увеличение показателей извлечения золота из руды и рост производительности труда.
Деятельность ГОКа рассчитана минимум на 15 лет: минерально-сырьевая база месторождения составляет 51,8 тонны запасов золота и 177,8 тонны серебра, потенциал прироста запасов и ресурсов оценивается как минимум в 50 тонн. Увеличение ресурсной базы фабрики - еще одна приоритетная задача. Будет идти доразведка на флангах месторождения Аметистовое, где есть недостаточно изученные рудопроявления.
Есть в портфеле компании и долгосрочный проект - два северных месторождения Ветроваям и Малетойваям. Сегодня там пока ведутся предварительные разведочные работы, которые должны определить качество и объем запасов.
После запуска ГОКа «Аметистовое» в компании смогли больше внимания уделить и перспективам развития центрального узла. Агинский ГОК был построен десять лет назад, по плану отработка основного месторождения, обеспечивающего его работу, рассчитана до 2017-2018 годов. Запасы здесь остались небольшие, идет доработка флангов. Однако в компании намерены продлить жизнь ГОКа минимум лет на 15.
В центральном узле «Золото Камчатки» владеет лицензиями на месторождения Агинское, Южно-Агинское, Оганчинское, Бараньевское, Кунгурцевское. На сегодняшний день в активную фазу входит освоение Бараньевского месторождения. В прошлом году в результате дополнительных геологоразведочных работ здесь были подтверждены утвержденные в ГКЗ запасы - 30 тонн. Стоит задача обеспечить логистику, начинает строиться дорога, и по планам уже в следующем году руда Бараньевского месторождения заместит ресурсы выбывающего из активной отработки Агинского. Проектировщики занимаются контурами будущего горного производства: как будут расположены выработки, какая будет техника применяться, каковы мощность и график отработки месторождения. Детально об этом можно будет говорить после сдачи проектной документации.
В качестве среднесрочной перспективы в АО «Золото Камчатки» определяют освоение месторождения Кумроч в восточном узле. На Кумроче есть уже балансовые запасы. Сейчас проводится геологоразведка с совершенствованием сырьевой базы. Геологи считают Кумроч чрезвычайно перспективным объектом и 100 тонн запасов - вполне реальной цифрой. В ближайшие три года будут рассмотрены вопросы инфраструктуры, подготовки месторождения к разработке, проектных изысканий. Это обособленное месторождение, находящееся далеко от других фабрик, и если геологи обозначат хорошую ресурсную перспективу, то здесь тоже может быть построен горно-обогатительный комбинат.
«Золото Камчатки» идет в разведку
Вообще, в программе развития существенное внимание уделено геологоразведочным работам. Можно сказать, что 2016 год стал прологом для начала активной фазы развития всех проектов компании в области геологоразведки. По итогам проведения конкурсных процедур, разведкой займутся крупнейшие российские компании, которые везут с собой на полуостров современное, высокопроизводительное и эффективное оборудование. Именно расширение ресурсной базы, улучшение ее качества являются приоритетной задачей на предстоящие три года. Только в 2017 году в геологоразведку планируется вложить порядка миллиарда рублей. Из них более 600 млн - непосредственно в колонковое бурение, остальное - в другие виды ГРР. Так, на Кумроче планируется пробурить 16 тыс. 200 погонных метров, а на Аметистовом - более 35 тыс. погонных метров. Объем бурения, запланированный на центральном узле, - 43 тыс. погонных метров. В настоящее время дополнительно рассматривается вопрос об увеличении объема бурения еще на 10 000 погонных метров.
Кроме того, в компании сегодня рассматриваются вопросы, связанные с изменением способа разработки. Речь идет о переходе с открытого на подземный, что связано с определенными условиями залегания золотоносных пород. Подземный способ сейчас применяется только на месторождениях Агинского ГОКа, на севере месторождение отрабатывается открытым способом.
Инвестиции держат планку
Как сообщили в компании, в 2016 году общий объем инвестиций по ГК «Золото Камчатки» составил более 2 млрд руб. Основным объектом для инвестиций был, как и в предыдущие годы, ГОК на месторождении Аметистовое, велись предпроектные и проектные работы на месторождении Бараньевское, геологическая разведка на Кумроче, Бараньевском и прочих месторождениях. Успешное выполнение инвестиционной программы позволило вывести «Золото Камчатки» на 8 место в рейтинге золотодобывающих компаний России.
В этом году компания не снижает планку. А в качестве инвестиционных партнеров золотопромышленников выступают не только банки, но и Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Проект по строительству транспортной инфраструктуры для месторождения Бараньевское был в числе первых трех, одобренных правительственной подкомиссией для финансирования со стороны Фонда развития Дальнего Востока. Фонд предоставил заем для разработки проектно-сметной документации на автозимник продленного действия до месторождения. В настоящий момент все работы выполнены, необходимая документация разработана. В ближайшее время начнется строительство автозимника.
Сегодня опыт сотрудничества с Фондом как институтом развития, специально созданным для дальневосточного региона, в компании расценивают как успешный. Хотя за прошедшие полтора года пришлось преодолеть ряд трудностей, модель работы Фонда только настраивалась. «Мы очень рады не только тому, что с помощью Фонда успешно реализуем наш проект, но и что оказали посильную помощь в развитии новых на тот момент инструментов поддержки инвесторов на Дальнем Востоке», - говорят в компании.
Сейчас «Золото Камчатки» взаимодействует с Фондом по самым разным вопросам, направляя, в частности, информацию по статусу реализации своих проектов. Успешное сотрудничество с Фондом будет продолжаться, в том числе и в рамках инициатив.
Социальное партнерство
Развитие горнодобывающей промышленности имеет важное социально-экономическое значение, прежде всего за счет вовлечения в хозяйственный оборот запасов месторождений, дополнительных налоговых поступлений в бюджет края, повышения уровня занятости населения и уровня жизни в ряде населенных пунктов.
Золотопромышленники уже сегодня являются социальными партнерами тех территорий Камчатки, где развернуто производство компании, - Олюторского, Пенжинского, Быстринского, Мильковского районов. «Золото Камчатки» откликается на запросы местного населения, помогая в финансировании детских спортивных, экологических, культурно-просветительских мероприятий, поддерживая краевые социальные программы в области образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики. «Золото Камчатки» не первый год финансово поддерживает гонки на собачьих упряжках «Берингия».
Юрий РОГОВ.
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