Золотой запас Камчатки

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 18 Апреля, 06:57 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 56 р.
1 EUR 59 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 810 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Инвесторы оценили агропром
свежий номер
Дальневосточный капитал № 4, 2017

Регион сегодня
13.04 |
В AZIMUT Отель Владивосток состоится "Русское застолье"
13.04 |
Сбербанк и Google предлагают предпринимателям Хабаровского края пройти бесплатно программу "Бизнес класс"
13.04 |
Сверхнормативное количество вагонов в адрес сахалинских получателей скопилось на ДВЖД
12.04 |
Развитие транзитного туризма в Приморье обсудят на Тихоокеанском туристском форуме-2017
12.04 |
Главной темой выставок в Благовещенске и Хэйхэ станет "Экология"
статьи раздела
Компании
17 Марта 2017, 12:00
ПАО ААК "ПРОГРЕСС": уверенный взгляд в будущее 2016 год для Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России") стал не только юбилейным - предприятие отметило свое 80-летие, - но и во многом прорывным. В небо над Арсеньевом впервые были подняты опытные образцы нового гражданского вертолета Ка-62 и экспортного варианта вертолета Ка-52. Эти события ознаменовали новую эпоху в истории развития предприятия и определили вектор его дальнейшего развития. О достижениях и перспективах приморских авиастроителей "Дальневосточному капиталу" рассказал управляющий директор Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина Юрий ДЕНИСЕНКО.
статьи раздела
Финансы
17 Марта 2017, 10:40
На Дальнем Востоке банковское сообщество позитивно настроено в области ВЭФ В банковском секторе в целом по стране отмечаются спад объемов операций по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и сокращение количества участников. Статистика свидетельствует, что годы экономической нестабильности - особенно вторая половина 2014-го и 2015-й - практически приблизили эту сферу деятельности к показателям 2004 года.
статьи раздела
Финансы
17 Марта 2017, 10:25
На Дальнем Востоке страховой рынок меняет игроков По экспертным оценкам, рынок страхования в прошлом году показал относительно стабильную динамику и в этом году продолжит рост. На Дальнем Востоке страховщики увеличили сборы, согласно данным статистики Банка России за 9 месяцев, с 16,7 млрд руб. в 2015 году до 20,1 млрд руб. в 2016-м. Выросли здесь за этот период и выплаты - с 6,8 млрд руб. до 8,1 млрд руб.
статьи раздела
Рынки
17 Марта 2017, 10:05
Новые угольные проекты в зоне риска На фоне нестабильной конъюнктуры рынка угля дальневосточные угледобывающие проекты попадают в зону риска.
статьи раздела
Партнеры
17 Марта 2017, 09:50
Предупрежден, значит вооружен Сегодня руководители бизнеса сосредоточены в основном на решении насущных проблем, а не на модернизации и развитии ИТ-инфраструктуры, поскольку для них подобные проекты представляются долгосрочными и в целом малоэффективными. Отказаться полностью от ИТ в кризис нельзя: это бы означало полную остановку бизнес-процессов. Структура корпоративных ИТ-систем постоянно усложняется: компании строят и арендуют ЦОДы, приложения требуют большого объема данных и ресурсов для вычислений, в инфраструктуру проникают социальные сети и мобильность. Одновременно с этим любая организация сталкивается с задачей защиты информации, безопасного обмена и хранения данных.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Территория
17 Апреля 2017, 09:00 | Территория |

Золотой запас Камчатки

"Золото Камчатки" - одна из 10 крупнейших золотодобывающих компаний России, входит в группу "Ренова". Компания первой начала добычу рудного золота в Камчатском крае и на сегодняшний день является крупнейшим производителем этого металла в регионе.

«Золото Камчатки» владеет 9 лицензиями на разработку золоторудных месторождений с общей ресурсной базой свыше 12 млн тройских унций (более 375 тонн) золота. Производство «Золота Камчатки» базируется на двух предприятиях: на расположенном в центральной части полуострова старейшем в крае горно-обогатительном комбинате «Агинский», прошедшем долгий путь от первого слитка золота в январе 2006 года до первого десятилетнего юбилея, и на молодом горно-обогатительном комбинате «Аметистовое» на самом севере в Пенжинском районе.

Как сообщают в компании, в целом АО «Золото Камчатки» по итогам прошлого года увеличило производство золота на 114%, до 175,25 тысячи тройских унций (5451 кг), и серебра на 309%, до 247,35 тысячи тройских унций (7694 кг). Всего в 2016 году на предприятиях было переработано 724,8 тысячи тонн руды.

В правительстве Камчатского края отмечают, что в последние годы в регион приходит все больше частных инвестиций, и это оказывает существенное влияние на региональную экономику, способствует ее развитию. В этом формирующемся позитивном тренде, несомненно, есть и заслуга АО «Золото Камчатки». Благодаря его деятельности по итогам 2016 года производство золота на Камчатке увеличилось на 82%.

Этот выдающийся результат стал возможен благодаря выходу ГОКа «Аметистовое» на проектную мощность в начале прошлого года. В общей же сложности с сентября 2015 года предприятие произвело более 4 тонн драгоценного металла, и его вклад в общий результат АО «Золото Камчатки» самый весомый.

ГОК «Аметистовое» был признан лучшим горным проектом года на престижной выставке MINEX 2016. Этим титулом в компании гордятся, и имеют для этого все основания.

Созданный в условиях труднодоступной местности, где все - от самого производства и современного вахтового поселка до дорог и энергетики - было построено с нуля в рекордно короткие сроки, ГОК практически стал водоразделом: горная отрасль на Камчатке до Аметистового и после - это разные эпохи. Все предыдущие проекты на полуострове в этой отрасли не имели такого существенного влияния на диверсификацию региональной экономики.

Три узла - три кита

С 2017 года началась системная работа в рамках утвержденной в прошлом году трехлетней программы стратегического развития, которая выделяет три производственных узла: северный, восточный и центральный.

Северный узел - это район месторождения Аметистовое. Чтобы сохранить набранный темп, в компании активно ищут возможности и дополнительные резервы для улучшения показателей работы ГОКа «Аметистовое», привлекая для этого внешних консультантов, аналитиков-производственников. Идет работа над повышением эффективности производственного процесса, которая может быть достигнута через увеличение показателей извлечения золота из руды и рост производительности труда.

Деятельность ГОКа рассчитана минимум на 15 лет: минерально-сырьевая база месторождения составляет 51,8 тонны запасов золота и 177,8 тонны серебра, потенциал прироста запасов и ресурсов оценивается как минимум в 50 тонн. Увеличение ресурсной базы фабрики - еще одна приоритетная задача. Будет идти доразведка на флангах месторождения Аметистовое, где есть недостаточно изученные рудопроявления.

Есть в портфеле компании и долгосрочный проект - два северных месторождения Ветроваям и Малетойваям. Сегодня там пока ведутся предварительные разведочные работы, которые должны определить качество и объем запасов.

После запуска ГОКа «Аметистовое» в компании смогли больше внимания уделить и перспективам развития центрального узла. Агинский ГОК был построен десять лет назад, по плану отработка основного месторождения, обеспечивающего его работу, рассчитана до 2017-2018 годов. Запасы здесь остались небольшие, идет доработка флангов. Однако в компании намерены продлить жизнь ГОКа минимум лет на 15.

В центральном узле «Золото Камчатки» владеет лицензиями на месторождения Агинское, Южно-Агинское, Оганчинское, Бараньевское, Кунгурцевское. На сегодняшний день в активную фазу входит освоение Бараньевского месторождения. В прошлом году в результате дополнительных геологоразведочных работ здесь были подтверждены утвержденные в ГКЗ запасы - 30 тонн. Стоит задача обеспечить логистику, начинает строиться дорога, и по планам уже в следующем году руда Бараньевского месторождения заместит ресурсы выбывающего из активной отработки Агинского. Проектировщики занимаются контурами будущего горного производства: как будут расположены выработки, какая будет техника применяться, каковы мощность и график отработки месторождения. Детально об этом можно будет говорить после сдачи проектной документации.

В качестве среднесрочной перспективы в АО «Золото Камчатки» определяют освоение месторождения Кумроч в восточном узле. На Кумроче есть уже балансовые запасы. Сейчас проводится геологоразведка с совершенствованием сырьевой базы. Геологи считают Кумроч чрезвычайно перспективным объектом и 100 тонн запасов - вполне реальной цифрой. В ближайшие три года будут рассмотрены вопросы инфраструктуры, подготовки месторождения к разработке, проектных изысканий. Это обособленное месторождение, находящееся далеко от других фабрик, и если геологи обозначат хорошую ресурсную перспективу, то здесь тоже может быть построен горно-обогатительный комбинат.

«Золото Камчатки» идет в разведку

Вообще, в программе развития существенное внимание уделено геологоразведочным работам. Можно сказать, что 2016 год стал прологом для начала активной фазы развития всех проектов компании в области геологоразведки. По итогам проведения конкурсных процедур, разведкой займутся крупнейшие российские компании, которые везут с собой на полуостров современное, высокопроизводительное и эффективное оборудование. Именно расширение ресурсной базы, улучшение ее качества являются приоритетной задачей на предстоящие три года. Только в 2017 году в геологоразведку планируется вложить порядка миллиарда рублей. Из них более 600 млн - непосредственно в колонковое бурение, остальное - в другие виды ГРР. Так, на Кумроче планируется пробурить 16 тыс. 200 погонных метров, а на Аметистовом - более 35 тыс. погонных метров. Объем бурения, запланированный на центральном узле, - 43 тыс. погонных метров. В настоящее время дополнительно рассматривается вопрос об увеличении объема бурения еще на 10 000 погонных метров.

Кроме того, в компании сегодня рассматриваются вопросы, связанные с изменением способа разработки. Речь идет о переходе с открытого на подземный, что связано с определенными условиями залегания золотоносных пород. Подземный способ сейчас применяется только на месторождениях Агинского ГОКа, на севере месторождение отрабатывается открытым способом.

Инвестиции держат планку

Как сообщили в компании, в 2016 году общий объем инвестиций по ГК «Золото Камчатки» составил более 2 млрд руб. Основным объектом для инвестиций был, как и в предыдущие годы, ГОК на месторождении Аметистовое, велись предпроектные и проектные работы на месторождении Бараньевское, геологическая разведка на Кумроче, Бараньевском и прочих месторождениях. Успешное выполнение инвестиционной программы позволило вывести «Золото Камчатки» на 8 место в рейтинге золотодобывающих компаний России.

В этом году компания не снижает планку. А в качестве инвестиционных партнеров золотопромышленников выступают не только банки, но и Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Проект по строительству транспортной инфраструктуры для месторождения Бараньевское был в числе первых трех, одобренных правительственной подкомиссией для финансирования со стороны Фонда развития Дальнего Востока. Фонд предоставил заем для разработки проектно-сметной документации на автозимник продленного действия до месторождения. В настоящий момент все работы выполнены, необходимая документация разработана. В ближайшее время начнется строительство автозимника.

Сегодня опыт сотрудничества с Фондом как институтом развития, специально созданным для дальневосточного региона, в компании расценивают как успешный. Хотя за прошедшие полтора года пришлось преодолеть ряд трудностей, модель работы Фонда только настраивалась. «Мы очень рады не только тому, что с помощью Фонда успешно реализуем наш проект, но и что оказали посильную помощь в развитии новых на тот момент инструментов поддержки инвесторов на Дальнем Востоке», - говорят в компании.

Сейчас «Золото Камчатки» взаимодействует с Фондом по самым разным вопросам, направляя, в частности, информацию по статусу реализации своих проектов. Успешное сотрудничество с Фондом будет продолжаться, в том числе и в рамках инициатив.

Социальное партнерство

Развитие горнодобывающей промышленности имеет важное социально-экономическое значение, прежде всего за счет вовлечения в хозяйственный оборот запасов месторождений, дополнительных налоговых поступлений в бюджет края, повышения уровня занятости населения и уровня жизни в ряде населенных пунктов.

Золотопромышленники уже сегодня являются социальными партнерами тех территорий Камчатки, где развернуто производство компании, - Олюторского, Пенжинского, Быстринского, Мильковского районов. «Золото Камчатки» откликается на запросы местного населения, помогая в финансировании детских спортивных, экологических, культурно-просветительских мероприятий, поддерживая краевые социальные программы в области образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики. «Золото Камчатки» не первый год финансово поддерживает гонки на собачьих упряжках «Берингия». 

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2017 год. 

Теги: Ренова  Золото Камчатки 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Проект ДК
16 Марта 2017, 16:53
Без вреда для экологии Резиденты Свободного порта Владивосток (СПВ) запускают производства, выводя на рынок новые товары и услуги.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
16 Марта 2017, 16:14
ТОР "Надеждинская" обустраивает инфраструктуру Строительство объектов инженерной инфраструктуры для территорий опережающего развития (ТОР) - одно из главных обязательств власти перед инвесторами, заявившими о готовности создавать предприятия в рамках нового режима хозяйствования.
статьи раздела
Проект ДК
16 Марта 2017, 16:04
Здоровые инвестиции Частные вложения в медицину Приморья могут быть полезными для населения региона и выгодными для бизнеса
статьи раздела
Проект ДК
16 Марта 2017, 14:40
Владимир РАКОВ, член Общественного экспертного совета по экологической безопасности при губернаторе Приморского края, доктор биологических наук: Нельзя быть временщиками, не думающими о будущих поколениях 2017 год объявлен в России Годом экологии. Будем надеяться, не ради разговоров о том, как много в этой сфере у нас проблем, а для конкретных действий по их разрешению. Следуя директивным указаниям, регионы сформировали планы работы, акцентировав внимание "на узких местах".
статьи раздела
Проект ДК
16 Марта 2017, 14:30
Азиатская кухня примиряет традиции Азиатскую кухню на Дальнем Востоке хорошо знают, ценят и любят уже не одно десятилетие. Она давно вышла из разряда экзотических, став вполне повседневной едой самых разных ценовых предложений. Высокая востребованность китайских, корейских и японских заведений сделала их весьма привлекательными и с точки зрения бизнеса.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика