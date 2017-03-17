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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Оксана ГЕРАСИМОВА, руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края: Камчатка стремится поддержать каждый инвестиционный проект
- Привлечение внебюджетных инвестиций в экономику региона, формирование благоприятного инвестиционного климата и создание комфортных условий для ведения бизнеса на территории Камчатского края - наша основная задача, решение которой способствует развитию региона. Сегодня приоритетными направлениями Камчатского края являются рыбопромышленный комплекс, минерально-сырьевой комплекс, туризм, сельское хозяйство, транспорт и логистика.
Как и во всех субъектах Федерации, в нашем регионе разработана инвестиционная стратегия и организовано сопровождение инвестиционных проектов. Мы полностью переформатировали инвестиционное законодательство региона и создали новые меры поддержки инвесторов: разработано 70 механизмов, 50 из которых - финансовые. В 2016 году мы внедрили новый инструмент - предоставление субсидии на создание транспортной и инженерной инфраструктуры до 20 млн рублей. В прошлом году субсидию получил Камчатский свинокомплекс на строительство подстанции для своего проекта. В этом году мы предоставим субсидии еще двум проектам. Сегодня мы предусмотрели новые меры поддержки - субсидии туристическим компаниям и социальному бизнесу, которые, по мнению наших предпринимателей, наиболее актуальны сегодня.
Камчатское правительство одним из первых, еще несколько лет назад, создало специализированную организацию «Корпорация развития Камчатского края», которая непосредственно обеспечивает инвестору сопровождение проекта и работает по принципу одного окна.
Несомненно, наряду с региональными мерами поддержки бизнесом сегодня востребованы механизмы, созданные на федеральном уровне: особые режимы ТОР и СПВ. И не только потому, что инвестор-резидент получает существенные льготы и преференции, но в силу того, что при реализации проектов предприниматели могут рассчитывать на инфраструктуру, которая создается с участием бюджета.
- Правительство Камчатского края вышло с предложением по расширению границ ТОР. С чем связано это решение?
- В первую очередь это связано с желанием создать особый предпринимательский режим ведения бизнеса не только в краевой столице и Елизовском муниципальном районе, но в других муниципальных образованиях. Для нас это важно. В данный момент в Соболевском и Карагинском районах Камчатского края есть инвесторы. В первом - это строительство высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комбината с объемом инвестиций в 1,5 млрд рублей. В Соболевском районе - проект по освоению месторождения угля. Для инвесторов важно за счет льгот и преференций снизить издержки по проектам и сократить срок окупаемости проектов.
- С какими проблемами главным образом сталкивается бизнес в Камчатском крае?
- Несмотря на то что Камчатка - полуостров, мы находимся в том же положении, что и островные территории: добраться к нам можно только самолетом и морским транспортом. Очевидно, что транспортная недоступность, высокие энерготарифы и т. д. - не лучшие условия для ведения бизнеса. Именно поэтому мы стараемся поддержать каждый проект, который реализуется на нашей территории. Кстати, камчатский бизнес достаточно активен в этом направлении. Предприниматели и в индивидуальных встречах, и на различных переговорных площадках общаются с нами, сообщают о своих проблемах, и мы стараемся решать их максимально оперативно.
Долгое время одной из самых «горячих» проблем был высокий энерготариф. Поэтому, когда Минвостокразвития России вышло с инициативой выравнивания тарифов до среднероссийского уровня, мы поддержали. Для нас это важно и нужно. Снижение тарифа до 3,67 рубля позволит повысить конкурентоспособность наших предприятий.
Обозначают предприниматели и другую проблему: сильно изношены сети, очистных сооружений практически нет, да и в целом инфраструктура находится в достаточно плачевном состоянии. Мы очень рассчитываем, что благодаря режимам ТОР и СПВ сможем активно заняться этой темой.
Существуют сложности и с получением разрешения на строительство. Два года назад средний срок этой процедуры доходил до 194 дней. В прошлом году он сократился до 105 дней. Мы исключили дублирующие друг друга функции, по отдельным административным регламентам очень жестко сократили сроки и убрали ненужные процедуры.
Поскольку много хороших земельных участков находится в собственности лесного фонда, отмечает бизнес и другую проблему - невозможность осуществлять капитальное строительство на этих землях. Этот вопрос регулярно поднимается, и мы вынесли предложение получать в упрощенном порядке разрешение на капстроительство резидентам ТОР и СПВ. Мы видим выход из этой ситуации именно таким.
- Насколько удается выстраивать продуктивное взаимодействие бизнеса и власти на муниципальном уровне?
- Аналогичный инвестиционному стандарту регламент был разработан и для муниципалитетов. Он основан на лучших региональных практиках Камчатского края муниципальных образований других субъектов РФ. Муниципалитеты также идут по пути сопровождения проектов, сокращения сроков предоставления земельных участков, создают порталы для предпринимателей и формируют инвестиционные советы и рабочие группы на уровне муниципалитетов.
Мы также внедряем стандарт развития конкуренции и прописываем базовые требования к действиям исполнительных и муниципальных органов власти. Увеличение количества субъектов малого предпринимательства, снижение входных административных барьеров и улучшение качества предоставляемых ими услуг и производимых товаров - это в приоритете для властей, поскольку сегодня потребитель хочет видеть не только разнообразие продуктов, но и их высокое качество.
Досье «Дальневосточного капитала»: На территории Камчатского края реализуются 46 крупных проектов, курируемых Правительством края, с общей суммой инвестиций 82 млрд руб. Особо значимыми инвестиционными проектами выступают: горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения и строительство ГОК «Аметистовое», строительство гостиницы «Парус», строительство свинофермы до 12 000 голов в год для ЗАО «Агротек Холдинг» в п. Сокоче Елизовского района Камчатского края. Ряд проектов, реализующихся на территории Камчатки, имеют небольшой объем инвестиций (до 200 млн руб.), но, поскольку их реализация стимулирует развитие региона в целом, они также получают государственную поддержку.
Наталья КОМИССАРОВА.
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