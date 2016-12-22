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18 Марта 2016, 10:15 | Территория

Евгений НОВОСЕЛОВ, генеральный директор ПАО "Океанрыбфлот": Делаем ставку на внутренний рынок

По итогам прошлого года общий вылов биологических ресурсов в Камчатском крае вырос на 10% и приблизился к миллионной отметке.

По оценкам регионального правительства, 2015-й показал рекордный рост инвестиций в отрасль - в 1,9 раза. Успешная работа большинства компаний обеспечила увеличение доли рыбодобывающего комплекса в общем объеме промышленного производства - до 62%. Регион получил от рыбаков приличный налоговый доход - 4,5 млрд рублей.

Практически треть сырца, добываемого рыбаками Камчатского края, ловит, обрабатывает и реализует на внешний и внутренний рынки крупнейшая на Дальнем Востоке рыбодобывающая компания «Океанрыбфлот». Это, пожалуй, самый крупный трудовой коллектив полуострова - около трех тысяч специалистов. За почти полувековую историю предприятия через эту кузницу кадров прошло более 68 тысяч человек. Компания хорошо известна не только в России, но и за рубежом, ее рыбопродукция пользуется большим успехом и на внешнем, и на внутреннем рынках, поэтому «Океанрыбфлот» можно смело назвать брендом региона.

О ситуации в отрасли и задачах, которые ставит перед рыбаками власть, «Дальневосточный капитал» разговаривал с генеральным директором ПАО «Океанрыбфлот» Евгением НОВОСЕЛОВЫМ.

- Евгений Аликович, для камчатских рыбаков прошлый год был более чем успешным. Кризис с обвалом рубля и санкциями на вас не повлиял?

- Да, год действительно для нас был удачным, но главные факторы здесь - благоприятная промысловая обстановка, точный прогноз науки и профессионализм наших специалистов. Традиционно основные объекты промысла компании - минтай, сельдь и кальмар. Мы и в прошлые годы показывали хорошие результаты по освоению квот на эти виды промысла, а в 2015-м смогли выловить не только выделенные нам ресурсы, но и освоить так называемые «неодуемые», как на «рыбацком» языке называют ресурсы, для промысла которых не установлен лимит ОДУ. Во многом нашей эффективной работе способствовала грамотная расстановка флота, это немаловажный фактор на промысле.

А вообще хочу сказать, что в целом успешная работа - это результат стабильности в отрасли. Распределение рыбных квот на долгосрочный - 10-летний - период дало возможность планомерно модернизировать флот, повышая его производительность. Я помню, лет 10-15 назад, когда был самый «провальный» период в рыбной отрасли, десятки судов нашей компании стояли у причала в крайне неудовлетворительном состоянии. Даже представить было трудно, что их вообще можно восстановить. Чтобы флот начал эффективно работать, нужно было вложить колоссальные средства. И мы это сделали. Согласитесь, когда видишь перспективу на многие годы вперед, можно выстраивать долгосрочную стратегию развития и спокойно работать, будучи уверенным в завтрашнем дне. Поэтому, опираясь на собственный опыт, могу с уверенностью сказать, что утверждение квот на еще более длительный срок - абсолютно верное решение.

- Но, знаете, весь прошлый год говорили о том, что нужно уже что-то в отрасли менять. Квоты у так называемых рантье забирать, тем, кто будет строить суда на отечественных верфях, - ресурсов добавить, стимулировать поворот рыбы российскому потребителю и так далее… Похоже, стабильность становится тормозом развития?

- Не соглашусь с вами. Стабильность - это фундамент бизнеса. Другое дело - вопросы администрирования, которые не в нашей компетенции. Нужно совершенствовать законодательную базу, и в этом направлении в последние годы идет очень большая работа на уровне правительства Российской Федерации. Все, кто задействован в рыбном бизнесе, подтвердят: у отрасли слишком большое количество контролирующих органов. Нас проверяют на всех этапах промысла. Разумеется, контроль обязателен, мы это прекрасно понимаем. Другое дело, когда из-за чрезмерного внимания со стороны многочисленных контролеров идут колоссальные потери. Любая задержка в порту, любая заминка из-за случайной опечатки в отчете грозит для нас срывом путины. И это не просто слова, к сожалению, а констатация факта.

Не менее серьезные проблемы, которые требуют срочного решения, - это логистика, наращивание мощностей рыбных портов, береговых холодильников, развитие береговой инфраструктуры и так далее. Нас же призывают сделать основной акцент на поставку рыбопродукции российским потребителям. Мы готовы к этому и делаем значительные шаги в этом направлении, но, опять же, здесь не все зависит от нас. В конце декабря прошлого года, к примеру, просто невозможно было разгрузить рыбу во Владивостоке, судно стояло у причала почти 10 дней. Холодильные емкости порта были забиты, и рыбу приходилось продавать, как говорится, «с колес». Поэтому еще раз подчеркну: мы готовы реализовывать свою продукцию на внутренний рынок, у нас есть для этого и желание, и возможности. Но для успешной работы в этом направлении нужно прежде всего развить портовую инфраструктуру, построить современные холодильники, новые причалы, увеличить скорость разгрузки - в общем, тут работы на годы вперед. Но сейчас пришло время строительства, и мы надеемся на лучшее.

- Согласитесь, призывы обеспечить российского потребителя доступной рыбой, повернуть ее на российский берег - это не только социальный посыл. Конечно, продавать крупным оптом стабильным зарубежным покупателям за валюту куда выгоднее, но в русле политики импортозамещения открываются новые возможности и на внутреннем рынке. Это ведь так?

- Внутренний рынок для нас интересен давно, и мы последовательно наращиваем объемы поставок. В прошлом году для российских потребителей мы одного только филе поставили более 18 тысяч тонн. Речь идет о филе минтая, сельди и кальмара. Это продукция высокого качества, у нее очень короткий путь: вылов в районе промысла, тут же первичная обработка на судовом заводе, быстрая заморозка, и на транспортном судне - на берег к потребителю, готовое к употреблению. И что особенно важно - без каких-либо добавок, только чистый, свежий и качественный продукт, произведенный в экологически чистом море. Спрос на нашу продукцию всегда был, и мы стараемся увеличить поставки на внутренний рынок, постоянно расширяем ассортимент и всегда заботимся о качестве товара.

Рынок диктует свои условия, и мы делаем все для того, чтобы идти в ногу со временем. Это касается не только собственно продукции, но и имиджа предприятия. Мы только что провели комплекс мероприятий по изменению бренда компании, полностью изменив его идеологию в духе современности. Разработали новый товарный знак, сделали более современной упаковку для рыбопродукции, обеспечив ее штрихкодом. Уверен, что все эти меры позволят нам выйти на новый уровень развития и привлечь внимание новых клиентов. Мы видим сегодня производимую нами продукцию на прилавках магазинов от Петропавловска до Калининграда, а ведь еще года три назад мы и 500 тонн филе продать в России не могли.

Сегодня мы с внутренним рынком работаем стабильно. В общей сложности в прошлом году поставили более 60 тысяч тонн продукции. В России мы реализуем 100% кальмара, вся сельдь и лососевые также идут российскому потребителю. Недавно мы предложили рынку разделанную селедку в виде филе «бабочка» и видим, как растет спрос, и в прошлом году мы увеличили объем добычи сельди почти в 2 раза.

К основному потребителю - в центральную часть России - мы отправляем сырец и филе, потому что продукция более глубокой переработки должна производиться рядом с рынком сбыта. Иначе, пока она дойдет по железной дороге к потребителю, у нее закончится срок годности. Мы знаем потребности рынка и наши возможности и стараемся учитывать все нюансы.

- А чем тогда наполнять рыбные кластеры, проекты создания которых вынашиваются сегодня в каждом регионе?

- Хранением, логистикой… Бизнес сам решит, где и до какой степени ему перерабатывать продукцию. Добавленная стоимость желаема, но все определяет рынок сбыта. Мы ловим и перерабатываем в той степени, насколько это оправданно и позволяют возможности наших судов: мы уже обустроили все судовое пространство, начинив заводы современным оборудованием, позволяющим обеспечивать безотходное производство на борту. У нас ничего не пропадает, из отходов мы производим муку и корма.

- А цена - как сделать рыбу более доступной для россиян?

- Мы продаем крупным оптовым покупателям по сложившейся на рынке цене. С сетями напрямую не работаем, потому что каждый должен заниматься своим делом: мы - производить продукцию, продавцы - реализовывать.

Для камчатских потребителей мы делаем скидку - это 20% от оптовой цены, которая сложилась во Владивостоке, где мы продаем основной объем нашей продукции. По договоренности с региональным правительством мы таким образом делаем доступной нашу продукцию для всех жителей Камчатки и всегда находим для местного рынка тот объем продукции, который будет востребован.

В «Океанрыбфлоте», к примеру, уже несколько лет в соответствии с коллективным договором пенсионерам, которые проработали в компании 15 и более лет, ежеквартально предоставляется 10 кг рыбы. Мы понимаем меру своей ответственности перед жителями Камчатки, и здесь нас уговаривать не надо.

- Ну а «квоты под киль»? Вы, наверное, уже заняли очередь в ряду желающих их получить?

- Эта идея получила поддержку правительства: квоты господдержки тем, кто решится строить суда на российских верфях, будут аккумулированы в специальном фонде. Но как это будет работать, пока непонятно, четких правил не прописано. Главный вопрос, который задают рыбаки: где те российские верфи, на которых сегодня смогут построить судно, отвечающее нашим требованиям? Мы с удовольствием начнем с ними работать, если будет гарантия, что в течение, к примеру, 18 месяцев такое судно будет готово. Мы сегодня ведем диалог с кредитными организациями и готовы с учетом новых затрат изменить свою финансовую стратегию. Но для начала нужно дождаться, когда будут конкретно прописаны механизмы распределения этих квот поддержки на самом высоком уровне. А также когда появится подходящая площадка для такого сложного строительства.

Я лично объехал несколько российских судостроительных заводов. Нет ни одного, кто бы сегодня вообще строил крупнотоннажные рыбопромысловые, рыбоперерабатывающие суда, соответствующие нашим запросам. Нет даже проектов, которые могли бы лечь в основу серии. Поэтому пока просто ждем ясности в этом вопросе.

Особенно удручающе выглядит сегодня база судоремонта на Дальнем Востоке. Здесь тоже трудно найти партнера, который все сделает быстро, качественно и в соответствии с требованиями: они сегодня высокие и у морского регистра, и у нас самих - это ведь вопросы безопасности мореплавания и жизни людей. Этот пункт в «Океанрыбфлоте» всегда был приоритетным, и поэтому мы очень щепетильны и требовательны в вопросах ремонта. Сложность и в чрезмерно затянутых сроках работы.

Конкретный пример: у нас уже третий месяц у причала стоит аварийное судно, которое нам нужно поставить в док. Все, что возможно, мы уже сделали сами (у нас свой корпусно-трубопроводный цех), в Китае нам уже изготовили и даже привезли необходимое оборудование, но в единственном на Камчатке доке ремонт такого уровня делается крайне медленно. А сутки простоя в доке - это полмиллиона рублей! И как долго мы будем ждать своей очереди, неизвестно. В другое время года мы бы уже отбуксировали его в зарубежный порт, и к этому времени оно уже работало бы на промысле. Так что в этой ситуации мы рассчитываем на собственные силы, другого пути у нас нет. Наши суда мы стараемся по максимуму ремонтировать сами на нашей береговой базе межрейсового обслуживания судов. Она обеспечена самым современным оборудованием, укомплектована специалистами, которыми мы очень дорожим. Это 200 человек, которые могут выполнять все работы по обслуживанию судов, кроме доковых.

Но о строительстве новых судов мы уже, конечно, думаем. После проведенной модернизации наших БМРТ мы за них спокойны, их ресурса хватит еще на достаточно долгий период. Но пароходы, как и люди, не вечны, и мы будем обновлять флот. Это - требование времени. 

Лариса ЛАРИНА.  Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2016 год. 

 

Теги: биоресурсы  Океанрыбфлот 


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