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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Иван КАПРАЛОВ, гендиректор ОАО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт": Мы живем на Камчатке и намерены развиваться
- Иван Иванович, ТОР «Камчатка», по идее правительства Камчатского края, представляется глобальным прорывным проектом для региона. Он был анонсирован в прошлом году на инвестиционном форуме и вызвал немалый интерес у гостей полуострова, в том числе иностранных. Насколько удалось продвинуться за год, проект обретает зримые черты?
- Концепция ТОР сегодня активно прорабатывается с участием большого круга лиц. Инициатива в руках регионального правительства и Корпорации развития Камчатского края. Мы видим большую заинтересованность в проекте Минвостокразвития, полпреда президента РФ в ДФО Юрия ТРУТНЕВА. У нас уже состоялось немало встреч, где обсуждались общие вопросы, многие из которых пока еще не имеют конкретных ответов. И их придется находить уже в процессе. Что вообще такое ТОР - территория, имеющая зарегистрированные координаты? Чистая площадка, куда заходит управляющая компания и строит инфраструктуру? У нас другой случай: проект предполагается реализовать на территории, где уже есть действующий бизнес. И, как сказал нам замминистра Минвостокразвития Александр ОСИПОВ, ТОР - это вообще некая субстанция, тесто, которое не имеет определенной формы, и ему можно придать необходимую конфигурацию.
И это ключевой момент для ТОР «Камчатка», который повлечет за собой большое количество проблем, которые необходимо решить изначально. Во-первых, это вопросы собственности. Если говорить о портовой части проекта, то причалы - это федеральная собственность, территория порта - акционерной компании, какие-то объекты могут быть переданы краевой властью. Это целый комплекс уже существующих сетей - какой мощности они должны быть? Нам важно понимать это, приступая к проектированию первого объекта - грузопассажирского причала на мысе Сигнальном, который, по нашим предложениям, должен стать первым кирпичиком будущей ТОР. Необходимо еще учесть, что планирует город, какими будут дорожные развязки и так далее. Самое главное сейчас все это предметно просчитать, чем и занимается Корпорация развития Камчатки.
Мы сейчас формируем техническое задание для проектирования нового причала, который станет ядром туристической зоны и сможет обеспечить прием пассажиров круизных лайнеров. ОАО «ПКМТП» готово выступить инвестором этого объекта. Этот причал в перспективе должен обеспечить одновременную постановку двух судов длиной до 300 метров, а рядом должна быть создана вся необходимая инфраструктура для высадки пассажиров на берег и дальнейшей отправки в интересные туристические места.
Сегодня это происходит так: на судно, стоящее на рейде, поднимаются пограничники для оформления паспортов, а потом очень незначительная часть туристов ботами доставляется на берег. Время безвизового пребывания всего 72 часа. А если на лайнере 3000 пассажиров? Даже новый морской вокзал, на строительстве которого мы выступаем генеральным подрядчиком, сможет пропускать не более 250 человек в час… Сколько времени понадобится для того, чтобы все желающие смогли выйти в город? Мы полагаем, что на новом причале должен появиться пункт пропуска, отвечающий объему пассажиропотока. Собственно, это главная задача, чтобы путешественники смотрели на красоты Камчатки не с палубы лайнера, а прогуливаясь по историческому центру города. Здесь есть отличная площадка для этого, есть возможность подать к судну экскурсионные автобусы. Рядом Никольская сопка, где немало памятников и исторических достопримечательностей. Там будут оборудованы удобные пешеходные дорожки, современная набережная. Планируется строительство гостиницы, морской марины. Это место станет притягательным не только для туристов, но и для горожан.
Только на одной этой площадке у ТОР может возникнуть несколько резидентов, а сам проект будет разбит на несколько сегментов: причальная линия, инфраструктура, туристический и гостиничный бизнес. Все логично складывается. Мы выступаем якорным инвестором и, по сути, всю эту идею стимулируем. И мы рады, что к нам прислушиваются.
- Слишком много участников… Не боитесь, что, вложившись в причал, окажетесь в одиночестве?
- Мы четко понимаем, что в туристическом сегменте ТОР есть спрос, это показывают и предварительные расчеты Корпорации. Но, конечно, мы должны иметь в виду и другое развитие событий: даже если развитие ТОР будет приостановлено, мы сможем задействовать свежий причал для обработки грузов. И этот вариант обсуждаем в предварительных разговорах с проектировщиками, которых мы уже выбрали. Но все-таки мы видим огромную заинтересованность в этом проекте правительства края и рассчитываем именно на комплексное развитие площадки.
- В развитии портовой инфраструктуры Камчатка делает ставку и на Северный морской путь. Эта часть проекта предполагает строительство новых контейнерных терминалов, причем, насколько я знаю, есть перспективы для создания мощностей на пока еще не освоенных площадках - участке Южном. Насколько эта перспектива представляется сегодня реальной?
- Пока что наш порт завязан лишь на регион - обеспечивает практически 100% морского грузооборота полуострова. Но то, что при развитии СМП Камчатка видится наиболее благоприятным местом для базирования флота и перегрузки контейнеров на суда ледового класса, - это признанный факт. Мурманск - Петропавловск-Камчатский по климатическим и географическим условиям самые выгодные места, чтобы завязать эту линию и стать опорными точками для обслуживания Севморпути. Так было раньше, мы ничего нового не придумываем: в 80-е годы, когда Севморпуть работал, в Петропавловске была вся необходимая инфраструктура для обслуживания, включая плавучие мастерские, здесь шли замена экипажей, снабжение судов продовольствием и т. д. Сегодня идет разработка концепции развития СМП. Реальная же работа может начаться лишь когда на регулярную линию встанет лихтеровоз «Севморпуть», который должен сойти со стапелей в 2016 году.
Если будет спрос, то порту есть куда дальше развиваться, есть свободные площадки. Но пока это дальняя перспектива. Сегодня же нам в этой части проекта нужно сосредоточиться на вопросах, которые необходимо было решать уже вчера для модернизации действующих портовых мощностей. Мы столько времени потратили на разговоры о реконструкции действующих причальных стенок! Как арендатор, наша компания вкладывается в текущий ремонт, мы стараемся поддерживать их в рабочем состоянии, но латанием ситуацию не выправить. В федеральной целевой программе по сейсмоукреплению на это были заложены деньги, проект реконструкции причалов был на 90% оплачен, но компания-проектировщик «Союзморпроект» обанкротилась. Обычная история. В результате из-за этого все встало. Многочисленные комиссии с нами соглашаются, мы подписываем всякого рода соглашения, но пока, увы, ничего не происходит. К сожалению, нередко приходится иметь дело с людьми, которые смутно представляют, чем владеют. Этими вопросами вместе с нами озадачен и губернатор края, ведь мы живем в сейсмоопасном регионе. Все понимают, насколько важно обеспечить безопасность транспортной инфраструктуры. Однако вся эта неопределенность пока не позволяет нам активно вести реконструкцию портового хозяйства.
Знаете, когда первый раз тебе задают вопросы, ты заинтересованно на них отвечаешь, второй раз одни и те же - напрягаешься, в третий - начинаешь понимать, что все уходит куда-то в песок. Государство - большая и сложная машина, все говорят «да», но колесо крутится медленно. Мы здесь пытаемся это колесо раскрутить, поэтому и начали самостоятельно заниматься проектированием нового причала, чтобы показать серьезность своих намерений и то, что это действительно нам необходимо. Если думать о завтрашнем дне, вкладывать деньги, то нужно знать планы власти в отношении региона. Мы хотим видеть перспективу, мы живем на Камчатке и намерены развиваться. А потенциал у нашего края есть - он очевиден.
- Какие проблемы будут самыми сложными в новом проекте?
- Самый основной момент, на который нам будет тяжело повлиять, - увязка причальной линии с Росморпортом. Бюрократических препон, думаю, будет немало.
- Но ведь закон о ТОРах как раз и призван в этом помочь? На что рассчитываете, если решение о создании ТОР «Камчатка» будет принято?
- Безусловно, главное даже не налоговые или таможенные послабления, а именно решение административных вопросов. Если, как предполагается, многое на себя возьмет управляющая компания, то есть шанс уйти от общения с огромным количеством чиновников. Пока же все непросто.
Если будут соблюдаться заявленные сроки рассмотрения документов, то первый этап - строительство нового причала - может пройти достаточно быстро. И это очень важно, поскольку станет сигналом для других инвесторов, что с Камчаткой можно иметь дело, это важный репутационный момент для новых механизмов развития региона, предложенных Минвостокразвития. Тогда можно будет говорить о втором, третьем этапах создания на Камчатке порта-хаба, входной точки в Северный морской путь.
Досье «Дальневосточного капитала»: Петропавловск-Камчатский морской торговый порт основан в 1943 году. Сегодня это почти 32 га территории, 8 действующих причалов, специализированные перегрузочные участки, крытые склады и грузовые площадки, необходимый парк техники для переработки всех видов грузов. Порт Петропавловска открыт для захода судов круглый год, может принимать суда длиной до 200 м, с осадкой до 9 м. Годовой грузооборот порта - 1,2 млн тонн при расчетной мощности 3,7 млн тонн.
Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2015 год.
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