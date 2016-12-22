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19 Октября 2014, 16:02 | Территория

Сбербанк где начинается Россия

Дальневосточный Сбербанк только с 1 июля включил в сферу своей ответственности Камчатский край, однако его председатель Евгений ТИТОВ здесь уже свой человек. Многочисленные деловые встречи показывают: банк заинтересован в развитии региона и налаживании контактов с его бизнес-элитой.

Понятно, что, учитывая непростую экономическую ситуацию, Сбербанк должен быть еще ближе к своим клиентам и вместе с ними обсуждать будущее бизнеса. Так, сегодня наиболее актуальными становятся вопросы снижения долговой нагрузки на бизнес, «удлинения» или рефинансирования кредитов. Особую значимость приобретают банковские инструменты, позволяющие хеджировать риски при внешнеэкономической деятельности.

С другой стороны, в ближайшее время у бизнеса могут появиться большие возможности для развития, если уже этой осенью, как обещают, Госдумой будет принят закон о территориях опережающего развития (ТОР). Получить такой многообещающий статус смогут только территории с хорошо проработанными инвестпроектами, а это значит, что потенциальные резиденты ТОР уже сегодня должны иметь четкий план действий, стратегию и тактику. Без финансовой поддержки далеко идущие планы строить сложно.

Все это и подвигает председателя Дальневосточного Сбербанка к работе «в поле». И камчатская командировка, участие в пленарных заседаниях и тематических секциях инвестиционного форума «Дальний Восток - 2014» - из этого ряда активности. По словам самого Евгения Титова, главный итог здесь - многочисленные встречи:

- Встречи и знакомства - самое основное богатство, которое есть в бизнесе. Мы обогатились планами новых совместных проектов. Дальневосточный банк недавно работает вместе с командой Камчатского отделения, сейчас мы активно изучаем региональные бизнес-процессы на территории. Мы понимаем, что Камчатка - кладезь для реализации проектов в самых разных сферах: рыбодобыча, недропользование, энергетика, туризм, - и у банка есть перспективные проекты во всех этих отраслях.

Евгений Титов отмечает высокий профессионализм и активность сотрудников Камчатского отделения. Кредитный портфель банка на этой не самой густонаселенной территории превышает 11 млрд рублей, где более 2 млрд - инвестиционные деньги, работающие в долгосрочных проектах. И эта цифра должна существенно увеличиться уже в ближайшие годы, реальные проекты для банковского финансирования есть. Они, кстати, были подробно представлены на инвестиционном форуме.

Управляющий Камчатским отделением Сбербанка Алексей ЧВАНОВ приводит в пример сотрудничество банка с крупнейшим в масштабах всего Дальнего Востока холдингом «Агротек», который в значительной степени именно благодаря поддержке Сбербанка и правительства Камчатского края смог реализовать свой передовой проект: строительство свинокомплекса на 12 тыс. голов в п. Сокоч. Общий объем инвестиций порядка 680 млн рублей, при этом доля Сбербанка - 450 млн рублей. Но для компании это только первый этап развития агропроизводства на полуострове. Вместе со Сбербанком камчатские производители рассматривают дальнейшие планы, связанные уже с Магаданской областью и Приморским краем.

Очень важно, считает Евгений Титов, что у бизнеса есть поддержка правительства Камчатского края, которое целенаправленно развивает собственное сельхозпроизводство, понимая важность темы продовольственной безопасности для полуострова. К примеру, в рамках программ развития бизнеса в крае компания получает субсидирование процентной ставки по кредиту на инвестиционные цели, край участвует в строительстве инфраструктурных объектов, оперативно решаются административные вопросы.

- У нас сложилось хорошее взаимопонимание с правительством Камчатского края - губернатором, финансовым блоком по вопросам реализации долгосрочных перспектив региона, - рассказывает Евгений Титов. - Мы понимаем, что необходим комплексный подход к развитию традиционных для Камчатки отраслей, прежде всего рыбохозяйственного комплекса. В целом, рыбный кластер уже сформирован, в отрасли реализуется несколько крупных инвестиционных проектов с участием Сбербанка. К примеру, Озерновский РКЗ №55 строит, пожалуй, самый современный в России рыбоперерабатывающий завод, в нашем инвестиционном портфеле также есть проекты «Камчатморепродукта» и «Восточного берега», нацеленные на максимально глубокую переработку рыбы на берегу.

- Но этого мало, поэтому на встрече с губернатором мы говорили о строительстве трех-пяти рыборазводных заводов, - продолжает разговор Алексей Чванов. - Мы будем участвовать в этом проекте и сейчас ищем эффективные решения для бизнеса, стараемся максимально удлинить сроки инвестирования отрасли. Конечно, здесь есть ряд законодательных проблем и подводных камней, но поддержка губернатора вселяет уверенность в том, что мы сможем совместно - власть, бизнес и банк - эти важные для края проекты реализовать.

- Речь не только о рыбной отрасли - в сфере сельского хозяйства мы нацелены на создание на полуострове полноценного агропромышленного парка, который будет включать в себя целый ряд производств, в том числе тепличные хозяйства, - говорит Евгений Титов. - Природные условия Камчатки способствуют этому бизнесу, но его экономика пока тяжелая, себестоимость местных овощей высокая, и они не могут конкурировать с привозными по цене. Но это опять же вопрос комплексного подхода к развитию отрасли и создания для нее определенных условий.

Председатель Дальневосточного Сбербанка говорит о мультипликативном эффекте, который дает любая инвестиционная идея. В проект, инициированный крупным бизнесом, вовлекаются компании малого и среднего уровня. И эта практика применима для любой отрасли. Еще эффективней общее развитие может быть в рамках формируемых индустриальных или агропарков, в перспективе - территорий опережающего развития. Он приводит успешный пример Татарстана, где по отраслевому принципу объединяются сотни малых предприятий, которые пользуются общей инфраструктурой и дополняют друг друга.

Нечто подобное должно заработать и на Дальнем Востоке.

- Закончатся процедуры согласования по ТОРам, будет принят закон, и эти идеи начнут «летать». Я согласен с замминистра Минвостокразвития Максимом ШЕРЕЙКИНЫМ, который сказал здесь на инвестфоруме: «Не следует думать, что это пустые разговоры». ТОРы, запуск новых проектов и расширение возможностей для уже действующих - все это последует, когда будет принят закон, который позволит либерализовать налоговую базу и упростит ряд инфраструктурных вещей. Другими должны стать административные стандарты: регистрация, земельные вопросы, разрешительные процедуры и так далее. В полной мере должен заработать формат «одного окна» для бизнеса.

Но, пока мы только говорим о новых условиях, Сбербанк уже вносит свой вклад в улучшение бизнес-среды. Опыт, полученный в работающем в Хабаровске Центре развития бизнеса «Пушкинский», где все услуги, благодаря сотрудничеству с краевым многофункциональным центром (МФЦ), организованы по принципу «единого окна», будет транслироваться на все территории Дальнего Востока. Такая возможность - в одном месте решать административные и финансовые вопросы - в скором времени появится и у камчатского бизнеса.

- Это уже отработанная и согласованная конструкция - банк является единой точкой входа для регистрации предприятия, оформления документов, получения доступа к финансовым инструментам и, что очень важно, к консалтингу - как правильно выстроить бизнес, какие финансовые модели могут быть для него приоритетными и пр., - поясняет Евгений Титов.

Распространение должен получить и сахалинский опыт, когда Сбербанк, Сахалинский государственный университет и региональное бизнес-сообщество (наиболее крупный и хорошо структурированный бизнес) в одной связке не на словах, а на деле помогают предпринимателям, учат их из целого спектра хорошо зарекомендовавших себя моделей выбирать для себя наиболее эффективную. В ходе встреч идет общее обсуждение отраслевых вопросов. «Бизнес учит бизнес» - эта консалтинговая модель также будет привита и на камчатской земле.

Евгений Титов говорит о том, что на Камчатке у банка очень активная команда, которая по многим вопросам идет впереди других отделений. Так что сомнений в том, что все это будет именно так, у него нет.

- Я работаю в Камчатском крае уже больше года, - говорит Алексей Чванов. - И все больше убеждаюсь, что это уникальный регион, где есть сплоченное бизнес-сообщество, которое старается совместно решать отраслевые проблемы. Мне нравится, что у предпринимателей здесь не потребительский подход, они понимают проблемы края и готовы участвовать в их решении. Мы стремимся стать значимым членом этого сообщества. В числе наших клиентов не только рыбаки, аграрники, но и энергетики, недропользователи, представители туриндустрии, торговые компании. В настоящее время обсуждается участие Сбербанка в крупном проекте, связанном с развитием золотодобычи в регионе. Понимая этот потенциал, мы выделили отдельную группу специалистов, которые будут заниматься сырьевой отраслью, а она в скором времени займет значительную долю в ВРП и изменит лицо региональной экономики.  

Лариса ЛАРИНА.  Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь,  2014 год.

 
Теги: Сбербанк  инвестиции 


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