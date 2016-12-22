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19 Октября 2014, 16:06 | Территория

Руководитель Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Геворк ШХИЯН: Главный регулятор турпотока на Камчатку - природа

В сентябре на Камчатке побывали участники пресс-тура "Восточное кольцо России". Руководитель Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Геворк ШХИЯН встретился с журналистами и ответил на их вопросы.

- Геворк Цолакович, одна из главных составляющих для развития туризма на полуострове - создание транспортной инфраструктуры, что уже не первый год остается одной из самых острых проблем Камчатки. Есть ли какой-то просвет в ее решении?

- И уникальность, и сложность Камчатки в том, что, хотя с точки зрения географии это полуостров, в транспортном понимании - остров: к нам можно попасть только по воздуху или по воде. И пока, к сожалению, до 70% в стоимости турпакета занимают расходы на перевозку. Тем не менее в последнее время правительству края удалось немало сделать для развития морского и воздушного сообщения, и ситуация начинает меняться.

На сегодняшний день уже подписан ряд соглашений с Федеральным агентством морского и речного транспорта, предусматривающих модернизацию порта Петропавловск-Камчатский. Кроме того, подготовлен проект создания Территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка», что в первую очередь подразумевает создание на базе Петропавловск-Камчатского морского торгового порта современного транзитного контейнерного порта-хаба, куда будут стекаться как грузовые, так и пассажирские потоки, и опорной береговой инфраструктуры в северо-восточной части Северного морского пути.

Также ведется модернизация аэропортового комплекса: в этом году завершается реконструкция посадочной полосы (она будет одной из самых современных в России), а в следующем году начнется строительство нового аэровокзала и зоны выдачи багажа. Востребованность нашего аэропорта растет, в т.ч. и со стороны соседей по АТР.

- Дороговизна авиаперелетов на Камчатку уже набила всем оскомину. Какие меры нужно предпринять для снижения стоимости перелетов? И что мешает поставить чартеры для внутренних перелетов по России?

- На самом деле, это головная боль для всех территорий Дальнего Востока. Губернатор Камчатского края постоянно ставит вопрос о возможности льготного въезда на полуостров перед федеральным центром, но пока вопрос остается открытым. И можно придумывать какие угодно программы (с этого года мы, например, начинаем отправлять детские туры в Москву и Петербург, а встречно будем предлагать прием на Камчатке детей из Центральной России), но успех этого начинания во многом зависит от стоимости авиаперевозки.

Тарифы действительно высоки, на Камчатке их определяют два перевозчика - «Аэрофлот» и «Трансаэро». Мы ведем с ними предварительные переговоры по поводу существенного снижения цен на перелеты при раннем бронировании. Это позволит нам увеличить поток туристов, а им - пассажиров Что же касается чартерной программы, то она, по расчетам, будет еще дороже регулярной.

- Каков в процентном отношении поток российских и зарубежных туристов?

- Cегодня на Камчатку в среднем приезжает 50 тысяч человек в год, из них 10-15 тысяч - иностранцы. Основной поток зарубежных гостей составляют круизники. Но экономика круизов с однодневными заходами слабая, и наша задача - привлекать и другие категории туристов, чтобы они пользовались полноценным турпакетом.

- Вы довольны показателем в 50 тысяч?

- В ближайшие год-два собираемся удвоить турпоток, доведя его до 100 тысяч в год. Хотя в то же время не могу не отметить, что Камчатка - особый край, миллионы туристов мы сюда не привезем, да это и не нужно. Главным регулятором туристических потоков является рекреационная возможность природы. Сегодня вместе с наукой пытаемся понять, сколько гостей она может принять без ущерба для экологии. Это важно и для нас, и для перевозчиков, и для инвесторов.

- Как обстоит дело с внутренним туризмом? И насколько доступны турпродукты для камчатцев?

- Внутренний поток туристов растет с каждым годом. В прошлом году этот показатель чуть превысил 22 тысячи человек, в нынешнем составит не менее 23 тысяч. Для местных жителей туристические компании края предлагают ряд программ, включая вертолетные экскурсии, по льготным ценам. Так, если полет в Долину гейзеров обычно стоит 33 тысячи рублей, то для камчатцев - 20-25 тысяч. Есть бюджетные туры выходного дня. Кроме того, Камчатка является пионером в России по организации социальных, бесплатных туров. Ежегодно от 500 до 1000 человек получают возможность узнать ближе родной край. Это дети-сироты, инвалиды, многодетные семьи, отличники учебы и спорта, их преподаватели и тренеры.

- В предыдущей программе развития туризма большое внимание уделялось событийному направлению. В частности, планировалось возрождение крупных исторических событий, как то оборона Петропавловска-Камчатского от англо-французской эскадры и т. д. А сейчас?

- Мы активно работаем в этом направлении, и реконструкции исторических событий тоже будут, на это требуется время. Событийный туризм вообще очень важен для Камчатки. Дело в том, что турпоток у нас имеет ярко выраженную сезонность: летом туристов много, а зимой туркомпании «проедают» то, что заработали раньше. И мы стараемся выровнять поток гостей, продлив туристический сезон, в т. ч. с помощью событийных мероприятий. Тем более что зимой к нам проще и дешевле приехать. В это время года у нас проходит знаменитая гонка на собачьих упряжках «Берингия», Федерация сноуборда проводит свои мероприятия, и т. д.

Но и в другое время года событийных поводов хватает. Так, в сентябре прошла Неделя культуры и туризма, включающая целый ряд мероприятий: «Камчатский Арбат», обрядовый праздник «Алхалалалай», фестиваль «Камчатская гитара», «Елизовская осень», экологический фестиваль «Сохраним лосося вместе». С каждым годом растет интерес к Дню вулкана, что проходит у нас в июле. Словом, календарь событий у нас достаточно большой, и мы его постоянно дополняем.

- Знаю, что на Камчатке также развита трофейная охота.

- Да, в основном к нам приезжают охотиться на медведя (на Камчатке самые крупные бурые мишки). В этом году выдано 1400 охотничьих лицензий, из них 250-350 - иностранные. Популяция медведя в последние годы растет, и по причине трагических случаев их даже временами приходится отстреливать. Тем не менее мне бы хотелось, чтобы больше было «фотоохотников». Я - за «зеленый туризм» на Камчатке.

- Сегодня туризм как никогда зависим от политики, Камчатка это ощущает?

- Влияние перипетий с США, конечно, чувствуется, хотя чартерные рейсы «Петропавловск - Анкоридж» были очень хорошо загружены этим летом, что не может не радовать. Тем не менее сегодня перед нами стоит задача более активно развивать туристические связи со странами АТР. Этот рынок очень перспективен для нас.

Последние два года мы вообще активно продвигаем Камчатку на внешних туристских рынках. Ежегодно участвуем не менее чем в восьми крупных выставках как внутри страны, так и в Лондоне, Берлине, Токио, Пекине, Шанхае… Регион выставляется там единым стендом, причем представители местного турбизнеса освобождены от платы за участие в выставке. Все организационные работы мы берем на себя - туристическим компаниям остается просто приехать и представить свои продукты.

- Идея трансграничного проекта «Восточное кольцо России», на ваш взгляд, перспективна?

- Конечно, и мы поддержали ее в числе первых из дальневосточных регионов. Это позволит нам позиционироваться в странах АТР как интересный и очень значимый туристический ресурс. Нет ни малейших сомнений, что представление дальневосточных территорий единым цельным брендом принесет хорошие результаты.

- Как обстоят дела с созданием туристско-рекреационного Паратунского кластера, который входил в предыдущую краевую программу развития туризма?

- В свое время участие в федеральных программах и создание кластеров было очень модным, и все регионы собирались в этом участвовать, но готовность оказалась слабенькой. Камчатка не исключение. Это прежде всего инвестиционная программа, и ключевое лицо в ней - инвестор. И вроде со стороны администрации края продумано и просчитано все, но главной фигуры не было. В связи с этим реализация программы подзадержалась, параллельно, как вы знаете, туризм снова поменял «приписку», отрасль прикрепили к Министерству культуры, а оно выдвинуло очень жесткие требования к инвестору. Тем не менее программа зафиксирована в стратегии развития края, мы ее не бросаем. Более того, надеемся, что Паратунский кластер будет отнесен в территории опережающего развития, что позволит создать условия для ускоренного развития туризма на Камчатке и повысить ее конкурентоспособность.

- И, в завершение разговора, не могу не спросить: ваше любимое место на Камчатке?

- У меня их много! Хотя, пожалуй, самое любимое - Авача. Я был там не один десяток раз, и все равно продолжает туда тянуть. У этого домашнего вулкана особая энергетика. А какие виды там открываются! Вы, кстати, успели побывать на нем? Нет? Значит, вам обязательно нужно вернуться на Камчатку.  

Татьяна СУШЕНЦОВА.  Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь,  2014 год.

 

Теги: туризм  Восточное кольцо России 


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