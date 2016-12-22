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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Камчатском крае прошел самый восточный в России инвестиционный форум "Дальний Восток - 2014"
Но главным инициатором первого такого масштабного инвестиционного мероприятия на полуострове (участие приняли представители более 150 российских компаний и 70 иностранных гостей), по словам заместителя губернатора Марины СУББОТЫ, стал региональный бизнес. Именно он, участвуя в подобных мероприятиях в других регионах и странах, сформулировал краевому правительству запрос на подобную информационную площадку. И, как уточнил оргидею форума генеральный директор ОАО «Корпорация развития Камчатского края» Николай ПЕГИН, разговор с потенциальными и уже сегодняшними инвесторами Камчатки, властными структурами, иностранными гостями - дипломатами и представителями реального бизнеса - необходим был не о достоинствах конкретных инвестпроектов, а о том, как они вписываются в новую стратегию развития региона. «Тактика без стратегии - это медленный путь поражений», - образно обозначил он цель большой встречи.
Организация именно такого диалога «продавцов и покупателей капитала» - конек Euromoney Conferences, которая проводит более 50 подобных мероприятий в год по всему миру. Значимость и одновременно сложность организации камчатской инвестиционной площадки подвигла генерального директора компании Кристофера ГАРНЕТТА не только подключить к ее организации, помимо лондонского офиса Euromoney Conferences, коллег из Гонконга, но и лично приехать на Камчатку и вести дискуссии в рамках форума.
Как сообщили организаторы мероприятия, в общей сложности в работе форума приняли участие около 700 человек - это федеральные и региональные чиновники, ведущие российские и зарубежные финансовые и инвестиционные институты, транспортные, энергетические, промышленные и туристические компании, эксперты и представители российских и зарубежных СМИ.
Открыть путь
Учитывая, что подобный форум на Камчатке проходил впервые, его организаторы внесли в повестку дня сразу все самые актуальные для экономики полуострова темы: транспорт, энергетика, рыба, горные производства, агропром и туризм. И в этом списке был заметен существенный акцент на развитие транспорта и горнодобывающего комплекса, которые в перспективе должны потеснить в валовом региональном продукте долю рыбной отрасли, многие годы играющую здесь первую скрипку, определяющую социальное и экономическое благополучие региона.
Рассчитывая на возможные преференции в рамках территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), в Камчатском крае выделили несколько проектов, которые могли бы заинтересовать инвесторов и хорошо вписываются в отраслевые и региональную стратегии развития. Так, в регионе считают очень перспективным проект ТОСЭР «Камчатка», который предполагает создание на базе Петропавловск-Камчатского морского торгового порта современного транзитного контейнерного порта-хаба и опорной береговой инфраструктуры в северо-восточной части Северного морского пути (СМП).
Россия неизбежно будет развивать СМП, эта работа уже началась, в последние годы с переменной регулярностью этот транспортный коридор наполняется грузовой базой. Попробовали этот путь и камчатские рыбаки. Внимательно присматриваются к возможностям СМП крупнейшие грузоотправители северного полушария, ведь он, в отличие от сложившихся морских линий южного коридора через Суэцкий канал, сокращает путь из Европы в Азию, представляется более экономичным и безопасным. Его большая часть проходит вдоль российских берегов, а восточной входной точкой может стать именно Петропавловск-Камчатский, где, по идее организаторов проекта ТОСЭР «Камчатка», должна быть организована перегрузка контейнеров на суда ледового класса и создан мощный бункерный хаб.
На федеральном уровне сделаны важные шаги для возрождения СМП, и это придает камчатцам уверенности в успешности проекта. При Федеральном агентстве морского и речного флота Минтранса создано ФГКУ «Администрация Северного морского пути», директор которого Александр ОЛЬШЕВСКИЙ присутствовал на камчатском форуме. Правительством России утверждены правила плавания по СМП, принята программа по строительству ледокольного флота. Замгендиректора ФГУП «Атомфлот» Станислав ГОЛОВИНСКИЙ также принял участие в форуме.
Вел секцию, посвященную развитию транспортного потенциала, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Александр ДАВЫДЕНКО. С ним на Камчатку прибыл внушительный десант из двадцати чиновников, отвечающих за развитие в России портовой инфраструктуры. На полях форума прошла встреча руководителя Росморречтранса с губернатором Камчатского края Владимиром ИЛЮХИНЫМ, на которой обсуждались конкретные вопросы развития морского сообщения и портового хозяйства в регионе. Проблем много, решение некоторых из них выходит на законодательный уровень. Есть вопросы с финансированием. Однако региональная власть сегодня может смотреть на вопрос развития портовой инфраструктуры с большим оптимизмом.
Подписан целый ряд соглашений по реконструкции и развитию портово-пирсового хозяйства региона. Одно из них предусматривает реконструкцию причалов №№ 1 и 2 в морском порту Петропавловска-Камчатского. Предполагается, что после реконструкции существующие причалы смогут переваливать от 3,5 до 8 млн тонн груза в год. Соглашение подписали губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Александр Давыденко, генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Андрей ТАРАСЕНКО и генеральный директор ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» Иван КАПРАЛОВ.
- Эти соглашения очень важны для нас. Они дают возможность для воссоздания портовой инфраструктуры, которая нам нужна в будущем в связи с активным использованием Севморпути и планами создания на Камчатке порта-хаба, - подчеркнул Владимир Илюхин. - Вместе с приходом инвестиций из федерального бюджета придут и средства частных лиц.
На этой теме акцентировал внимание и Александр Давыденко:
- На строительство морского вокзала и реконструкцию причалов из федерального бюджета выделено более 3 млрд рублей, полным ходом идет строительство вокзала и проектирование причалов. Хочу отметить, что по нашей линии на 1 рубль вложенных федеральных средств на объектах приходится еще 5 рублей средств частных инвесторов. Это очень высокий показатель, и я надеюсь, что на Камчатке федеральные деньги послужат своего рода катализатором.
Еще одно соглашение направлено на развитие портовой инфраструктуры для круизного судоходства в Камчатском крае.
- Мы ведем планомерную работу с ключевыми мировыми круизными компаниями и будем прилагать все усилия для увеличения количества заходов для взаимной выгоды всех трех сторон, - сказал заместитель генерального директора ООО «Инфлот Ворлдвайд Рус» Петр ПАРИНОВ.
Круизному судоходству на форуме было уделено особое внимание. Его развитие - мощный фактор привлечения в регион зарубежных туристов, что тоже является приоритетом для региональной власти. Сегодня за сезон в Авачинскую бухту заходят десятки круизных судов, которые пока не могут швартоваться у причала, что создает большие трудности с высадкой гостей на берег. Строительство современного морского вокзала после долгих разговоров все-таки началось, и сегодня важно, чтобы развитие причальной инфраструктуры шло с учетом роста, давало возможность приема самых крупных круизных судов.
А там, глядишь, и мы, дальневосточники, сможем добираться до Камчатки и путешествовать вдоль ее берегов морским путем. На встрече губернатора и главы Росморречтранса шла речь о строительстве второго пассажирского судна для Камчатского края и оборудовании порт-пунктов на побережье, а также о возобновлении пассажирской линии «Петропавловск-Камчатский - Владивосток».
…и недра
Интерес для инвесторов могут представлять имеющиеся на полуострове запасы золота, платины, серебра, никеля, олова и др. Он уже проявлен, на сегодняшний день на территории Камчатского края реализуется три крупных горнопромышленных проекта («Золото Камчатки», входит в холдинг «Интерминералс», и «Сибирский горно-металлургический комбинат» (ОАО «СиГМА»)). И, как прогнозирует правительство края, в ближайшие несколько лет объем инвестиций в эти проекты превысит 10 млрд рублей. А строительство новых обогатительных комбинатов и освоение месторождений уже через два года позволит в 4 раза увеличить объем добычи золота - с 2,5 до 10 тонн.
В дни форма на Камчатке был замечен председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ. Дочернее предприятие «Реновы» ОАО «Золото Камчатки» ведет добычу на трех месторождениях Камчатского края, еще на пяти ведет геологоразведку. На месторождении Аметистовом идет строительство крупнейшего на Камчатке горно-обогатительного комбината. Уже сегодня на строительстве и обслуживании месторождения в северном Пенжинском районе занято около 1200 человек. На встрече с губернатором представитель крупнейшего инвестора в регионе обсуждал планы строительства жилья для персонала в пос. Тиличики. «Мы заинтересованы в том, чтобы персонал был постоянным, и готовы участвовать в строительстве жилья для работников, - заявил Виктор Вексельберг. - Для нас Камчатка - это долгосрочная перспектива работы».
При этом генеральный директор ООО «Интерминералс» Виктор РАДЬКО и генеральный директор ОАО «СиГМА» Дмитрий ФИЛИЧКИН были самыми активными участниками форума и предоставили многочисленным гостям Камчатки планы развития своих компаний. О том, что они здесь всерьез и надолго, говорит уже тот факт, что «Интерминералс» перевел на Камчатку головной офис.
Об этом же в ходе встречи с губернатором края заявил и гендиректор ОАО «СиГМА». Итогом этой встречи стало соглашение о сотрудничестве компании и региональной власти в рамках проекта по добыче золота на Камчатке. Компания уже владеет лицензией на право пользования недрами и в ближайшие годы намерена реализовать один из крупнейших в крае проектов по добыче и переработке рудного золота на базе Озерновского золоторудного месторождения в Карагинском районе, где «СиГМА» уже приступила к геологоразведочным работам.
Как сообщают в компании, проект будет реализован в два этапа. В рамках первого этапа «СиГМА» проведет горнокапитальные работы, построит дорогу к месторождению и золотоизвлекательную фабрику. В рамках второго этапа будет построена вторая очередь золотоизвлекательной фабрики и обновлена горная техника. Общий объем инвестиций в реализацию проекта в крае превысит 12 млрд рублей.
- Проекты в области горной промышленности являются приоритетными для Камчатки. На уровне субъекта мы разрабатываем новые стимулы для инвесторов в этом секторе экономики. Со следующего года компании, которые уже строят комбинаты, начнут получать региональные налоговые льготы, - отметил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
В подкрепление его слов уже на следующей неделе законодательное собрание Камчатского края приняло региональный закон, предусматривающий налоговые льготы для предприятий, реализующих в крае инвестиционные проекты. Так, в соответствии с новым законом, со следующего года такие компании помимо федеральных преференций начнут получать региональные налоговые льготы на вновь вводимое имущество. В течение первого года после постановки имущества на баланс ставка налога будет нулевой, а в последующие три года - от 0,6 до 1,5%.
Поискать на шельфе
Активным участником инвестиционного форума стал и «Газпром» в лице своего дочернего предприятия «Газпром геологоразведка». Его руководитель Алексей Давыдов прилетел на полуостров вместе с двумя замами. Тема развития газодобычи на шельфе Камчатки из-за неважных результатов поисков предыдущих лет не остыла. По словам генерального директора «Газпром геологоразведка» в следующем году компания планирует выполнить сейсморазведочные работы в формате 3D, по результатам которых будет принято решение о строительстве поисковых скважин на Крутогорском, Калаваямском или Кунжикском поднятиях. Эти вопросы также обсуждались на встрече с губернатором края, после чего генеральный директор ООО «Газпром геологоразведка» Алексей Давыдов и глава Соболевского района Василий КУРКИН заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, которое предусматривает стимулирование инвестиционных и инновационных проектов на территории Соболевского района.
«Соглашение подразумевает, с одной стороны, оказание содействия при проведении геологоразведочных работ, с другой стороны, компания «Газпром геологоразведка» обязуется принимать участие в развитии района - социально-экономическом, инвестиционном, - сказал генеральный директор ООО «Газпром геологоразведка» Алексей Давыдов. - Соглашение подписано сроком на 3 года. Надеюсь, что оно будет долгосрочным и плодотворным».
Досье «Дальневосточного капитала»: В Камчатском крае компания «Газпром геологоразведка» проводит работы на Западно-Камчатском лицензионном участке, расположенном в акватории Охотского моря на территории западного шельфа полуострова Камчатка. Площадь участка превышает 37,5 тыс. км2. С целью оценки перспектив Западно-Камчатского участка в соответствии с геологическим заданием ООО «Газпром геологоразведка» планирует в 2015 году выполнить сейсморазведочные работы по методике 3D, общим объемом 1700 км2, и по результатам принять решение о выполнении работ по строительству поисковых скважин.
Постучаться в двери
На инвестиционном форуме «Дальний Восток - 2014» присутствовало множество иностранных гостей, наиболее представительные делегации - из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Японии. Это и понятно - хорошие соседи иногда ближе родственников. К Камчатке присматриваются дипломаты и бизнесмены. По словам Ивао Охаси (советник, Ассоциация индустриальных парков России), «Дальнему Востоку и Камчатке сегодня нужно хорошо думать, что делать, иностранцы чувствуют, что может открыться новая дверь, поэтому посещают подобные форумы, внимательно смотрят на позицию региональных властей, изучают предложения». Осталось научиться говорить на понятном для иностранных партнеров языке бизнес-проектов.
Подводя итоги первого в истории Камчатского края подобного инвестфорума, заместитель губернатора Марина Суббота подчеркнула, что Камчатка теперь уже небезосновательно надеется на создание нескольких тысяч новых рабочих мест. Подписанные в ходе форума инвестиционные соглашения с крупными российскими и зарубежными компаниями, органами власти, финансовыми учреждениями определяются суммами более 40 млрд рублей инвестиций, по большей части внебюджетных. Но это лишь начало. Необходимо дальше осмысливать намеченные пути развития, вписывая их в новый дальневосточный экономический сценарий.
«Интеграция Дальнего Востока России в мировую экономику - лишь вопрос времени. И инвестиционный форум, прошедший на Камчатке, значительно ускорил этот процесс», - отмечает Кристофер Островски в письме, направленном на имя генерального директора «Корпорации развития Камчатки» Николая Пегина.
Глава «Конференции Евромани» отметил, что за время подготовки форума глобальная ситуация в мире значительно изменилась. «Тем не менее форум запустил процесс, посредством которого Камчатка и Дальний Восток России могут быть полностью интегрированы в мировую экономику независимо от геополитической ситуации», - подчеркнул Кристофер Островски.
Лариса ЛАРИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2014 год.
Мнение
Максим ШЕРЕЙКИН, заместитель министра по развитию Дальнего Востока: Результат будет
- Как говорят, нужно стучаться в сотни дверей, десять откроются, и, может быть, в одной действительно услышат ваше предложение и проявят к нему интерес. На камчатской встрече семя было посеяно, и никто не ждет, что уже завтра будет урожай. Форум даст результаты, его, на мой взгляд, нужно проводить ежегодно. Инвестиционные форумы, формулирование деловых предложений, информирование инвесторов - это задача, которая стоит не только перед Камчатским краем, но и перед каждым регионом, который планирует развитие. Минвостокразвития будет всячески поддерживать подобные инициативы.
Кто-то, может быть, скажет, что это просто разговор и заклинание про инвестиции. Но это не так. Японский банк международного сотрудничества, который финансирует большинство проектов японского бизнеса за рубежом, ежегодно проводит исследования на тему «Почему инвесторы не приходят в Россию» и обозначает как минимум две коренные причины. Первая - это непрозрачность регулирования и правоприменительной практики, вторая - дефицит информации. И это та проблема, решать которую помогают инвестиционные форумы, в рамках которых можно пообщаться с администрацией и бизнесом регионов. Форум - это цепочка в звене последовательной долгосрочной политики, которая рано или поздно принесет свои плоды. Если регион на самом деле замотивирован на привлечение инвестиций и развитие.
Камчатка - раскрученный бренд, и под него много чего можно сделать. Край должен формулировать реальные проекты и возможности для создания новых бизнесов на Камчатке. Эти проекты были на форуме озвучены, их надо дорабатывать и продвигать, и не отчаиваться, если первый, второй, третий потенциальный инвесторы не обратили на них внимание, 99-ый обязательно обратит.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2014 год.
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С ним на Камчатку прибыл внушительный десант из двадцати чиновников, отвечающих за развитие в России портовой инфраструктуры.
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