|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 04 Сентября, 15:36 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Надежное звено газовой системы: Камчатский филиал ООО "Газпром трансгаз Томск" отметил пятилетие
Решение было найдено в 2008 году – реализация важного социального проекта была поручена ОАО «Газпром», и уже в 2010 году был запущен магистральный газопровод от Нижне-Квакчикского газоконденсатного месторождения на полуострове Камчатка к городу Петропавловску-Камчатскому. Для ведения технического надзора и последующей эксплуатации газопровода было создано Камчатское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск», которое вот уже пять лет переносит накопленные компанией опыт, знания, традиции на камчатскую землю.
Досье "Дальневосточного капитала": ООО «Газпром трансгаз Томск» – 100% дочернее общество ОАО «Газпром» – компания более чем с 35-летней историей. Сегодня «Газпром трансгаз Томск» работает в 13 регионах Сибири и Дальнего Востока, эксплуатирует более 9 тыс. км магистральных газо- и нефтепроводов. В 22 филиалах компании работают более 6 000 человек.
«Газпром трансгаз Томск» – восточный форпост единой системы газоснабжения, и надежность поставок природного газа остается главной задачей в работе коллектива, – говорит гендиректор компании Анатолий ТИТОВ. – Предприятие активно развивается: увеличиваются задачи и территория деятельности, растет численность коллектива. «Газпром» доверяет нам проекты, которые в будущем станут судьбоносными для экономики страны. В 2010 году природный газ пришел на Камчатку, в 2011 году запущен в эксплуатацию магистральный газопровод «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Для обслуживания новых мощностей в пяти дальневосточных регионах открыты линейные производственные управления. В них на сегодняшний день работает более полутора тысяч профессионалов».
Становление новой по сути отрасли на Камчатке шло непросто: специалистов нужного профиля приходилось привозить с материка, да и природные условия на полуострове постоянно испытывали газовиков на прочность.
«Одна из особенностей края – большие снега, – делится директор Камчатского филиала ООО «Газпром трансгаз Томск» Дмитрий КОТОВ. – На перевале, через который проходит газопровод, уровень снежного покрова бывает до 4-5 метров. А доступ к трассе должен быть налажен в любое время дня и ночи. В конструкции газопровода учтены особенности ландшафта, почвы и сейсмическая опасность региона, – объясняет Дмитрий Котов. – Помимо этого, наш газопровод – рекордсмен по количеству надземных переходов. Данные конструкции предусмотрены на участках, где газопровод встречает на пути тектонические разломы и пересекает реки».
На Камчатке не было специалистов, поэтому руководство филиала формировалось из тех, кто работал на материке, в регионах традиционной работы «Газпром трансгаз Томск», а вот остальных сотрудников «ковали» из местных технарей, выпускников КГТУ. Компания во всем помогала молодым специалистам осваивать новую профессию – сотрудники прошли обучение в учебном центре «Газпром трансгаз Томск», который считается одним из лучших в «Газпроме» и недавно преобразован в корпоративный институт. К работе в камчатских условиях новоиспеченные газовики приступили после практики в западносибирских филиалах, получив багаж практических знаний.
За минувшую пятилетку Камчатским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» проделана масштабная работа. Газопровод полностью телемеханизирован. Оборудование фиксирует на местах и передает на сервер все, что происходит на газопроводе. Труба, узлы, все составные части снабжаются специальными датчиками, которые поставляют информацию обо всем происходящем, образуют своеобразный телемост между объектами и диспетчерской.
Обе ТЭЦ краевой столицы полностью переведены на газ. В ближайшее время на голубое топливо будут переведены и городские котельные. Благодаря компании, новое оборудование установлено в столовых пяти детских домов Петропавловска-Камчатского и Елизово, родились традиции проведения экологических субботников, велопробегов, других корпоративных акций.
Недавно газовики подставили свое надежное плечо жителям села Соболево. К его подтоплению этой осенью привел подъем уровня воды в реке Большая Воровская, вызванный проливными дождями во время прохождения циклона. Специалисты компании не только не допустили прекращения подачи газа ни на минуту, но и работали в тесном взаимодействии с комиссией по ЧС и муниципальными властями, участвовали в работах по отведению паводковых вод, снабжали жителей питьевой водой и хлебом.
Юрий РОГОВ, журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2013 г.
- На Камчатке открыта новая "витрина для бизнеса"
- Реализация проекта ТОР "Камчатка" позволит преобразить Камчатский край в ближайшее время
- Камчатка меняет парадигму
- Оксана ГЕРАСИМОВА, руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края: Камчатка стремится поддержать каждый инвестиционный проект
- Первый рыбный терминал начал работу на Камчатке
- Золотой запас Камчатки
- Логика "Камчатки". Она не такая, как все
- Виктор РАДЬКО, генеральный директор АО "Золото Камчатки": "Аметистовый" - жемчужина северной Камчатки
- Евгений НОВОСЕЛОВ, генеральный директор ПАО "Океанрыбфлот": Делаем ставку на внутренний рынок
- Камчатский край: на пути развития
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.