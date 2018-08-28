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21 Ноября 2013, 22:49 | Территория

Надежное звено газовой системы: Камчатский филиал ООО "Газпром трансгаз Томск" отметил пятилетие

Вопрос газификации Камчатского полуострова обсуждался в течение двух десятков лет. Преимущества прихода "голубого топлива" в регион были очевидны, но множество различных "но" долго не позволяло соскочить полуострову с "мазутной иглы".

Решение было найдено в 2008 году – реализация важного социального проекта была поручена ОАО «Газпром», и уже в 2010 году был запущен магистральный газопровод от Нижне-Квакчикского газоконденсатного месторождения на полуострове Камчатка к городу Петропавловску-Камчатскому. Для ведения технического надзора и последующей эксплуатации газопровода было создано Камчатское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск», которое вот уже пять лет переносит накопленные компанией опыт, знания, традиции на камчатскую землю.

Досье "Дальневосточного капитала": ООО «Газпром трансгаз Томск» – 100% дочернее общество ОАО «Газпром» – компания более чем с 35-летней историей. Сегодня «Газпром трансгаз Томск» работает в 13 регионах Сибири и Дальнего Востока, эксплуатирует более 9 тыс. км магистральных газо- и нефтепроводов. В 22 филиалах компании работают более 6 000 человек.

«Газпром трансгаз Томск» – восточный форпост единой системы газоснабжения, и надежность поставок природного газа остается главной задачей в работе коллектива, – говорит гендиректор компании Анатолий ТИТОВ. – Предприятие активно развивается: увеличиваются задачи и территория деятельности, растет численность коллектива. «Газпром» доверяет нам проекты, которые в будущем станут судьбоносными для экономики страны. В 2010 году природный газ пришел на Камчатку, в 2011 году запущен в эксплуатацию магистральный газопровод «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Для обслуживания новых мощностей в пяти дальневосточных регионах  открыты линейные производственные управления. В них на сегодняшний день работает более полутора тысяч профессионалов».

Становление новой по сути отрасли на Камчатке шло непросто: специалистов нужного профиля приходилось привозить с материка, да и природные условия на полуострове постоянно испытывали газовиков на прочность.

«Одна из особенностей края – большие снега, – делится директор Камчатского филиала ООО «Газпром трансгаз Томск» Дмитрий КОТОВ. – На перевале, через который проходит газопровод, уровень снежного покрова бывает до 4-5 метров. А доступ к трассе должен быть налажен  в любое время дня и ночи. В конструкции газопровода учтены особенности ландшафта, почвы и сейсмическая опасность региона, – объясняет Дмитрий Котов. – Помимо этого, наш газопровод – рекордсмен по количеству надземных переходов. Данные конструкции предусмотрены на участках, где газопровод встречает на пути тектонические разломы и пересекает реки».

На Камчатке не было специалистов, поэтому руководство филиала формировалось из тех, кто работал на материке, в регионах традиционной работы «Газпром трансгаз Томск», а вот остальных сотрудников «ковали» из местных технарей, выпускников КГТУ. Компания во всем помогала молодым специалистам осваивать новую профессию – сотрудники прошли обучение в учебном центре «Газпром трансгаз Томск», который считается одним из лучших в «Газпроме» и недавно преобразован в корпоративный институт. К работе в камчатских условиях новоиспеченные газовики приступили после практики в западносибирских филиалах, получив багаж практических знаний.

За минувшую пятилетку Камчатским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» проделана масштабная работа. Газопровод полностью телемеханизирован. Оборудование фиксирует на местах и передает на сервер все, что происходит на газопроводе. Труба, узлы, все составные части снабжаются специальными датчиками, которые поставляют информацию обо всем происходящем, образуют своеобразный телемост между объектами и диспетчерской. 

Обе ТЭЦ краевой столицы полностью переведены на газ. В ближайшее время на голубое топливо будут переведены и городские котельные. Благодаря компании, новое оборудование установлено в столовых пяти детских домов Петропавловска-Камчатского и Елизово, родились традиции проведения экологических субботников, велопробегов, других корпоративных акций.

Недавно газовики подставили свое надежное плечо жителям села Соболево. К его подтоплению этой осенью привел подъем уровня воды в реке Большая Воровская, вызванный проливными дождями во время прохождения циклона. Специалисты компании не только не допустили прекращения подачи газа ни на минуту, но и работали в тесном взаимодействии с комиссией по ЧС и муниципальными властями, участвовали в работах по отведению паводковых вод, снабжали жителей питьевой водой и хлебом. 

Юрий РОГОВ, журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2013 г.

 

 

Теги: Газпром  Газпром трансгаз Томск 


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