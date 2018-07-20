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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Алексей Чванов, управляющий Камчатским отделением "Сбербанк России": Мы поддерживаем бизнес на каждом этапе жизненного цикла
Работать вместе, быть рядом с бизнесом, исходить в своих действиях из его потребностей – основные правила, которых придерживается Сбербанк. И Камчатка в этом смысле для банка такой же передовой регион, как и любой другой в России.
Об этом «Дальневосточный капитал» беседовал с управляющим Камчатским отделением Сбербанка России Алексеем ЧВАНОВЫМ.
– Алексей Сергеевич, каков портрет вашего клиента, камчатского предпринимателя?
– Мне этот вопрос уже задавали не раз, и я, знакомясь с полуостровом, его жителями, пытался этот портрет нарисовать для себя и сформулировал несколько важных и принципиальных, на мой взгляд, черт. Мое видение: предприниматель Камчатки – это целеустремленный человек, с активной жизненной позицией и стратегическим мышлением. Он знает, чего хочет и как добиться самых высоких достижений в своей профессиональной деятельности. Им движет стремление развивать свой бизнес, он непрерывно генерирует новые идеи и реализует новые проекты. Вроде бы Камчатка – край, где начинается Россия, отдаленный, но каждому предпринимателю тут знакомы современные технологии, близки последние тенденции в инновационной деятельности. Наши предприниматели хорошо знакомы с таким понятием, как социально ответственный бизнес. Поэтому я очень высоко оцениваю предпринимательское сообщество Камчатки, которое в более тяжелых условиях ведения бизнеса, связанных с дорогими ресурсами, логистикой, рабочей силой, ограниченными рынками и т.д., успешно двигает свое дело. Его вклад в развитие Камчатского края действительно неоценим.
– Субъекты малого и среднего бизнеса, по большому счету, являются опорой российской экономики в целом, играют огромную роль в ее дальнейшем развитии, и камчатские предприниматели тут не исключение. Соответственно, и отношение региональной власти к этому сегменту бизнеса особое. В каких региональных программах поддержки МСП участвует Сбербанк?
– Для Камчатского отделения Сбербанка России поддержка малого и среднего бизнеса – одно из приоритетных направлений в работе. Инвестиции банка в средний и малый бизнес Камчатки составили 1,7 млрд рублей, более 100 предпринимателей региона получили нашу финансовую поддержку. Если говорить о структуре инвестиций, то свыше 25% ресурсов направлено на развитие реального сектора экономики, как правило, они пошли на расширение действующего бизнеса. Соответственно отраслевой структуре региональной экономики и наш портфель в значительной степени – порядка 1 млрд рублей – сформирован кредитами субъектов малого предпринимательства рыбной отрасли, затем идут оптовая торговля, производство, транспорт, услуги и т.д.
Мы тесно взаимодействуем с правительством Камчатского края в реализации государственной политики, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства. В 2011 году было заключено соглашение с Камчатским государственным фондом поддержки предпринимательства. Одним из направлений сотрудничества стала реализация программы предоставления поручительств от Фонда поддержки предпринимательства. За время действия соглашения более 20 предпринимателей получили финансовую поддержку банка под поручительство Фонда на сумму свыше 100 млн рублей.
Камчатское отделение активно поддерживает инвестиционные проекты, участвует в финансировании крупных проектов, имеющих статус особо значимых для края. В их числе, к примеру, строительство высокотехнологичного рыбоперерабатывающего завода, которое ведет ООО «Восточный берег». Важный для края проект – строительство свинокомплекса в п. Сокоч (ЗАО «Агротек-Холдинг»), и др. По этим кредитам предприниматели и предприятия получают субсидирование процентных ставок от федерального, а также краевого бюджетов.
– Наблюдаете ли движение торгового капитала к организации производств? Какие продукты Сбербанка могут стать подспорьем для бизнеса в реализации долгосрочных проектов? Насколько они востребованы?
– В рамках программы развития предпринимательства в 2010 году Сбербанком России была запущена новая продуктовая линейка для представителей малого бизнеса, которая активно тиражируется на территории Камчатского края. Воспользоваться этим набором предложений могут предприятия и индивидуальные предприниматели, имеющие годовую выручку до 400 миллионов рублей, именно для расширения своей деятельности, модернизации производственных мощностей. Линейка включает в себя 11 видов займов: «Бизнес-доверие», «Бизнес-инвест», «Бизнес-оборот», «Бизнес-авто», «Госзаказ», «Бизнес-актив», «Бизнес-недвижимость», «Бизнес-рента», «Бизнес-овердрафт», «Бизнес-гарантия», «Бизнес-проект».
Как видите, уже названия этих продуктов говорят сами за себя – выбор обусловлен теми потребностями, которые возникают у компаний, нацеленных на развитие. Предприятия малого бизнеса имеют возможность на льготных условиях оформлять ссуды на приобретение транспортных средств, коммерческой недвижимости, оборудования, ведение инвестиционной деятельности (приобретать основные средства, проводить капитальный ремонт и строительство, пополнять оборотные средства). Важно, что некоторые из этих кредитов могут быть предоставлены на срок до 10 лет, что существенно облегчает для предприятий долговую нагрузку в начале реализации проектов.
Особым вниманием наших клиентов пользуются кредитные продукты для микробизнеса (выручка до 60 млн руб. в год) – кредит «Доверие», «Экспресс-Авто» и «Экспресс-Актив». Предоставляются они по скоринговой технологии «кредитная фабрика», главная цель которой – сделать получение кредита более простым, удобным для клиента: предоставляется минимальный пакет документов и определены быстрые сроки рассмотрения заявки.
В 2014 году на Камчатке планируется реализация нового уникального кредитного продукта «Бизнес-Старт». Сбербанк финансирует будущего предпринимателя (минимальный возраст заемщика – 20 лет), не имеющего опыта ведения бизнеса, предоставляет отработанную успешную технологию ведения своего дела (франшиза), обучает и оказывает необходимую поддержку. Не секрет, что найти сегодня необходимое финансирование на начало своего бизнеса – большая проблема. Сбербанк предлагает решение – готовые бизнесы по брендовой (ресторан быстрого питания, магазин, салон красоты, детский клуб и др.) и небрендовой франшизе.
– Какие задачи стоят в отношении малого бизнеса перед Камчатским отделением Сбербанка России?
– В настоящее время Сбербанк запустил масштабную программу «Деловая среда», которая состоит из группы уникальных проектов, направленных на формирование новой комплексной инфраструктуры для бизнеса. Это переход от простого предоставления финансовых услуг малому бизнесу к всесторонней поддержке предпринимателей. Фокус направлен на таких клиентов, которые хотят иметь свое дело, и нужно помочь им это сделать, или имеют бизнес, но не могут его развить. В числе ключевых проектов – Школа бизнес-образования Сбербанка, Магазин онлайн-приложений и сервисов СберStore, Доверенная социальная сеть, торговая площадка, интерактивный доступ к широкому спектру банковских продуктов с предоставлением персонального менеджера. Сеть дает возможность предпринимателям обмениваться опытом, совместно искать решения, находить деловых партнеров и увеличивать эффективность бизнеса. На текущий момент участниками «деловой среды» в России стали уже более 183 000 клиентов, в том числе 100 клиентов на территории Камчатского края, и эта цифра постоянно увеличивается.
Сбербанк продолжит участие в социальных проектах, которые призваны повысить финансовую грамотность предпринимателей и познакомить с предложениями Сбербанка России. В их числе образовательные курсы на базе Бизнес-школы ЛИНК, проект «Бизнес-школа» Торгово-промышленной палаты Камчатского края. Чтобы лучше понимать друг друга и эффективнее взаимодействовать, мы еженедельно проводим встречи в формате круглого стола с бизнес-сообществом Камчатки, где предприниматели могут обсудить перспективы сотрудничества с представителями банка и задать интересующие вопросы. В результате регулярно получаем положительную обратную связь по итогам проведения подобных мероприятий, поэтому продолжим этот положительный опыт общения с нашими клиентами.
Мы понимаем: для того чтобы быть успешным, необходимо соответствовать миру вокруг нас, а для этого нужно меняться. Камчатское отделение Сбербанка России ставит амбициозные задачи – стать не только банком №1 по работе с малым и средним бизнесом, но и лидирующей сервисной компанией, поддерживающей бизнес на каждом этапе жизненного цикла в Камчатском крае.
Юрий РОГОВ, журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2013 г.
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