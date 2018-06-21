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Воскресенье| 08 Июля, 23:14 |
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Финансирование приоритетных проектов в островном регионе начала "Корпорация развития Сахалинской области"
Соответствующие документы сегодня подписали глава «Корпорации развития Сахалинской области» Сергей Хоточкин и генеральный директор ОАО «Мерси Агро Сахалин» Алексей Пахомов. В церемонии принял участие исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Сахалинской области Дмитрий Нестеров.
Ранее ОАО «Мерси Агро Сахалин» при поддержке региональных властей построило в селе Таранай свинокомплекс на 12 тысяч голов. Доля области в этом проекте составляет 49,975 процента акций. Свинина, которая по доступной цене поставляется на рынок, получила у жителей островов отличную оценку.
Сегодня пришло время расширять свинокомплекс. Компания планирует увеличить содержащееся в нем поголовье до 62 тысяч животных. В результате в области в год будет производиться около 5000 тонн свинины. Уровень обеспеченности региона продукцией собственного производства составит 67 процентов.
В финансировании проекта принимает участие акционерное общество «Корпорация развития Сахалинской области». В целом она вложит в расширение свинокомплекса 2,07 миллиарда рублей. 230 миллионов рублей инвестирует компания «Мерси Агро Сахалин». Первые 87,9 миллиона рублей областных средств пойдут на закупку свай для будущих строений комплекса. Планируется, что забивать их начнут до конца февраля.
- Не позднее октября мы рассчитываем привезти маточное поголовье, - рассказал Алексей Пахомов. – И в августе-сентябре 2017 года планируем выдать в торговую сеть первую продукцию второй очереди нашего комплекса.
- Мы инвестируем средства в важные для развития экономики региона проекты на рыночных условиях, - подчеркнул глава «Корпорации развития Сахалинской области» Сергей Хоточкин. – Они базируются на двух ключевых принципах – возвратность и платность.
Компания «Мерси Агро Сахалин» вернет корпорации вложенные в проект средства с процентами в течение пяти лет, начиная с 2019 года. В дальнейшем эти деньги будут инвестированы в другие региональные проекты.
Напомним, акционерное общество «Корпорация развития Сахалинской области» было создано в конце 2015 года. Все акции принадлежат правительству островного региона. Уставной капитал – 50 миллиардов рублей бюджетных средств Сахалинской области. Основные цели создания - обеспечение высокого уровня социально-экономического развития и роста конкурентоспособности экономики региона посредством активизации инвестиционной деятельности в приоритетных сферах экономики. Корпорация является связующим звеном между властью и бизнесом, осуществляет комплексное сопровождение инвестиционных проектов, взаимодействует с различными финансовыми организациями, федеральными институтами развития и частными инвесторами.
Решения об участии в тех или иных проектах, условиях инвестирования принимает исключительно совет директоров корпорации. Большинство в нем составляют представители правительства островного региона и «Корпорации развития Сахалинской области».
Сегодня на повестке дня корпорации ряд крупных начинаний - возведение мега-ферм и тепличных хозяйств, мини-завода по производству сжиженного природного газа, аэровокзального комплекса аэропорта «Южно-Сахалинск», биатлонного комплекса и аквапарка, развитие спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Изучается возможность поддержки проектов по строительству грузопассажирского терминала в морском порту Корсаков и Невельского морского транспортно-логистического центра.
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