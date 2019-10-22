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27 Ноября 2019, 10:36 | Часовой пояс |
Сахалин строит нефтегазовый парк
Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Южная", компания "СИП-ТОР" приступила к строительству нефтегазового индустриального парка на Сахалине
Об этом сообщила Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ).
«Проект нацелен на создание современной производственно-технической и ремонтной базы, интегрированной с процессами основных операторов нефтегазовых проектов в Сахалинской области. Индустриальный парк будет включать лаборатории, производственные здания, учебный центр и склады. Кроме того, резиденты смогут использовать отдельные площадки для создания производства, используя готовую инфраструктуру парка», - говорится в сообщении.
КРДВ предоставила ООО «СИП-ТОР» земельный участок площадью 31,5 гектара для реализации инвестпроекта. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2023 года.
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