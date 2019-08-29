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Среда| 25 Сентября, 11:54 |
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Валерий Лимаренко вступил в должность губернатора Сахалинской области
Поздравить Валерия Лимаренко с официальным вступлением в должность пришли сотни гостей - почетные граждане, ветераны, депутаты, общественники, представители всех ветвей власти, бизнеса, СМИ, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
Самый торжественный момент церемонии - клятва на Конституции Российской Федерации и Уставе Сахалинской области. С этого момента он считается официально заступившим на должность губернатора Сахалинской области. Председатель избирательной комиссии региона Виктория ЧЕРКАСОВА вручила новому губернатору удостоверение об избрании.
- Выборы состоялись. И я искренне благодарен сахалинцам и курильчанам, которые проявили активность, гражданскую сознательность, пришли 8 сентября на избирательные участки и проголосовали. Тем самым вы уже внесли свой вклад в развитие нашего региона. Определили его будущее, - сказал Валерий Лимаренко. - Я хочу сказать спасибо людям, которые приложили колоссальные усилия, чтобы предвыборная кампания и сами выборы прошли законно, были легитимными и прозрачными. Я также благодарен другим кандидатам на должность главы региона, которые встречались с людьми, выступали с интересными идеями и предложениями.
В завершение церемонии Валерий Лимаренко подписал свой первый указ в статусе губернатора Сахалинской области - о назначении Григория КАРАСИНА сенатором от Сахалинской области в Совете Федерации РФ.
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