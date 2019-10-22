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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Ноября, 16:57 |
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Островной бонус "Аэрофлоту"
После подписания соглашения билеты по так называемым «плоским» тарифам на 2020 год появились в продаже. Стоимость билета составляет 15 тыс. 660 рублей в одну сторону и 26 тыс. 100 рублей «туда-обратно».
Также в следующем году сохраняется ежедневный рейс из Южно-Сахалинска в Москву, который выполняет авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Стоимость билетов на эти рейсы составляет 13 тыс. 770 рублей в одну сторону, 22 тыс. 950 рублей - в обе.
В сферу транспорта в 2020 году из бюджета Сахалинской области планируется направить 5,4 млрд рублей субсидий на межмуниципальные перевозки пассажиров, багажа и грузов морским, железнодорожным и воздушным транспортом, в эту сумму включены субсидии «плоских» тарифов «Аэрофлота» на прямые авиарейсы из Южно-Сахалинска в Москву.
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