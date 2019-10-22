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"Росгеология" оценила шельф Северных Курил
Сообщает пресс-служба главного геологического ведомства России.
По результатам масштабных геологоразведочных работ в Тихом океане АО «Дальморнефтегеофизика» (дочернее предприятие «Росгеологии») выделило Северо-Курильский осадочный бассейн, предварительно оценив его начальные суммарные ресурсы углеводородов в 1,4 млрд тонн нефтяного эквивалента. Об этом сообщил главный геолог АО «Дальморнефтегеофизика» (ДМНГ) Александр САВИЦКИЙ в докладе о перспективах развития ресурсной базы углеводородного сырья морей Дальнего Востока на конференции «Нефть и газ Сахалина».
В течение нескольких лет ДМНГ за счет средств федерального бюджета был выполнен большой объем геофизических исследований (более 22 000 пог. км) на акватории Тихого океана и Берингова моря, прилегающей к полуострову Камчатка и Курильским островам. По результатам сейсморазведки в северо-западной части Тихого океана специалистами ДМНГ были впервые выделены Прикамчатско-Тихоокеанский и Северо-Курильский осадочные бассейны, сложенные кайнозойскими отложениями мощностью до 10-12 км. Площадное распространение этих бассейнов и их границы к настоящему времени окончательно не установлены.
Досье «Дальневосточного капитала": Крупнейшей структурой Северо-Курильского бассейна является прогиб ДМНГ площадью около 66 тыс. км2. Начальные суммарные ресурсы углеводородов прогиба ДМНГ по категории D2 оценены в 1,24 млрд т н.э., а всей изученной части возможно нефтегазоносного Северо-Курильского бассейна - в 1,4 млрд т н.э. В пределах осадочного бассейна выделено более ста локальных структур, для 37 из них были оценены суммарные локализованные ресурсы - 431,1 млрд м3 газа.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2019 год.
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