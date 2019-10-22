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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Ноября, 16:57 |
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Сахалинская область намерена совершить "экономическое чудо"
Пути достижения этих целей обсудили на заседании инвестсовета под председательством губернатора области Валерия Лимаренко. Среди приоритетных направлений работы - освоение ресурсов шельфа и океана, создание центра притяжения инвестиций, модернизация инфраструктуры, развитие туризма, марикультуры, лесопереработки и платформы «Умный город», пишет сайт губернатора и правительства Сахалинской области.
Уже можно говорить о реальных успехах, которых к сегодняшнему дню достигла Сахалинская область. Так, объем инвестиций в регион равен суммарному показателю Приморского и Хабаровского краев. Ежегодно в экономику региона вкладывают более 200 миллиардов рублей. Здесь работают 14 крупных компаний с выручкой свыше 10 миллиардов рублей.
Согласно «Стратегии развития», островной регион должен добиться среднегодового прироста ВРП в 7%. Обновление инфраструктуры - обязательное для этого условие. Речь идет, в том числе, о модернизации морских портов, авиагаваней и дорог.
«Стратегия развития» разрабатывалась с учетом строительства мостового перехода между островом и материком. «Технико-экономическое обоснование строительства моста на Сахалин будет готово к концу ноября 2019 года. Об этом недавно рассказал гендиректор РЖД. Называется с очень высокой точностью цена - 252,8 миллиарда рублей. Проект может быть включен в стратегию РЖД до 2035 года», - отметил Валерий Лимаренко.
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