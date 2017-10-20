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На Сахалине шельфовые проекты меняют рынок труда
И очевидно, что именно последние 10-20 лет благодаря шельфовым проектам стали временем бурного экономического развития, активного социального обустройства островного региона. В свете развития острова как территории международного сотрудничества (не на словах, а на деле) все эти преобразования - вполне достойный пример: нефтегазовые доходы кардинально меняют качество жизни населения и направляются на старт новых проектов в других отраслях региональной экономики (сельское хозяйство, туризм, транспортная сфера).
Бюджетный передел
В последние годы доходы от этой сферы составляли порядка 72% областного бюджета, но, понимая, что так будет не всегда, а ценовая конъюнктура углеводородов резко идет вниз и вообще ведет себя непредсказуемо, в областном правительстве делают ставку на диверсификацию региональной экономики. Уже сегодня, к примеру, доходы от агропромышленного комплекса и туризма подтягиваются к показателям традиционной для острова рыбохозяйственной отрасли.
Падение нефтегазовых доходов началось в 2016 году, когда область недосчиталась почти 74 млрд рублей в силу снижения цен на нефть и газ. И эта тенденция продолжилась в нынешнем году, хотя и не так резко, но поступления от отрасли еще снизились. Проект трехлетнего бюджета уже ориентирован на этот тренд, и в нем, по словам губернатора, заложены все основные проекты регионального развития, которые крайне необходимы островной социальной сфере и транспортному комплексу.
Похоже, проект бюджета придется пересматривать, учитывая планы правительства играть но новым правилам. Оно уже внесло в Госдуму поправки, предусматривающие перераспределение налога на прибыль от проекта «Сахалин-2» (а это 30% доходной части регионального бюджета) в пользу федерального центра, который сам уже по своему усмотрению направит эти деньги на проекты других регионов ДФО. Таким образом, бюджет Сахалинской области за три года может лишиться порядка 68 млрд рублей. Не очень-то приятная для региона перспектива, обсуждать которую в областном правительстве пока не готовы.
Поймать импульс проектов
Шельфовые проекты меняют рынок труда и в определенной мере стали вызовом для российской нефтегазовой индустрии. Если в досанкционный период доля российского участия в проектах определялась законодательно, то сегодня сама жизнь вовлекает в высокотехнологичные производства все больше российских поставщиков и подрядчиков, подтягивая их до международного уровня. И это, по словам Олега Кожемяко, дает очень позитивный эффект для островного региона, куда приходит множество отечественных сервисных компаний, создавая дополнительные рабочие места и ниши для малого и среднего бизнеса.
Поддерживая этот тренд, региональное правительство совместно с компанией «Сахалин Энерджи» работает над созданием Сахалинского индустриального парка.
«Индустриальный парк - это не только комплекс цехов, административно-бытовых и складских сооружений, но и площадка, где применяются лучшие бизнес-практики, международные стандарты в области производства, охраны труда», - обозначает перспективу глава региона. По его словам, к участию в создании индустриального парка планируется привлечь «Эксон Нефтегаз Лимитед» и вывести его на уровень региональных приоритетных проектов. В этом контексте особое звучание получает и тема подготовки квалифицированных инженерных и рабочих кадров для отрасли непосредственно на Сахалине и с привлечением Института нефти и газа им. Губкина.
Пару лет назад на Сахалине запущен проект по переводу на газомоторное топливо островного автотранспорта. Уже открыты первые заправки, региональная власть не только меняет под этот проект транспорт бюджетных организаций, но и готова субсидировать перевод на голубое топливо личных автомобилей. И, как говорит руководитель Агентства по энергетике и газификации Сахалинской области Владимир СИДОРЕНКО, рынок газомоторного топлива, не занятый крупными игроками, может быть привлекательным для небольших региональных компаний.
Еще один аспект: областное правительство сегодня активно поддерживает создание на острове малых заводов СПГ, которые задействуют ресурсы небольших месторождений, не входящих в сферу интересов крупных игроков шельфовых проектов. Что, с одной стороны, эффективно для обеспечения энергетики отдаленных районов острова, с другой - может также в перспективе стать привлекательной нишей для регионального бизнеса.
Фото пресс-службы правительства Сахалинской области.
Лариса ЛАРИНА.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2017 год.
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