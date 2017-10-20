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Сахалину прописали СПГ
Конференция собрала более 600 участников из России, Японии, Китая, США и других стран. Многие из них представляли крупнейшие нефтегазовые и сервисные компании мира. Это хорошее свидетельство того, что, как бы ни крепчал санкционный мороз, Сахалин остается территорией эффективного сотрудничества ведущих нефтегазовых компаний мира. Мировые лидеры отрасли концерн Shell, ExxonMobail и другие иностранные инвесторы не намерены снижать своей активности в сахалинских проектах. Это в очередной раз подтвердили председатель концерна «Шелл» в России Седерик КРЕМЕРС, только что сменивший отработавшего на этом посту четыре года Оливье ЛАЗАРА, и президент «Эксон Нефтегаз Лтд» Стив БАТТ.
А международные «доки» энергетического рынка, очертив круг потенциального спроса на углеводороды в АТР, в очередной раз на цифрах продемонстрировали перспективность азиатского направления для российского трубопроводного газа и СПГ.
Досье «Дальневосточного капитала»: Благодаря шельфовым проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» Сахалинская область стала глобальным энергетическим центром на Дальнем Востоке России. Сегодня здесь добывается 3,3 % российской нефти и 4,6 % газа, производится 4,5 % мирового объема сжиженного природного газа (СПГ). Доля сахалинского СПГ в АТР составляет около 6%.
Счастливы вместе
Другое дело, если еще год назад на конференции «Нефть и газ Сахалина» рефреном звучала фраза о наступившем «золотом веке» газа, то нынче, по общему мнению экспертов и участников проектов, вслед за нефтяной в газовой отрасли наблюдается «революционная» ситуация. Сегодня в сегменте СПГ на азиатском рынке уже складывается рынок покупателя, предложение растет активнее спроса, а нарастающая инициатива поставщиков, прежде всего производителей из США (в настоящее время объем строящихся или запланированных проектов СПГ в Северной Америке превышает 200 млн тонн в год), дает азиатским потребителям возможность рассчитывать на снижение цены. Конкурентность рынка возрастает, и сегодня необходимо думать вне шаблонов и сложившихся ограничений, советует менеджер департамента закупок газа Tokyo Gas Co., Ltd Каори Онодера.
Тем не менее все эксперты сходятся во мнении, что перспектива у российского СПГ хорошая. Тут и мощный рынок сбыта рядом, и логистика отлаженная, а главное, мировой экономический рост - тоже главным образом сегодня здесь. Зампред правления ПАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ отмечает, что в прошлом году первичное потребление газа в АТР в два раза превышало по объемам Европу. Глобальный спрос на газ ежегодно растет на 2%, при этом на СПГ - на 4-5%. А если посмотреть на макроэкономические прогнозы, то у российского монополиста (а «Газпром», похоже, еще долго будет оставаться единственным экспортером газа в России) очень даже благоприятные перспективы, гарантирующие надежный сбыт на десятилетия вперед.
Досье «Дальневосточного капитала»: В соответствии с Энергетической стратегией России до 2030 года, по информации замминистра энергетики Кирилла МОЛОДЦОВА, Россия планирует увеличить экспорт газа на азиатские рынки в 5-9 раз (с 14 до 126 млрд куб. м), а экспорт СПГ - в 3-8 раз ( с 14 до 112 млрд куб. м).
Всем сестрам по «кубу»
Чтобы не упустить возможности азиатского рынка, России стоит поторопиться со строительством новых мощностей СПГ на Дальнем Востоке. Такую озабоченность эксперты высказывали еще пять лет назад. Напомним, что все эти годы речь идет о строительстве как минимум двух крупных заводов. Это третья нитка СПГ в Пригородном, который является частью проекта «Сахалин-2», а основным акционером проекта с российской стороны выступает ПАО «Газпром». Она будет построена на базе уже существующей инфраструктуры, будет базироваться на уже отработанных технологиях действующего завода, поэтому потребует меньше инвестиций, чем строительство нового предприятия с нуля. И, как образно выразился зампредседателя правления «Сахалин Энерджи Инвестмент компани Лтд» Оле МЫКЛЕСТАД, она будет уже третьим и поэтому «легким ребенком» для компании. Производительность третьей нитки составит 5,4 млн тонн СПГ в год.
В этом году завершена разработка проектной документации, и она передана в Главгосэкспертизу. Об этом на встрече в правительстве Сахалинской области сообщил руководитель международного концерна «Шелл» в России Седерик Кремерс. Ожидается, что окончательное инвестиционное решение по этому проекту будет принято в следующем году. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023-2024 годах.
Досье «Дальневосточного капитала»: Оператором проекта «Сахалин-2» является компания Sakhalin Energy, которую контролирует «Газпром», акционерами компании выступают Royal Dutch Shell, Mitsui & Co. и Mitsubishi Corporation. Ресурсной базой для завода СПГ в Пригородном являются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения нефти и газа. В 2016 году Sakhalin Energy добыла 5,51 млн т нефти и конденсата и произвела 10,93 млн т СПГ.
С проектом «Газпрома» все годы конкурировал инициированный участниками «Сахалина-1» во главе в «Роснефтью» «Дальневосточный завод СПГ», для которого рассматривается площадка рядом с нефтяным портом Де-Кастри в Хабаровском крае. Его проектная мощность определяется в 5 млн тонн в год с возможностью расширения в будущем.
Досье «Дальневосточного капитала»: Оператором проекта «Сахалин-1» с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd, у «Роснефти» - 20%, у японской SODECO - 30%, индийской ONGC - 20%. Проект включает три месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги. Потенциальные извлекаемые запасы трех его месторождений оцениваются примерно в 307 млн т нефти и 485 млрд куб. м газа.
На конференции «Нефть и газ Сахалина 2017» представитель Exxon, говоря о планах развития, вновь презентовал этот проект. Хотя все больше экспертов сходятся в том, что конкурировать на внешнем рынке два сахалинских СПГ все-таки не будут. А следуя поручению президента РФ, сделанному после обсуждения в августе этого года крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке, «Газпром» и «Роснефть» должны договориться между собой относительно ресурсов газа, добываемого на Сахалине, и оптимизировать его использование для более быстрого запуска дальневосточных проектов. Его должно хватить на проекты «Восточной нефтехимической компании» (ВНХК) «Роснефти» и на пуск третьей очереди СПГ в Пригородном «Газпрома».
Проекты растут по плану
В 2016 году на Сахалине было добыто более 18 млн тонн нефти (область входит в пятерку лидеров среди нефтедобывающих регионов России) и 29,6 млрд куб. м газа. В региональном правительстве убеждены, что положительная динамика будет сохраняться. Уверенность в этом основывается на том, что шельфовые проекты продолжают активно развиваться.
На конференции «Нефть и газ Сахалина 2017» были озвучены основные события последнего года. Так, на проекте «Сахалин-1» завершаются строительно-монтажные работы в рамках второго этапа освоения месторождения Одопту, здесь уже ведется бурение скважин с использованием новой буровой установки «Кречет».
В сентябре на ВЭФ «Сахалин Энерджи» и Petrofac подписали договор о строительстве дожимной компрессорной станции на объединенном береговом технологическом комплексе, что позволит оператору проекта «Сахалин-2» сохранить высокий уровень производства СПГ.
Вводит в работу новые участки добычи углеводородов «Роснефть». Ее «дочка» ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» приступила к промышленному освоению Лебединского месторождения на шельфе Охотского моря. Согласована программа наклонно направленного бурения на Северо-Венинском месторождении. «Газпром» пробурил первую поисково-оценочную скважину на Аяшском лицензионном участке. Продолжается обустройство подводного добычного комплекса и берегового технологического комплекса на Киринском месторождении. В 2018 году планируется начать строительство эксплуатационных скважин на Южно-Киринском месторождении с использованием полупогружных плавучих буровых установок «Полярная звезда» и «Северное сияние».
Важные акценты
Помимо производственных достижений на нынешней конференции особый акцент был сделан на экологической безопасности разработки сахалинских нефтегазовых проектов, снижении промышленных рисков. В этом смысле компаниям, разрабатывающим шельф Сахалина, есть чем годиться. Однако и проблем остается еще достаточно. Они связаны с вопросами регулирования и деятельности надзорных органов. Участники конференции не раз обращались к аварии танкера «Надежда», которая повлекла за собой целый комплекс тяжких последствий для сахалинского побережья. Как заявил руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий ЛИСИЦЫН: «Финансовая ответственность является самой эффективной мерой для предотвращения подобных аварий». Участники конференции попытались сравнить подходы к безопасности на шельфе разных стран: в Норвегии, Соединенном Королевстве, США, где создан специальный орган надзора и регулирования шельфовых проектов.
По мнению директора экспертного центра Союза специалистов промышленной и экологической безопасности Алексея ЛЯПИНА, в отличие от этих стран, российская система надзора задействует несколько министерств и ведомств, что усложняет процесс решения сложных задач, требующих принятия экстренных мер.
Участники конференции уделили внимание и вопросам улучшения инвестиционного климата в регионе. Сегодня делается ставка не только на привлечение иностранного инвестора, но и на развитие собственных технологий и привлечение российских подрядчиков. Термин «импортозамещение» остается актуальным для такой высокотехнологичной сферы, как добыча нефти и газа, тем более на шельфе, где в значительной степени прорыв был обеспечен благодаря многолетней совместной работе с иностранными компаниями - мировыми лидерами отрасли.
Фото пресс-службы правительства Сахалинской области.
Лариса ЛАРИНА.
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