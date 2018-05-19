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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Шикотане и Парамушире приземлится самолет
Объекты транспортной инфраструктуры необходимы для регулярного авиасообщения с этими территориями. Сахалинские власти намерены организовать прямые рейсы из Южно-Сахалинска на Шикотан, а также возобновить воздушное сообщение на самолетах между Парамуширом и Петропавловском-Камчатским, которого не было более 25 лет. Об этом в Южно-Сахалинске журналистам рассказал губернатор Олег КОЖЕМЯКО.
- Сейчас завершается проектирование взлетно-посадочных полос для Парамушира и Шикотана. Думаю, что за весенние месяцы экспертиза пройдет, и летом должно начаться строительство, - отметил он.
Выполнять полеты на острова будут пять новых воздушных судов, которые региональные власти намерены приобрести совместно с компанией «Аэрофлот». На эти цели стороны выделяют примерно по 1,5 млрд рублей. Эксплуатировать самолеты будет региональная авиакомпания «Аврора».
Первоначально планировалось купить летательные аппараты канадского производства DHC-6 Twin Otter 400, которые способны перевозить до 19 пассажиров и рассчитаны на эксплуатацию в условиях укороченных грунтовых взлетно-посадочных полос. Однако в связи с развитием программы импортозамещения, может быть принято иное решение - о приобретении отечественных воздушных судов.
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