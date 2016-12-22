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26 Сентября 2016, 11:20 | Часовой пояс

Сахалин: беспрецедентные условия для инвесторов

Сахалинская область на втором Восточном экономическом форуме подписала 17 соглашений, которые должны принести в регион около 30 млрд инвестиций и будут работать в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, транспорт, бальнеология и спорт, топливно-энергетический комплекс, торговля и рыбная отрасль.

Помимо этого, делегация островного региона провела целый ряд деловых встреч и переговоров, направленных на укрепление сотрудничества с потенциальными партнерами, в том числе и зарубежными.

С хорошим соседом можно и в баню

В сахалинском павильоне на «Улице Дальнего Востока» набережной бухты Аякс губернатор Олег КОЖЕМЯКО плодотворно пообщался со своей коллегой - губернатором японской префектуры Хоккайдо Такахаси Харуми. Старым знакомым и партнерам было что обсудить, ведь у островных территорий немало общих тем и договоренностей, которые уже начинают претворяться в жизнь. Так, соседние регионы связало паромное сообщение между Корсаковым и Вакканаем. Оператор перевозок «Сахалинское морское пароходство» запустил на линии судно «Пингвин-33», способное брать на борт до 80 пассажиров. Время в пути составляет всего четыре часа. Примерно то же расстояние между Сахалином и Хоккайдо воздушные суда покрывают за час. Речь шла об увеличении регулярных авиарейсов межу регионами и организации чартерных. Цены на билеты снижены, теперь необходимо упрощать визовый режим.

Многое можно сделать в сфере культурного сотрудничества, это должно стать прочной основой для сближения жителей регионов, что в итоге обернется развитием и делового сотрудничества. К примеру, при поддержке инвесторов из Страны восходящего солнца на Сахалине предложено восстанавливать архитектурный облик объектов периода губернаторства Карафуто. В 2018 году на острове появится и традиционная японская баня - онсен. Соответственно, на Хоккайдо, на территории японского горнолыжного курорта «Русуцу», с которым сейчас успешно развивает партнерство спортивно-туристический комплекс «Горный воздух», планируется построить русскую баню.

Общие планы скреплены трехсторонним соглашением между региональным правительством, руководством Южно-Сахалинска и компанией «Марусин Ивадеро» о строительстве на острове бальнеологического комплекса «Хонока».

Помимо туризма, в правительстве Сахалинской области рассчитывают на контакты в сфере дорожного строительства, где у японцев есть отличные современные технологии, например, укладки полимерного асфальта - долговечного и хорошо приспособленного к островным климатическим условиям. Важным для российской стороны является и опыт соседей по созданию рыбных бирж. Сахалинцы здесь только в начале пути, но амбициозные планы создания на своих берегах конкурентной торговой рыбной инфраструктуры продвигают активно. И здесь ставят во главу угла не только конкуренцию, но и партнерство с соседними морскими регионами.

Большие проекты - масштабные инвестиции

Японская компания вложит средства в сахалинские угольные проекты и модернизацию порта Шахтерск. Соглашение об этом подписали председатель совета директоров Восточной горнорудной компании Олег МИСЕВРА и старший управляющий директор японской корпорации «Соджиц Корпорейшн» Мацумура ХИРОСИ. В соответствии с ним партнеры совместно проинвестируют проекты по увеличению добычи угля на территории Углегорского района, а также по его отгрузке на экспорт через порт Шахтерск. Здесь планируется построить выносной причал длиной 1200 метров. Он позволит уйти от нынешней рейдовой погрузки судов. А морские ворота перейдут на круглогодичный режим работы. Со стороны регионального правительства этот проект поддержан через Корпорацию развития Сахалинской области.

Японская Mitsubishi Corporation намерена построить на территории Сахалинской области завод по производству метанола. Соответствующее соглашение подписали на ВЭФе председатель правительства Сахалинской области Вера ЩЕРБИНА и генеральный директор компании Минору Фурусава.

- Нам сегодня важно перерабатывать газ на территории региона. Mitsubishi первой высказала готовность к реализации такого проекта. На основании этого соглашения мы будем вести переговоры с правительством РФ, - комментирует перспективный проект глава региона.

В повестке дня сахалинской делегации на ВЭФ была и встреча с японской компанией «Чиода Корпорейшн», где обсуждались перспективы развития на острове газохимии, создания мини-заводов СПГ на базе Анивских газовых месторождений. Еще более широкий спектр вопросов был поднят в ходе диалога с представителями Ассоциации КНР по развитию предприятий за рубежом.

Все эти планы очень хорошо вписываются в те посылы, которые сегодня дают руководители наших государств. Приехавший во Владивосток премьер-министр Японии Синдзо АБЭ говорил о большой политике, но базироваться она будет и на совместных бизнес-проектах, которые не должны стоять в ожидании государственных решений.

Стать ближе

Особое место в работе сахалинской делегации занимали вопросы, связанные с инфраструктурой. Так, власти Сахалина заключили трехстороннее соглашение с Министерством связи и массовых коммуникаций и ПАО «Ростелеком», направленное на развитие телекоммуникационной инфраструктуры и комплексных государственных информационных систем на территории региона.

Развитию авиационного сообщения на островах будет способствовать соглашение о расширении парка воздушных судов авиакомпании - приобретении двух самолетов Bombardier DHC-6-400 Twin Otter - с авиакомпанией «Аврора». Эти самолеты будут летать в Ногликский, Охинский, Северо-Курильский и Южно-Курильский районы Сахалинской области. Власти рассчитывают, что постановка на линию в первом полугодии 2017 года этих судов может увеличить пассажирооборот на 30 тыс. человек в год. Одной из сторон соглашения выступило ОАО «Корпорация развития Сахалинской области», которое создано именно для поддержки социально значимых, жизненно необходимых для островного региона проектов.

В соответствии с соглашением с ООО «Морские ворота Сахалина», в Корсакове, который получил режим свободного порта, к концу 2017 года будет построен международный морской пассажирский терминал, который сможет принимать до 160 тыс. пассажиров круизных и паромных судов в год. Здесь также региональная власть готова подставить плечо, ведь развитие порта Корсаков - это большой комплексный проект, который в итоге даст эффект во многих сферах экономики. На территории порта в перспективе будет построен современный рыбный кластер.

А в непосредственной близости от порта, рядом с Южно-Сахалинском в скором времени должен появиться крупный оптово-распределительный центр. Представитель ООО «Дальневосточные верфи», председатель совета директоров АО «Корсаковский морской торговый порт» Василий КНИГНИЦКИЙ после подписания трехстороннего соглашения с областными и городскими властями пообещал, что с нуля на площади 19 га будут возведены современные мультитемпературные склады общей вместимостью до 40 000 тонн.

Поддержать инвестициями старт

Несколько крупных инвесторов уже прописались в сахалинском агропроме, в частности - в животноводстве. Поддержанный региональным правительством бизнес планирует расширять деятельность. Не только строительство животноводческих комплексов, но и создание на острове селекционно-генетического центра по производству породистых свиней, к примеру. Такой объект может стать основой для обеспечения качественным поголовьем не только островного агропрома, но и соседних территорий. АО «Мерси Агро Сахалин» планирует инвестировать в этот проект 3,2 млрд рублей.

Еще более дорогостоящий проект - строительство животноводческого комплекса с производством широкого ассортимента молочной продукции и 400 тонн мяса крупного рогатого скота в год - планирует ООО «Грин Агро - Сахалин». Его создание обойдется в 11 млрд рублей.

Региональная власть берется поддержать еще целый ряд инвестпроектов, в уверенности, что компании, прошедшие жесткий аудит со стороны Корпорации развития Сахалинской области, которая работает в этом направлении совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона, смогут обеспечить синергию развития территорий и окажут влияние на социальные условия жизни островитян.

Помимо этого, региональная власть ищет новые возможности и механизмы привлечения в региональную экономику дополнительных средств. Об этом, в частности, сахалинцы на ВЭФ договорились с Азиатско-Тихоокеанским банком, который намерен реализовать в регионе масштабный проект по поддержке малого и среднего бизнеса.

Соглашение предусматривает предоставление местным предпринимателям доступа к дешевым кредитным ресурсам. Объем кредитной программы согласован на уровне 3,5 млрд рублей. При успешном освоении данных средств предприятиями малого и среднего бизнеса Сахалина, Азиатско-Тихоокеанский банк намерен увеличить свое участие в проекте, нарастив кредитный портфель до 8 млрд рублей.

- Приглашая к себе инвесторов, мы сталкиваемся с определенными проблемами. Островное положение области обуславливает сложности с транспортной доступностью, обособленность энергосистемы - все это отражается на стоимости продукции, услуг и является сдерживающим фактором для потенциальных инвесторов. Поэтому мы запускаем процесс коренных перемен в экономике региона. Смысл их заключается в максимально эффективном использовании ресурсного потенциала области для развития ключевых отраслей, для поддержки местного малого и среднего бизнеса. В создании беспрецедентных условий для инвесторов любого уровня. Цель этой политики - изменение структуры региональной экономики, - подводит итог работы на ВЭФ губернатор Сахалина. 

Лариса ЛАРИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2016 год. 

Теги: ВЭФ  инвестиции 


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