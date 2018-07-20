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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 22 Августа, 19:04 |
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Рыбная биржа нацелена на успех
Перспективы работы электронной площадки обсуждались в ходе встречи губернатора Олега КОЖЕМЯКО со старшим вице-президентом «Сбербанка России» Светланой САГАЙДАК. Финансовая структура является партнёром проекта.
Напомним, первые электронные торги на площадке ЗАО «Сбербанк АСТ» состоялись три месяца назад. В ходе переговоров обе стороны признали опыт более чем успешным. Сейчас общий финансовый объём выставленных лотов перешёл планку в миллиард рублей. Растёт количество продавцов и покупателей.
- Исключение посредников позволяет приобретать качественную продукцию без накруток. На электронные торги выходят и региональные учреждения социальной защиты, здравоохранения, образования. Спрос растёт, а значит, будет расти и предложение. Мы планируем, что рыбодобывающие предприятия Сахалина и Курил будут реализовывать до 50% от общего улова, – отметил губернатор Олег Кожемяко.
Во время встречи обсуждались и перспективы строительства инфраструктуры рыбной биржи на базе порта в Корсакове. Это новые холодильники для хранения продукции, перерабатывающие цеха. Планируется создать условия для ремонта судов.
Главная цель этой работы – сделать качественную рыбную продукцию более доступной для потребителей. Параллельно в области реализуется проект «Доступная рыба». Он уже позволил существенность снизить цены на некоторые виды продукции. Министерство по развитию Дальнего Востока рекомендовало использовать положительный опыт Правительства Сахалинской области всем регионам ДФО, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
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