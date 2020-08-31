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ЮГК увеличила долю в ГК "Петропавловск"
Как сообщает ЮГК, компания конвертировала свою долю облигаций в 8,25% на основную сумму $28,4 млн (со сроком погашения в 2024 году), выпущенных Petropavlovsk 2010 Ltd. При этом ЮГК ожидает, что «Петропавловск» не прибегнет к выплате денежных средств, а позволит всем акционерам конвертировать облигации в акции и обеспечит равные права.
«ЮГК видит потенциал Petropavlovsk, но считает, что одной из главных проблем компании является большая долговая нагрузка. В качестве подтверждения нашей заинтересованности в стратегическом развитии Petropavlovsk мы приняли решение о конвертации облигаций в акции. Этот шаг направлен именно на снижение долговой нагрузки и призван способствовать принятию прогрессивной дивидендной политики Petropavlovsk в интересах всех акционеров, в первую очередь, миноритарных», - сказал президент ЮГК Константин СТРУКОВ.
Струков также обратил внимание на неэффективный менеджмент в Petropavlovsk. «Мы выражаем надежду, что текущее судебное расследование, инициированное другим акционером, если оно будет одобрено на предстоящем общем собрании акционеров, приведет к объективной оценке всех действий», - подчеркнул Струков.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2020 год.
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