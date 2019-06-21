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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 03 Июля, 22:41 |
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Спрос на "быстрые" кредиты продолжает расти
Традиционные банковские кредиты, требующие длительного согласования и предоставления большого пакета документов, постепенно уступают своё место так называемым «быстрым» займам, которые можно получать сразу или на следующий день. Спрос на такие кредитные продукты растёт с каждым днём и исходит не только от частных лиц, но и от бизнеса.
Быстрое онлайн кредитование физических лиц
Самым удобным форматом получения займов является онлайн кредитование, которое не требует от заёмщиков посещения отделения банка. Такой кредит для физических лиц одобряется уже в день получения заявки, которую можно подать в режиме онлайн – на сайте выбранного кредитного учреждения. Как правило, такие кредиты не требуют никакого обеспечения и выдаются без справки о доходах и проверки кредитной истории заёмщиков. Всё, что нужно для получения «быстрого» потребительского кредита – это предоставить паспорт или его электронную копию (в случае оформления кредита онлайн). Такие кредиты могут выдаваться как в наличной, так и в безналичной форме. Большинство заёмщиков отдают предпочтение получению «быстрых» займов на карту, поскольку это удобно и безопасно. Но можно заказать и доставку наличных курьером по указанному адресу, что также освобождает от необходимости тратить драгоценное время на посещение отделения банка.
Кредиты без залога и поручителей для бизнеса
Получить средства на условиях платности, срочности и возвратности в банке могут не только физические лица, но и представители бизнеса. Причём, если речь идёт о «быстром» кредитовании, то на них также не распространяются требования о предоставлении документов, подтверждающих платежеспособность. Заёмщиками, которых интересуют кредиты банков для бизнеса, могут выступать представители малого и среднего бизнеса, которые нуждаются в денежных средствах для финансирования своего дела, запуска новых проектов, диверсификации деятельности и освоении новых направлений работы. Кредиты для бизнеса могут выдаваться в наличной форме, путём перечисления на банковскую карту или напрямую на расчётный счёт. Заёмщиками могут выступать хозяйствующие субъекты любых организационно-правовых форм бизнеса, в том числе, индивидуальные предприниматели, общества с ограниченной ответственностью и т.д. Даже без залога представители бизнеса могут получать суммы в несколько миллионов, а с оформлением залогового имущества – до десяти раз больше.
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