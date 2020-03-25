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Воскресенье| 05 Июля, 03:31 |
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ХАБ достроят синхронно с ГПЗ
- Любовь Александровна, на какой стадии сейчас находится проект «Логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров»? (Согласно данному проекту ISO-контейнеры с жидким гелием будут обрабатываться перед отправкой через порты Приморского края на экспорт, а порожние контейнеры - проходить подготовку к отправке на Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) для наполнения).
- В настоящее время строительство идет полным ходом в соответствии с графиком работ. Основной период строительства Логистического центра разделен на три этапа: устройство насыпи площадки, устройство наружных сетей и общестроительные работы. Еще в 2019 году мы завершили работы по подготовке основания площадки. Для сооружения ровной площадки с требуемыми проектными прочностными характеристиками общей площадью 9 га было использовано до 200 тыс. куб. м грунта и привлекалось более 30 единиц различной техники. Площадь Логистического центра будет порядка 13 футбольных полей. Таким образом, ХАБ ПАО «Газпром» станет самым крупным по занимаемой территории среди объектов-аналогов в мире.
Период строительства мы планируем завершить в четвертом квартале 2020 года. К концу марта закончены работы по подготовке фундаментов, устройству монолитных железобетонных конструкций, облицовке фасадов основных производственных объектов. Уже сейчас завершаем общестроительные работы по производственному корпусу и затем в течение месяца завершим административно-бытовой. Значимым периодом для нас был этап устройства фундаментов и монолитных железобетонных конструкций, которых было смонтировано более 4 тыс. куб. м. В фокусе работы инженерных служб сегодня - устройство внутриплощадочных сетей. В этом направлении мы также строго соответствуем графику проекта.
Уже завершили строительство сетей водоснабжения, приступаем к строительству тепловых сетей, электроснабжения и так далее, полностью завершим работу с наружными коммуникациями в августе 2020 года. Мы обеспечили готовность производственного корпуса к монтажу инженерных систем и технологического оборудования и своевременно приступаем к этапу наполнения ими объекта. Завершены общестроительные работы и на площадке наружной установки, что позволит незамедлительно приступить к расстановке и монтажу того технологического оборудования, которое размещается снаружи от производственного корпуса. Я имею в виду воздухоразделительную установку (ВРУ).
Все основное технологическое оборудование по ожижению гелия и установке воздухоразделения изготовлено и отгружено лицензиаром Linde Kryotechnik AG. Первая партия оборудования уже доставлена на площадку, остальные блоки еще в пути к морскому порту Владивостока. Вскоре все оборудование будет доставлено на строительную площадку. Часть агрегатов (в основном вспомогательные) еще в стадии производства, мы ожидаем завершение работ и отгрузку в ближайшее время.
- Где производилось основное оборудование?
- Часть - в Европе, часть - в Китае. Поставщик основного технологического оборудования по ожижению гелия и воздухоразделительной установке имеет производственные площадки как в Европе, так и в КНР. Решение по конкретным производственным площадкам принимал сам лицензиар - в Европе производились установки ожижения гелия, а в КНР - блоки ВРУ, самая крупная часть которой - сооружение высотой 31 м. Доставить все это тяжеловесное и крупногабаритное оборудование на строительную площадку - отдельная сложная задача. Были опасения, что ситуация с коронавирусом может повлиять на сроки доставки оборудования на площадку, поэтому нами были разработаны альтернативные маршруты транспортировки через порты стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Криогенное оборудование для установок сжижения гелия уже следует морским путем из Европы в порты государств Юго-Восточной Азии, где происходит перевалка контейнеров на суда, идущие в порты Приморского края.
Синхронно с Амурским ГПЗ
- А каковы сроки ввода Гелиевого ХАБа в эксплуатацию?
- Мы синхронизированы со строительством Амурского ГПЗ. Срок завершения строительства Логистического центра запланирован на первую половину 2021 года, параллельно с вводом в эксплуатацию первого пускового комплекса завода.
- Что для Логистического центра производится российскими компаниями?
- Мы максимально стремились использовать отечественные технологии, поэтому приобретаем следующее оборудование российского производства: трансформаторную подстанцию, мостовые кран-балки, подъемный погрузочный стол, платформенные автомобильные весы, котельную, насосную станцию оборотного водоснабжения, инженерные системы зданий, трубопроводную и кабельную продукцию, арматуру и измерительные приборы. Также - металлоконструкции зданий и сооружений, ограждающие конструкции и системы навесных фасадов.
ХАБ в Приморье - это объект с инфраструктурой для долива криогенных продуктов (жидкий гелий и жидкий азот) в ISO-контейнеры. В этом его отличие от мировых аналогов. Он будет обслуживать контейнеры разной массы и производства, которые могут отличаться конструктивно - соответственно, подходы к каждому контейнеру должны быть индивидуальными, разный долив.
– Для вас, конечно, принципиально важно метрологическое обеспечение проекта. Как решаете задачу?
- У нас разработана и утверждена концепция метрологического обеспечения проекта, которая базируется на применении метрологических норм, правил и методик выполнения измерений, а также на применении технических средств для обеспечения единства и требуемой точности измерений. Нами разработаны и прошли аттестацию ключевые методики:
- измерений массы гелия, азота и кислорода при отгрузке автомобильными цистернами и сосудами Дьюара;
- определения компонентного состава примесей в жидком гелии, жидком кислороде и жидком азоте;
- определения технологических потерь гелия на всех этапах его транспортировки по маршруту следования от Амурского ГПЗ до портов отгрузки. В качестве технических средств для обеспечения измерения массы груза, перевозимого автомобильным транспортом, будет применяться специальная система весового контроля. В частности, платформенные автомобильные весы, которыми мы укомплектуем все восемь постов обслуживания гелиевых ISO-контейнеров для измерения массы порожнего и заполненного транспорта.
Также весы будут использоваться для осуществления контроля соответствия законодательным требованиям осевой и колесной нагрузки автотранспорта. Я напомню, что ООО «Газпром газэнергосеть гелий» - компания, которая имеет в своей структуре собственное автотранспортное предприятие. Взвешивание - самый точный метод определения количества гелия в ISO-контейнере. И весы для нас - один из важнейших инструментов в работе с криогенными гелиевыми ISO-контейнерами. Они в непрерывном режиме фиксируют массу ISO-контейнера с полуприцепом при совершении любых проводимых операций. Это необходимо не только для контроля наполнения, но и для других операций, которые будут проводиться с ISO-контейнерами. Весами также оборудуется площадка отгрузки криогенных продуктов (жидкого кислорода и жидкого азота), получаемых в ВРУ. Есть и небольшие весы для взвешивания сосудов Дьюара при их заполнении. Проектируется и внедряется система автоматизированного учета и контроля, которая будет охватывать автомобильные весы всех постов обслуживания ISO-контейнеров и поддерживать интерфейс визуализации данных и управления на рабочем компьютере оператора в ХАБе.
- Когда планируется монтаж оборудования и в какие сроки он будет осуществляться?
- Все основное оборудование будет смонтировано в этом году, к активным работам мы приступаем во втором квартале 2020 года, а именно к монтажу двух установок ожижения гелия, которые предназначены для выполнения основных задач Логистического центра: получения жидкого гелия, обработки заполненных и подготовки порожних ISO-контейнеров, наполнения жидким гелием сосудов Дьюара, а также возможно наполнение баллонов и трейлеров газообразным гелием высокого давления; воздухоразделительной установки, с помощью которой будем получать воздух КИПиА, а также жидкий азот и жидкий кислород. Параллельно с этими работами приступим к монтажу внутри производственного корпуса компрессорного оборудования для циркуляции гелия в ожижителях, сжатия атмосферного воздуха и подачи в блок разделения и так далее.
Предварительно на месте монтажа оборудования ранее были сформулированы специальные условия к строительной площадке. В частности, основное оборудование (кроме буферной емкости для чистого гелия, компонентов ВРУ) предназначено для установки внутри производственного корпуса и должно быть защищено от воздействия низких температур и неблагоприятных погодных условий, таких как дождь, ветер и прочее. Именно поэтому для нас принципиально было завершить все общестроительные работы по корпусу до монтажа.
Программа монтажа сформирована под влиянием технологического процесса на ХАБе. В частности, гелиевая установка, состоящая из двух параллельных и идентичных ожижителей с общим большим резервуаром для хранения жидкого гелия, будет разделена на процессы работы внутри производственного корпуса и работы снаружи. Площадка для размещения резервуара уже смонтирована на крыше производственного корпуса и полностью готова к приему емкости. Система управления установкой ожижения гелия предусматривает управление каждым ожижителем по отдельности, так что при отключении одного ожижителя другой может продолжать работать, то есть сохранится не менее 50% мощности установки. Каждый ожижитель оборудуется компрессором рециркуляции гелия, системой удаления масла, панелью управления газом. При этом многокомпонентный детектор и буферные емкости - общие для обоих ожижителей. Именно эта особенность - наличие двух ожижителей в технологической цепочке - в значительной мере отличает ХАБ от установки сжижения гелия в Оренбурге и оказывает влияние на программу монтажа и пусконаладки оборудования.
Принципиально важная задача, которую мы решаем параллельно, - обеспечение энергоресурсами и сетями для монтажа и проведения пусконаладочных работ. В этой части мы уже обеспечили объект электроэнергией с увеличением мощности до 3,6 МВт к началу пусконаладочных работ, также подведены сети водоснабжения, а к ноябрю 2020 года будут завершено устройство сетей водоотведения. Заключены договоры купли-продажи гелия для организации пусконаладочных работ «под нагрузкой».
- Какие еще работы планируется завершить в текущем году?
- Согласно графику проекта, летом этого года мы должны не только закончить монтаж технологического оборудования, но и приступить к пусконаладочным работам. Также до конца года закончим все строительные работы, включая отделку зданий. Будут смонтированы инженерные системы (сети электроснабжения, водопровода, канализации, слаботочные сети и др.), завершено благоустройство. Сделаем ровное и качественное бетонное покрытие площадки. Такое покрытие используется в логистических терминалах и на перегрузочных терминалах в портах. Оно не будет нагреваться так сильно, как асфальт, а это очень важно, так как позволит избежать дополнительного нагрева ISO-контейнеров с гелием и образования повышенных испарений.
На площадке ХАБа завершим строительство объектов сопутствующей инфраструктуры: технического центра по ремонту и обслуживанию ISO-контейнеров, автомобильной мойки, электроподстанции, котельной и административно-бытового корпуса. В декабре этого года объект должен быть полностью завершен.
Гелий едет на газе
- Недавно в присутствии Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера было подписано соглашение, которое предусматривает, что при перевозке ISO-контейнеров с жидким гелием от Амурского ГПЗ до ХАБа в тягачах в качестве моторного топлива будет использоваться сжиженный природный газ (СПГ). Расскажите подробнее об этом. И как в целом будет организована логистика?
- Первоначально в нашем проекте предусматривалось использование дизельных тягачей. На более поздних этапах проработки проекта возникла идея использовать СПГ, который не только экологичнее, но и дешевле традиционных моторных топлив. Расстояние от завода до ХАБа - 1520 км. По проекту у нас предусмотрена организация двух пунктов отдыха водителей. Один - недалеко от Хабаровска (поселок Чирки), а второй - в 11 км от Амурского ГПЗ. Расстояние между ХАБом и первым пунктом отдыха - 690 км, от пункта до Амурского ГПЗ - 830 км. В начале текущего года ПАО «КАМАЗ» сертифицировало свой магистральный СПГ-тягач с запасом хода без дозаправки до 650 км, что позволило инициировать совместный проект по организации и производству нового автомобиля в линейке «КАМАЗ» с запасом хода на СПГ более 1,2 тыс. км без дозаправки специально для проекта ПАО «Газпром» по транспортировке гелия Амурского ГПЗ. В феврале 2020 года в присутствии Сергея Чемезова и Алексея Миллера мы с Сергеем Когогиным, Председателем Правления ПАО «КАМАЗ», подписали План мероприятий (дорожную карту) по серийному выпуску автомобилей, использующих СПГ в качестве моторного топлива. Согласно этому документу, компания «Газпром газэнергосеть гелий» планирует приобретать газомоторную технику для перевозки жидкого гелия, а именно магистральные тягачи на СПГ. Их серийное производство будет организовано на мощностях ПАО «КАМАЗ». Поставки СПГ для заправки тягачей обеспечит ПАО «Газпром».
- Какое общее количество техники для перевозки гелия планируется приобрести?
- По предварительным расчетам, количество тягачей в рамках развития проекта Гелиевого ХАБа будет не менее 50 единиц, количество полуприцепов-контейнеровозов - до 118 единиц.
- А как вы планируете решать кадровый вопрос?
- У нас уже ведется работа по приему производственного персонала во Владивостоке. В четвертом квартале текущего года мы планируем начать прием водителей. Это должны быть люди с соответствующей квалификацией, опытом работы на магистральных перевозках и допуском к перевозке опасных грузов. Значительная доля сотрудников Гелиевого ХАБа будет приниматься в январе 2021 года. А для подготовки кадров на перспективу мы заключили соглашение о сотрудничестве с РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в области подготовки и переподготовки кадров. Аналогичное соглашение в скором времени будет подписано с Дальневосточным федеральным университетом. Станем привлекать на работу перспективных выпускников. Но сегодня для нас задача номер один - закончить строительство и выйти на пусконаладочные работы. Первые поставки жидкого гелия на экспорт через ХАБ запланированы на лето 2021 года.
Фото ООО «Газпром газэнергосеть гелий».
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