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08 Мая 2020, 15:18 | Компании

"Роснефть" не оставила в беде владивостокский зоопарк

НК "Роснефть" оказала помощь крупнейшему приморскому зоопарку "Садгород"

В период пандемии коронавируса не просто живется не только людям, но и животным. Вот и постояльцы крупнейшего владивостокского зоопарка «Садгород» оказались в сложной ситуации – ничего подобного в истории зоопарка еще не было. Любимое место посещения жителей и гостей города сейчас закрыто из-за действующего режима самоизоляции. И нужно понимать, что питание и содержание 450 животных, среди которых в Красную Книгу Российской Федерации занесены 10 видов, в Красную Книгу Приморского края - 5 видов, напрямую зависит от продажи входных билетов. Теперь у зоопарка этих денег нет.

Поэтому работники негосударственного учреждения, где спасают больных, раненых, осиротевших братьев наших меньших, забили тревогу: на их плечах не только зоопарк, а еще и приют медведей «Кипарисово». А, как говорится, животные хотят кушать каждый день. Зоопарк обратился за помощью к жителям Владивостока, и тот час откликнулись неравнодушные люди – уже через час после поста в соцсетях люди повезли корм, провизию, стали переводить деньги.

Не остались в стороне и компании и организации Владивостока, среди которых – «Роснефть». Нефтяная компания предоставила дизельное топливо, необходимое для обогрева террариума с редкими видами крокодилов, змей, ящериц и других рептилий. Количества  топлива будет достаточно, чтобы в течение нескольких месяцев поддерживать необходимый температурный режим в террариуме.

«Террариум нуждается в круглогодичном отоплении, поэтому дизтопливо нам требуется всегда «Роснефть» откликнулась, и сегодня нам доставили  топливо», – рассказал директор зоопарка Сергей Асновин.


 

И этот поступок – не случайность и не разовая добровольная акция для компании. Забота об экологии и окружающей среде – приоритетная задача НК «Роснефть» во всех сферах ее деятельности.

Компания поддерживает исследования редких видов животных, уделяя особое внимание белому медведю. По соглашению с Минприроды «Роснефть» реализует корпоративную программу по изучению, сохранению и мониторингу ключевых видов – биоиндикаторов устойчивости арктических экосистем, основным из которых является белый медведь (другие виды - атлантический морж, дикий северный олень и белая чайка). С 2014 года под опекой компании находятся белые медведи во всех 16 зоопарках России. К настоящему времени «Роснефть» обеспечивает содержание (полноценное кормление, ветеринарное обслуживание и обогащение среды обитания) 34 белых медведей. Также компания реализует комплексную программу по поддержке и защите белых медведей, в том числе спасению и реабилитации осиротевших молодых медведей.

Но экологические программы этим не ограничиваются. Также НК «Роснефть» осуществляет производственный экологический контроль и мониторинг, включающий попутные наблюдения за морскими млекопитающими и птицами, на лицензионных участках в морях российской Арктики и Дальнего Востока. В Приморье компания поддерживает программы по изучению и сохранению популяций амурского тигра АНО «Центр «Амурский тигр». «Роснефть» финансирует приобретение необходимой техники и оборудования для государственных охотинспекторов, осуществляющих контроль в ООПТ Приморского и Хабаровского краев, поддерживает центры реабилитации и реинтродукции амурского тигра, кормление и ветеринарное сопровождение животных, специальное оборудование для обучения тигров, выпускаемых в природу, самостоятельной охоте и бесконфликтному сосуществованию с человеком.

Стоит отметить, что только в 2018 году «зеленые» инвестиции «Роснефти» составили 45,6 млрд руб., за последние пять лет они превысили 240 млрд рублей, в планах компании на ближайшие пять лет - инвестировать ещё 300 млрд рублей.

Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.

Теги: животные  Роснефть  зоопарк  коронавирус  благотворительность  Владивосток 


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