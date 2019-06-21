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17 Июля 2019, 08:52 | Компании

Система менеджмента АО "ННК-Приморнефтепродукт" успешно прошла проверку

В компании завершился второй надзорный аудит интегрированной системы менеджмента

С 25 по 28 июня текущего года в АО «ННК-Приморнефтепродукт» прошел Второй надзорный аудит системы менеджмента качества, профессионального здоровья, безопасности и охраны окружающей среды на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007. Аудит проводился ведущими аудиторами АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» («BUREAU VERITAS Certification»), мирового лидера в области испытаний, инспекций и сертификации.

Результаты Второго надзорного аудита позволили сделать вывод, что интегрированная система менеджмента (ИСМ), внедренная на предприятии, поддерживается в рабочем состоянии и эффективно функционирует, то есть соответствует требованиям международных стандартов. Интегрированная система менеджмента простыми словами – это целый комплекс взаимосвязанных управленческих решений, позволяющих обеспечить конкурентоспособность продукции, услуг и предприятия в целом.

Важная часть общей системы управления – система менеджмента качества (СМК), которая выстроена таким образом, чтобы гарантировано обеспечить качество продуктов или услуг. Группа компаний ННК отвечает за декларируемое качество производимых и реализуемых нефтепродуктов – только в Приморье ежегодно производится около 110 тысяч исследований автомобильного топлива. Такой подход позволяет ННК предоставлять клиентам высококачественные бензины на каждой из АЗС своей сети. Исследования проводят в собственных лабораториях Группы компаний ННК, каждая из которых прошла процедуру аккредитации в Национальной системе.

Один из стандартов, включенных в ИСМ – ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента» декларирует требования по защите окружающей среды на предприятиях. В целях соответствия технологических процессов требованиям в области промышленной безопасности и защиты экологии, ННК-Приморнефтепродукт реализует ряд природоохранных мероприятий. К своему 125-летнему юбилею Владивостокская нефтебаза существенно обновится. Предстоит реконструкция канализационных насосных станций и установка автоматизированной системы управления насосами, модернизация фильтрационных установок, оптимизация приема ливневых и талых вод, а также установка резервуара чистой воды и резервуара для сбора очищенного стока от станции биологической очистки. ННК-Приморнефтепродукт несколько лет самостоятельно занимается сбором и утилизацией стоков и плавающих отходов по берегам Первой речки, русло которой находится на территории предприятия. Силами сотрудников ННК осуществляется уборка прилегающей к нефтебазе территории – пляжа Моргородка.В 


В 

OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья» – стандарт, призванный защитить самый важный актив компании – ее персонал. В группе компаний ННК пристальное внимание уделяется профессиональному здоровью сотрудников – работают оснащенные необходимым современным оборудованием фельдшерские здравпункты. Медицинское обслуживание на предприятии помогает существенно снизить потери рабочего времени, провести профилактику среди здоровых специалистов, своевременно выявить проблемы со здоровьем сотрудников. Безопасность труда на предприятии обеспечивается усилиями по исключению воздействия на работников вредных производственных факторов, приведению их воздействия к уровням, не превышающим производственные нормативы или минимизации последствий заболеваний или травм. На владивостокской нефтебазе непрерывно совершенствуются системы пожаротушения и энергообеспечения.

«Существование стандартов обеспечивает уверенность потребителей, определяет их выбор, повышает доверие к торговой марке. Поэтому Группа компаний ННК последовательно реализует политику корпоративной ответственности в вопросах контроля качества нефтепродуктов, защиты окружающей среды, выполнения обязательств перед сотрудниками, создавая для них комфортные и безопасные условия труда,» - отмечают в ННК.

Юрий РОГОВ,В Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: дизель  АЗС  проверка  бензин  топливо  ННК 


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