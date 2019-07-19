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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 19 Июля, 23:29 |
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"Газпром" прописался на острове Русском
R&D-центр будет отвечать, в частности, за координацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработку отдельных элементов конструкций и оборудования систем подводной добычи углеводородов, и установок переработки газа и производства СПГ, за сотрудничество в сфере использования робототехнических комплексов, сообщает пресс-служба компании.
R&D-центр будет располагаться на площадях Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Президент Владимир ПУТИН, по итогам Восточного экономического форума 2018, поручил правительству вместе с госкомпаниями и госкорпорациями к 1 мая 2019 года подготовить доклад по вопросу о размещении на острове Русском инжиниринговых подразделений, а также центров исследований и разработок.
Досье «Дальневосточного капитала": R&D (англ. Research and Development) - комплекс мероприятий/услуг, включающий в себя как научные исследования, эксперименты, поиск, изыскания, так и производство опытных и мелкосерийных образцов продукции (прототипов или тестовых образцов), предшествующий запуску нового продукта/услуги или технологии/системы в промышленное производство.
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