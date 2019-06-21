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20 Июня 2019, 16:30 | Компании |

Шантаж удался: "Роснефти" в Приморье пообещали дополнительные льготы

Проект ВНХК может получить дополнительные льготы

Ведомства готовы предоставить проекту «Восточный нефтехимический комплекс» (ВНХК) «Роснефти» дополнительные льготы и стимулы, лишь бы он был реализован. Сегодня проект заявлен в рамках режима территории опережающего развития «Нефтехимический», якорным резидентом которой является АО «ВНХК».

«Мы всегда поддерживали развитие нефтехимии на Дальнем Востоке, проект коммерческий, он должен быть окупаемым. Я думаю, что этот проект еще может быть реализован, для этого действительно нужно посмотреть экономику и, если нужно, давать экономические стимулы, чтобы он был реализован. И мы смотрим, и смотрит компания, и министерство финансов», - заявил журналистам на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минэнерго Александр НОВАК.

В середине мая «Роснефть» заявила, что проект ВНХК из-за нерентабельности в существующих налоговых условиях исключен из инвестиционного плана компании. «Проект ВНХК, как мы знаем, был рентабелен в рамках существовавшей налоговой системы, и сегодня из-за реализации большого «налогового маневра» он не является рентабельным, и как таковой он был снят, исключен из инвестиционной программы компании», - сообщил первый вице-президент «Роснефти» Павел ФЕДОРОВ в ходе телеконференции.

Напомним, проект ВНХК предполагал строительство нефтехимического комплекса в районе пади Елизарова Партизанского муниципального района Приморского края. Первая очередь ВНХК предусматривала строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью 12 млн тонн нефти в год, вторая - нефтехимического комплекса мощностью 3,4 млн тонн нефти в год. Предварительная оценка суммы средств, необходимых для реализации проекта ВНХК, включая инвестиции в строительство инфраструктурных объектов, составляет более 700 млрд рублей. В сентябре 2016 года «Роснефть» договорилась с Китайской национальной химической корпорацией (ChemChina) о создании совместного предприятия для реализации проекта. Предполагалось, что в СП «Роснефти» будет принадлежать 60%, ChemChina - 40%.

Позже «Роснефть» сообщила, что она и ее партнеры будут готовы вернуться к реализации проекта ВНХК при наличии привлекательных и гарантированно стабильных фискальных и регуляторных условий.

«Роснефть» продолжит диалог с органами исполнительной власти, с тем чтобы попытаться найти эффективную экономическую модель проекта. Так, в частности, компания поддерживает инициативы заместителя председателя правительства РФ Ю.П.ТРУТНЕВА по стимулированию стратегических проектов на Дальнем Востоке. Привлечение российских и международных инвестиций в рамках проекта ВНХК будет способствовать созданию десятков тысяч квалифицированных рабочих мест, обеспечению условий для развития смежных производств. При наличии привлекательных и гарантированно стабильных фискальных и регуляторных условий «Роснефть» и ее партнеры будут готовы вернуться к реализации проекта ВНХК», - говорится в заявлении «Роснефти».

Нефтяная компания напомнила, что при принятии решения о начале реализации ВНХК учитывались нехватка мощностей по производству нефтепродуктов на Дальнем Востоке (что приводит к увеличению их стоимости в регионе в силу транспортных издержек), а также высокий экспортный потенциал рынка нефтехимической продукции, прежде всего, в странах АТР.

«Компания на протяжении нескольких лет работала в направлении подготовки и реализации этого проекта. Так, в частности, были проанализированы целевые рынки, разработана концепция проекта, проведены переговоры с технологическими партнерами и инвесторами, которые подтвердили интерес к проекту в случае обеспечения привлекательных инвестиционных условий, а также осуществлены первичные инвестиции», - отмечает «Роснефть».

Необходимые капиталовложения в проект оценивались экспертами в объеме до 1,5 трлн рублей на весь жизненный цикл проекта.

Олег КЛИМЕНКО

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год. 

Теги: Роснефть  ВНХК  Приморье 


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