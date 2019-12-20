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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 20 Декабря, 19:01 |
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"Акцент" вносит свой вклад в будущее региона
Только представьте: «умная» парковка помогает быстро найти свободное место, «умные» контейнеры для мусора на улицах сами сигнализируют службам, когда их пора вывозить, «умные» остановочные павильоны «вслух» сообщают пассажирам о прибытии автобуса, а заодно - о проблемах на маршруте, а в случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации информация о ней через сеть «умных» оповещателей мгновенно доводится до населения с подробным инструктажем, какие меры предпринять. Это давно не фантастика. В развитых городах мира система «Умный город» и ее ядро «Безопасный город» давно стали привычной частью жизни - комфортной и безопасной.
Если за рубежом системы «Умный город» и «Безопасный город» находятся на этапе оптимизации, то в России - на этапе создания инфраструктуры. Причем наиболее активны в этом плане территории западной части страны. На Дальний Восток многие технологические решения приходят с задержкой. Однако долго так продолжаться не может. Напомним, что еще в декабре 2014 года была утверждена Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», призванного повысить уровень безопасности и качества жизни в субъектах РФ. Мы рады, что программа стала реализовываться и внедряться, это важный элемент для повышения качества жизни людей в регионе.
О состоянии рынка информационных технологий (ИТ) и его трендах расскажет гость «Дальневосточного капитала» - генеральный директор ООО «Акцент» Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ.
- Как на ваш взгляд: спрос формирует предложение или наоборот, предложение формирует спрос?
- Обычно ответ очевиден. Но в сфере системной интеграции все зачастую происходит наоборот - сначала поставщик услуг должен показать преимущества и выгоду потенциальному заказчику, и только потом на нее может появиться спрос.
- Одно дело - продать. Но ведь надо и внедрять. Как у вас обстоят дела с инженерным составом?
- Вы правы. Реализация проектов - это, прежде всего, специалисты. Мы уделяем внимание, время и деньги на развитие инженерных компетенций. Компания находится в постоянном поиске профессионалов, способных расти, развиваться, имеющих личные амбиции и стремления. У нас хорошая площадка для профессионального роста, личного развития и получения хорошего материального вознаграждения. Помимо инженерного состава, у нас отличные проектировщики, технический персонал на сервисе и обслуживании наших проектов.
- 23 мая Информационная Группа (ИГ) ComNews провела во Владивостоке бизнес-форум «Smart City & Region: Цифровые технологии на пути к умной стране». Вы выступали с докладом. Можете в двух словах обозначить вашу позицию по данной теме?
- Пожалуй, коротко не получится. Форум во Владивостоке собрал на своей площадке более 130 значимых представителей органов законодательной и исполнительной власти регионов и городов Дальневосточного федерального округа, государственных институтов, федеральных операторов связи, ИТ-компаний, энергосбытовых и иных коммунальных предприятий, поставщиков ИКТ-решений, системных интеграторов, разработчиков цифровых сервисов, а также региональных СМИ. Участники обсудили возможности программы «Цифровая экономика» для развития городской и региональной инфраструктуры, повышение требований к качеству городской среды, вопросы финансирования цифровых инициатив города, а также наиболее востребованные направления «умного города»/«умного региона», первые практические результаты внедрения проектов «умный город» в регионах ДВФО, потребности в кросс-региональном сотрудничестве на пути к «умной стране». Являясь спикером данной конференции, я поделился опытом реализации наших проектов, поднял вопрос о необходимости тесного взаимодействия власти и бизнеса на пути построения безопасного и «умного» пространства для жизни. Важно отметить, что наша компания в состоянии спроектировать и внедрить технологические решения любой сложности. Для этого у нас есть все - знания, специалисты, опыт. Мы сотрудничаем со всеми мировыми лидерами в сфере информационных технологий и безопасности.
- Еще одна тема, которая многих интересует - импортозамещение. Может компания «Акцент» дать рекомендации в этой области?
- Российские производители ИТ, инженерных решений, софта получили карт-бланш в реализации федеральных инициатив. На мой взгляд, в этом есть положительные и отрицательные стороны. Поддерживая отечественных разработчиков и производителей, государство дает точку роста для инноваций, уделяет внимание развитию российского бизнеса в высокотехнологичной сфере. Законодательное регулирование рынка ИТ, как медаль, имеет две стороны. Опыт иностранных производителей часто превышает российские решения. Ограниченные законодательством, мы не можем предложить гос. заказчику оптимальный вариант решения задачи. Приходится соблюдать правила игры. Как интегратор, мы можем работать с любым производителем и предлагать лучшее решение и ценообразование. Партнерские статусы, объемы реализуемых проектов, позволяют нам иметь гибкое цено- образование и разнообразный продуктовый портфель. Если сказать пару слов про умные города, с которых мы начали наш разговор. Реализация данного проекта - 100% на стороне гос. заказчиков. К сожалению, мы не можем использовать успешный опыт наших иностранных партнеров, внедряя уже опробованные и хорошо себя зарекомендовавшие решения. Приходится делать выбор в рамках российских технологий и программного обеспечения.
– Александр, вы уверены, что персонал разделяет с вами идеологию компании? Как вы это определяете?
- Абсолютно. Менеджмент «Акцента» сфокусирован на потребностях персонала не меньше, чем на росте финансовых показателей. Рост нашей компании позволяет привлекать специалистов высокого уровня. Интересные крупные проекты позволяют получать опыт, профессионально расти и зарабатывать. Современный ритм жизни очень высок, и мы проводим на работе 2/3 своего времени. Важно, чтобы работа приносила профессиональное и моральное удовлетворение, условия были комфортными, а коллектив - дружным. Это позволяет сфокусироваться на задачах и решать их оптимальным способом.
По крайней мере, текучесть кадров у нас невысока, а застать сотрудника во внеурочное время в офисе за просчетом проекта или подготовкой коммерческого предложения - дело обычное. Когда работа становится любимым занятием, признание приходит незамедлительно.
- Кстати о признании. Я знаю, что ваша компания не единожды занимала лидирующие строчки в федеральных рейтингах.
- Как и на любом рынке, на нашем присутствуют профильные рейтинговые агентства, которые каждый год составляют шорт-листы. Я говорю об информагентствах Cnews и CRN/Re. Так вот, в 2018-м и 2019-м мы, единственная компания Дальнего Востока, представляли свой регион в таких рейтингах, как:
«Потенциал российского ИТ-рынка 2018» по итогам рейтинга «25 лучших региональных ИТ-компаний» (CRN/Re);
ТОП-20 крупнейших системных интеграторов России 2018 (CNews);
CNews Analytics: Рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний-2018.
Всегда приятно, когда высокую оценку твоей работы дают эксперты области.
- В чем, по-вашему, заключается главное преимущество компании? Почему заказчики выбирают «Акцент»?
- Совсем не всегда заказчик выбирает «Акцент» (смеется). В глобальном смысле, мы - за честную конкуренцию. Это позволяет всем участникам рынка постоянно совершенствоваться, расти в профессиональном смысле, предоставлять качественные услуги и всегда быть открытыми к диалогу.
Мы считаем, что стоимость услуг - это плата за наш профессионализм и нацеленность на положительный профессиональный результат в интересах заказчиков.
- Что вы ожидаете от 2020 года?
- У нас есть амбициозные планы. Мы хотим сделать качественный прорыв в развитии компании. Привлекаем для этого отличных специалистов, расширяем компетенции инженерного состава. Мы уверенны, что бизнес-задачи и потребность рынка в области информационных технологий и защиты информации будут только расти.
Мы стремимся, чтобы продвижение компании «Акцент» на рынке было за счет репутации, рекомендаций, отзывов, которые дают наши постоянные партнеры и заказники.
Поздравляю вас и ваших читателей с Новым годом! И пусть он принесет каждому то, чего он заслуживает!
Юрий РОГОВ
Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2019 год.
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