"Акцент" вносит свой вклад в будущее региона

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 20 Декабря, 19:01 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62.53 р.
1 EUR 69.59 р.
100 JPY 57.06 р.
10 CNY 89.23 р.
Тема номера
Один в пыли не воин
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2019

Регион сегодня
20.12 |
Чукотка получила новую атомную энергию
20.12 |
Верховный суд России подарил ТРЦ "Счастье" в Хабаровске право на жизнь
20.12 |
Хабаровский УФАС предостерег правительство края
20.12 |
Из обязательного постановления Владивостокского Городского Совета Рабочих, Крестьянских, Красноармейских и Казачьих депутатов № 3
20.12 |
Маяк отмаялся…
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:30
Дальний Восток устал зависеть от привозного топлива Сезонный рост потребления зимнего дизтоплива в Приморье вновь напомнил о проблеме нехватки на Дальнем Востоке производственных мощностей НПЗ
статьи раздела
Финансы
23 Октября 2019, 09:00
Екатерина Резникова: Дальний Восток становится территорией приоритетного развития, делаем ставку на цифровизацию О том, какие приоритеты у банка на Дальнем Востоке, и какие новые продукты он презентовал регионам, "Дальневосточному капиталу" рассказала вице-президент МТС Банка - руководитель блока цифрового бизнеса МТС Банка, Екатерина РЕЗНИКОВА
статьи раздела
Проект ДК
22 Октября 2019, 10:00
Кадры наступающего завтра "Система образования на Дальнем Востоке должна соответствовать потребностям новой экономики региона, а не готовить специалистов исчезающих профессий"
статьи раздела
Часовой пояс
25 Сентября 2019, 12:00
Дальневосточники пристегивают ремни Решить проблему доступных авиабилетов возможно только за счет государства, рыночные механизмы в этом случае не работают
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2019, 11:45
Живем одной жизнью с Дальним Востоком Корреспондент газеты "Золотой Рог" взял интервью у Президента Группы ННК Эдуарда Худайнатова
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Компании
20 Декабря 2019, 13:30 | Компании |

"Акцент" вносит свой вклад в будущее региона

Успешная IT-компания из Приморья уверенно занимает лидирующие позиции как на рынке цифровых технологий, так и в российских рейтингах

Только представьте: «умная» парковка помогает быстро найти свободное место, «умные» контейнеры для мусора на улицах сами сигнализируют службам, когда их пора вывозить, «умные» остановочные павильоны «вслух» сообщают пассажирам о прибытии автобуса, а заодно - о проблемах на маршруте, а в случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации информация о ней через сеть «умных» оповещателей мгновенно доводится до населения с подробным инструктажем, какие меры предпринять. Это давно не фантастика. В развитых городах мира система «Умный город» и ее ядро «Безопасный город» давно стали привычной частью жизни - комфортной и безопасной.

Если за рубежом системы «Умный город» и «Безопасный город» находятся на этапе оптимизации, то в России - на этапе создания инфраструктуры. Причем наиболее активны в этом плане территории западной части страны. На Дальний Восток многие технологические решения приходят с задержкой. Однако долго так продолжаться не может. Напомним, что еще в декабре 2014 года была утверждена Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», призванного повысить уровень безопасности и качества жизни в субъектах РФ. Мы рады, что программа стала реализовываться и внедряться, это важный элемент для повышения качества жизни людей в регионе.

 


 

 

О состоянии рынка информационных технологий (ИТ) и его трендах расскажет гость «Дальневосточного капитала» - генеральный директор ООО «Акцент» Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ.

- Как на ваш взгляд: спрос формирует предложение или наоборот, предложение формирует спрос?

- Обычно ответ очевиден. Но в сфере системной интеграции все зачастую происходит наоборот - сначала поставщик услуг должен показать преимущества и выгоду потенциальному заказчику, и только потом на нее может появиться спрос.

- Одно дело - продать. Но ведь надо и внедрять. Как у вас обстоят дела с инженерным составом?

- Вы правы. Реализация проектов - это, прежде всего, специалисты. Мы уделяем внимание, время и деньги на развитие инженерных компетенций. Компания находится в постоянном поиске профессионалов, способных расти, развиваться, имеющих личные амбиции и стремления. У нас хорошая площадка для профессионального роста, личного развития и получения хорошего материального вознаграждения. Помимо инженерного состава, у нас отличные проектировщики, технический персонал на сервисе и обслуживании наших проектов.

- 23 мая Информационная Группа (ИГ) ComNews провела во Владивостоке бизнес-форум «Smart City & Region: Цифровые технологии на пути к умной стране». Вы выступали с докладом. Можете в двух словах обозначить вашу позицию по данной теме?

- Пожалуй, коротко не получится. Форум во Владивостоке собрал на своей площадке более 130 значимых представителей органов законодательной и исполнительной власти регионов и городов Дальневосточного федерального округа, государственных институтов, федеральных операторов связи, ИТ-компаний, энергосбытовых и иных коммунальных предприятий, поставщиков ИКТ-решений, системных интеграторов, разработчиков цифровых сервисов, а также региональных СМИ. Участники обсудили возможности программы «Цифровая экономика» для развития городской и региональной инфраструктуры, повышение требований к качеству городской среды, вопросы финансирования цифровых инициатив города, а также наиболее востребованные направления «умного города»/«умного региона», первые практические результаты внедрения проектов «умный город» в регионах ДВФО, потребности в кросс-региональном сотрудничестве на пути к «умной стране». Являясь спикером данной конференции, я поделился опытом реализации наших проектов, поднял вопрос о необходимости тесного взаимодействия власти и бизнеса на пути построения безопасного и «умного» пространства для жизни. Важно отметить, что наша компания в состоянии спроектировать и внедрить технологические решения любой сложности. Для этого у нас есть все - знания, специалисты, опыт. Мы сотрудничаем со всеми мировыми лидерами в сфере информационных технологий и безопасности.

- Еще одна тема, которая многих интересует - импортозамещение. Может компания «Акцент» дать рекомендации в этой области?

- Российские производители ИТ, инженерных решений, софта получили карт-бланш в реализации федеральных инициатив. На мой взгляд, в этом есть положительные и отрицательные стороны. Поддерживая отечественных разработчиков и производителей, государство дает точку роста для инноваций, уделяет внимание развитию российского бизнеса в высокотехнологичной сфере. Законодательное регулирование рынка ИТ, как медаль, имеет две стороны. Опыт иностранных производителей часто превышает российские решения. Ограниченные законодательством, мы не можем предложить гос. заказчику оптимальный вариант решения задачи. Приходится соблюдать правила игры. Как интегратор, мы можем работать с любым производителем и предлагать лучшее решение и ценообразование. Партнерские статусы, объемы реализуемых проектов, позволяют нам иметь гибкое цено- образование и разнообразный продуктовый портфель. Если сказать пару слов про умные города, с которых мы начали наш разговор. Реализация данного проекта - 100% на стороне гос. заказчиков. К сожалению, мы не можем использовать успешный опыт наших иностранных партнеров, внедряя уже опробованные и хорошо себя зарекомендовавшие решения. Приходится делать выбор в рамках российских технологий и программного обеспечения.

– Александр, вы уверены, что персонал разделяет с вами идеологию компании? Как вы это определяете?

- Абсолютно. Менеджмент «Акцента» сфокусирован на потребностях персонала не меньше, чем на росте финансовых показателей. Рост нашей компании позволяет привлекать специалистов высокого уровня. Интересные крупные проекты позволяют получать опыт, профессионально расти и зарабатывать. Современный ритм жизни очень высок, и мы проводим на работе 2/3 своего времени. Важно, чтобы работа приносила профессиональное и моральное удовлетворение, условия были комфортными, а коллектив - дружным. Это позволяет сфокусироваться на задачах и решать их оптимальным способом.

По крайней мере, текучесть кадров у нас невысока, а застать сотрудника во внеурочное время в офисе за просчетом проекта или подготовкой коммерческого предложения - дело обычное. Когда работа становится любимым занятием, признание приходит незамедлительно.

- Кстати о признании. Я знаю, что ваша компания не единожды занимала лидирующие строчки в федеральных рейтингах.

- Как и на любом рынке, на нашем присутствуют профильные рейтинговые агентства, которые каждый год составляют шорт-листы. Я говорю об информагентствах Cnews и CRN/Re. Так вот, в 2018-м и 2019-м мы, единственная компания Дальнего Востока, представляли свой регион в таких рейтингах, как:

 

            «Потенциал российского ИТ-рынка 2018» по итогам рейтинга «25 лучших региональных ИТ-компаний» (CRN/Re);

 

            ТОП-20 крупнейших системных интеграторов России 2018 (CNews);

 

            CNews Analytics: Рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний-2018.

 

Всегда приятно, когда высокую оценку твоей работы дают эксперты области.

- В чем, по-вашему, заключается главное преимущество компании? Почему заказчики выбирают «Акцент»?

- Совсем не всегда заказчик выбирает «Акцент» (смеется). В глобальном смысле, мы - за честную конкуренцию. Это позволяет всем участникам рынка постоянно совершенствоваться, расти в профессиональном смысле, предоставлять качественные услуги и всегда быть открытыми к диалогу.

Мы считаем, что стоимость услуг - это плата за наш профессионализм и нацеленность на положительный профессиональный результат в интересах заказчиков.

- Что вы ожидаете от 2020 года?

- У нас есть амбициозные планы. Мы хотим сделать качественный прорыв в развитии компании. Привлекаем для этого отличных специалистов, расширяем компетенции инженерного состава. Мы уверенны, что бизнес-задачи и потребность рынка в области информационных технологий и защиты информации будут только расти.

Мы стремимся, чтобы продвижение компании «Акцент» на рынке было за счет репутации, рекомендаций, отзывов, которые дают наши постоянные партнеры и заказники.

Поздравляю вас и ваших читателей с Новым годом! И пусть он принесет каждому то, чего он заслуживает!


 

 

Юрий РОГОВ

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2019 год.

 

Теги: Акцент  it  Приморье 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Вкус жизни
22 Октября 2019, 09:45
Александр Андреев: Приходится насаждать "светлые инициативы", но плохо получается В деловой повестке Восточного экономического форума (ВЭФ) традиционно нашлось место и экологическим проблемам
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
22 Октября 2019, 09:30
Анастасия ЯКУБЕК: Магадан - место силы Известный магаданский журналист, шеф-редактор группы специальных телевизионных проектов ГТРК "Магадан", Анастасия Якубек, которая является лауреатом премии ТЭФИ-Регион, представила в Москве, Магадане и на кинофестивале "Берега" (удостоен Диплома) документальный фильм "Я свободен".
статьи раздела
Финансы
24 Сентября 2019, 15:05
Дмитрий Брейтенбихер: Быть главным банком для VIP клиентов - это большая ответственность Российские банки активно наращивают бизнес в сегменте Private banking, следуя за потребностью состоятельных клиентов качественно управлять личным капиталом
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 13:15
Хорошая инвестпогода устанавливается в Приморье По итогам 2018 года, Приморский край улучшил позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись сразу на 20 позиций
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 12:00
Угольные терминалы на подходе Стивидорный бизнес традиционно считается объективным маркером состояния экономики Приморского края, уже давно являющегося лидером среди российских регионов по объемам перевалки угля на экспорт
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика