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Приморская ГРЭС проходит реновацию
С 1 августа Приморская ГРЭС вошла в активную фазу ремонтной кампании. В настоящее время общая стоимость производственной программы составляет 1,3 миллиарда рублей. Планируется ее увеличение до двух миллиардов. В первую очередь средства будут направлены на капитальный ремонт дымовой трубы № 2 и энергоблока № 5. В разной степени обновление коснется всех основных технологических циклов станции. Работы ведутся при консультационной и инвестиционной поддержке Сибирской генерирующей компании.
На дымовой трубе № 2 высотой 205 метров специалисты уже демонтировали разрушенные газоходы, разобрали и вывезли более 200 тонн изношенного металла. Энергетики заменят примыкания газоходов четырех энергоблоков станции и смонтируют два новых. Завершающим этапом ремонта станет восстановление светофорных площадок по всей высоте дымовой трубы и ее покраска.
В рамках капитального ремонта энергоблока № 5 мощностью 210 МВт специалисты заканчивают определение дефектов турбинного и котельного оборудования и приступают к замене вторичного пароперегревателя по специальному проекту. Планируется обновить около 300 тонн металла экранов, пылесистем и газоходов котла, а также выполнить монтаж двух новых дымососов.
«В связи с увеличением финансирования производственной программы компания на треть наращивает численность ремонтного персонала, чтобы завершить весь объем работ в установленный срок. Уже сейчас дополнительно привлечено около сотни специалистов. Материалами и запчастями бригады обеспечены полностью», - отметил главный инженер Приморской ГРЭС Роман Бугаец.
Помимо этого, до начала отопительного периода текущие ремонты будут закончены на шестом, седьмом, восьмом и первом энергоблоках станции и на тепловых сетях поселка Лучегорск. Это позволит повысить надежность основного оборудования и улучшить его экологические показатели.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2020 год.
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