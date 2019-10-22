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23 Октября 2019, 10:15 | Компании |
"Росморпорт" не нашел подрядчика по дноуглублению в Приморье
ФГУП "Росморпорт" признало несостоявшимся открытый конкурс на проведение дноуглубительных работ для формирования акватории нового угольного порта Суходол в Приморье
Следует из данных сайта госзакупок.
На участие в торгах не было подано ни одной заявки. Начальная (максимальная) цена контракта была определена на уровне 2,1 млрд рублей (с НДС). Работы предполагалось выполнить до 31 декабря 2020 года.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2019 год.
Теги: Приморье Росморпорт
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