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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 23 Октября, 20:18 |
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Мировой игрок с дальневосточной пропиской
В сентябре ООО «Транснефть - Порт Козьмино» отметило десятилетний юбилей, в связи с чем для журналистов России был организован визит на предприятие, даже внешний вид которого вряд ли кого оставит равнодушным. Огромные резервуары, километры труб, мощные насосы, суперсовременная автоматика и идеальнейший порядок. На предприятии побывал и корреспондент «Дальневосточного капитала».
Если говорить сухим техническим языком, порт Козьмино - конечная точка известной ныне на мировом нефтяном рынке трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО) протяженностью около 5 тыс. км, которая соединяет шесть регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Отсюда российская нефть отправляется на мировые рынки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Дождались трубу
Десять лет назад, с запуском сразу двух стратегических объектов - нефтепорта Козьмино и магистрального нефтепровода ТС ВСТО, фактически была открыта новая глава в российской нефтяной отрасли. До этого момента все нефтяные потоки с использованием трубопроводов, и с прицелом на международные рынки, шли только в европейском направлении. На мировой нефтяной сцене даже появилась специальная новая марка нефти - ESPO. Именно ее перекачивают в Козьмино через трубопровод, соединивший Сибирь и тихоокеанское побережье страны.
Всего, с момента ввода в эксплуатацию и по состоянию на конец первого полугодия 2019 года, через порт Козьмино экспортировано 233,8 млн т нефти. Среди стран-получателей максимальных объемов российской нефти - Китай, Япония, Южная Корея. При этом КНР продолжает наращивать объемы закупаемой здесь нефти активнее всех стран. Кстати, что ныне просто удивительно, нефть из Козьмино идет даже в США.
Сегодня ООО «Транснефть - Порт Козьмино» - современное высокотехнологичное предприятие с эффективной системой управления. Журналисты, познакомившись с производством поближе, даже задали генеральному директору предприятия Денису ЧЕПЛЯНСКОМУ почти философский вопрос: а можно ли использовать методы управления, которые применяются в порту Козьмино, в муниципальном управлении? То-то бы порядка больше стало в наших городах и весях.
Вы покупайте, погрузка будет
С 2009 по 2012 годы нефть в ООО «Транснефть - Порт Козьмино» поступала только по железной дороге. Выгруженная на сливных эстакадах нефть перекачивалась по нефтепроводу длиной 23 км в резервуарный парк нефтебазы строительным номиналом 350 тыс. куб. метров. После формирования танкерной партии осуществлялась погрузка нефти на танкер.
Мощность порта на первом этапе реализации проекта ВСТО составляла 15 млн тонн нефти в год.
Расширение порта Козьмино с целью увеличения его мощности до 30 млн тонн в год началось сразу после ввода в эксплуатацию первой очереди. По словам генерального директора, сегодня в планах предприятия - нарастить перевалку до 34 млн тонн. Хотя могут перекачать и больше. Если понадобится.
В 2012 году сдана в эксплуатацию площадка приема нефти, куда подведен магистральный нефтепровод ВСТО-II. С апреля 2016 года нефть в порт Козьмино доставляется только по магистральному нефтепроводу.
В 2017 году строительство двух новых резервуаров для хранения нефти в резервуарном парке порта способствовало увеличению пропускной способности терминала.
Сегодня погрузка нефти на нефтеналивные суда производится у двух причалов, принимающих танкеры дедвейтом от 80 до 150 тыс. тонн. Отгрузка нефти в порту Козьмино идет по нарастающему графику.
Работа по высшим стандартам
В текущем году нефтепорт Козьмино в очередной раз подтвердил соответствие международным стандартам деятельности в области экологии, энергетики и охраны труда. Проверка была проведена представителями крупной, международно признанной российской сертификационной организации.
В октябре 2010 года на акватории бухты Козьмина создан опытный полигон по выращиванию морских гидробионтов с целью проведения биомониторинга влияния производственной деятельности на природную экосистему. Участок расположен в непосредственной близости к нефтеналивному терминалу (около 250 м).
Журналистам, кстати, дали попробовать местные деликатесы. Ну что тут скажешь: пальчики оближешь!
Нефтепорт Козьмино стал лауреатом в номинации «Лучшее экологическое предприятие». С 2016 года общество дважды входило в тройку лидеров природоохранной деятельности среди предприятий системы «Транснефть».
Приветствуйте: приморская нефтянка!
С приходом в Приморье компании «Транснефть» в крае фактически появилась новая отрасль промышленности, которая дала новые рабочие места, в том числе молодежи. На сегодняшний день на предприятии трудоустроены 781 человек, из них 718 человек - жители ДФО. Инженерно-технический персонал предприятия - 340 человек, рабочие - 441 человек. Средний возраст работников - 40 лет.
439 сотрудников имеют высшее образование, что составляет 56% от общей численности.
Ну и самая интересная цифра - средняя зарплата. По некоторым данным, на предприятии она составляет 116 тыс. руб. Понятное дело, что текучка здесь практически отсутствует. Хотя, внимание: кое- какие вакансии все же есть.
Лучшее и крупнейшее
По итогам 2018 года ООО «Транснефть - Порт Козьмино» признано лауреатом конкурса «Лучшая стивидорная компания», организованного Ассоциацией морских торговых портов. Этот конкурс проводится с 2005 года. В текущем году в нем приняли участие 23 российские стивидорных компании, осуществляющие перевалку грузов и обслуживание пассажиров в портах на территории Российской Федерации.
При этом, решая стратегические задачи в масштабах страны, «Транснефть - Порт Козьмино» вносит важный вклад в обеспечение экономического развития территории своего присутствия. Нефтепорт - крупнейший налогоплательщик Приморья. Ежегодно в среднем налоговые отчисления в бюджеты разных уровней составляют 2 млрд рублей.
Андрей ПОСЬЕТЦЕВ
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