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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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24 Сентября 2019, 16:15 | Компании |
Владморрыбпорт наращивает прибыль
ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" ("Владморрыбпорт") за первое полугодие 2019 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 111,02 млн рублей
Сообщает РИА «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании.
Выручка выросла на 10,9% - до 1,572 млрд рублей, валовая прибыль - в 1,6 раза. «Владморрыбпорт» в первом полугодии 2019 года перевалил более 2,208 млн тонн грузов, что на 5,1% превысило показатель аналогичного периода 2018 года. В том числе перевалка контейнеров выросла на 37,3% - до 109,246 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), рыбы - на 22,3%, до 145,2 тыс. тонн.
Теги: Владморрыбпорт
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