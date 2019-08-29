|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 24 Сентября, 23:00 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
FESCO ложится на азиатский курс
«Целью соглашения является укрепление взаимовыгодного сотрудничества между FESCO и UNICO, которая является одним из крупнейших экспедиторов на рынке перевозок между Японией, Республикой Корея и Европой и обладает широкой экспертизой для развития рынка транзитных перевозок», - поясняет российская компания.
UNICO Logistics Co. - логистический оператор, осуществляющий железнодорожные контейнерные перевозки, автоперевозки из Европы в страны АТР и обратно, доставку негабаритных грузов, складские услуги, а также полный спектр транспортных услуг, включая таможенное оформление.
FESCO совместно с АО «РЖД Логистика» («дочка» ОАО «РЖД») в мае этого года запустили сервис ускоренной доставки транзитных грузов Trans-Siberian LandBridge из Японии в Европу, позднее расширив его на Республику Корея.
«Сотрудничество с UNICO открывает для нас новые перспективы и самые широкие возможности для привлечения грузоотправителей в рамках нашего сервиса Trans-Siberian Landbridge», - сказал президент FESCO Александр ИСУРИН.
Также FESCO и китайские логистические компании Best Ship Energy Management Co. Ltd. и Zhe Jiang Rui Neng Ocean Shipping Co. Ltd. договорились развивать интермодальные перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в танк-контейнерах с Дальнего Востока России в Китай. Соответствующее трехстороннее соглашение о намерениях стороны подписали в рамках ВЭФ.
Используя имеющийся опыт и компетенции, FESCO разработает логистические схемы поставки СПГ в танк-контейнерах с российского Дальнего Востока в Китай. Для перевозки в северные провинции будут задействованы регулярные сухопутные маршруты, а в центральные и южные перевозки будут осуществляться морскими сервисами. FESCO также готова предоставить для перевозок свой подвижной состав и транспортный флот. Китайские компании, со своей стороны, обеспечат парк танк-контейнеров, а также займутся сбытом СПГ на территории Китая.
«В перспективе стороны рассматривают возможность расширения географии совместных перевозок СПГ и на другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)», - отметили в FESCO.
Zhe Jiang Rui Neng Ocean Shipping Co. Ltd. - логистическая компания, основанная в 2018 году и специализирующаяся на внутренних водных, а также международных грузовых перевозках. Компания сфокусирована на развитии доставки СПГ в танк-контейнерах. Best Ship Energy Management Co. Ltd. основана в 2015 году в зоне свободной торговли Чунцин. Компания специализируется на доставке СПГ в качестве топлива для автомобилей, судов и автозаправочных станций.
Досье «Дальневосточного капитала": FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO - порядка 40 тыс. контейнеров. В составе флота - 20 транспортных судов, в основном работающих на собственных морских линиях.
- Владивосток получил новый асфальт
- Алексей Воротников: Потенциал перевозок зерна через дальневосточные порты - огромный
- FESCO ложится на азиатский курс
- Владморрыбпорт наращивает прибыль
- К порту Суходол построят ЛЭП
- Китайская госкорпорация предлагает достроить крупнейшее предприятие
- "Газпром" прописался на острове Русском
- Система менеджмента АО "ННК-Приморнефтепродукт" успешно прошла проверку
- Спрос на "быстрые" кредиты продолжает расти
- Не просто жесть
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.