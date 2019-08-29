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24 Сентября 2019, 17:00 | Компании |

Алексей Воротников: Потенциал перевозок зерна через дальневосточные порты - огромный

"Трансхимэкспорт" - давний бизнес-резидент в Находке

У группы компаний есть опыт реализации успешного коммерческого проекта на рынке стивидорных услуг: ООО «Восточно-Уральский терминал» - современный перегрузочный комплекс, ориентированный на перевалку угля в страны АТР. Недавно компания заявила, что собирается расширить свое присутствие на рынке стивидорных услуг Дальнего Востока в таком направлении, как перевалка зерна. Почему группе компаний вдруг стало интересно зерно, какие в этом перспективы, и зачем компании собственный сельскохозяйственный бизнес в Сибири, «Дальневосточному капиталу» рассказал глава группы компаний «Трансхимэкспорт» Алексей ВОРОТНИКОВ.

- Алексей, в прошлом году группа компаний «Трансхимэкспорт» заключила соглашение с администрацией Приморского края о создании агропромышленного кластера на Дальнем Востоке. Вы собираетесь инвестировать в этот проект и построить терминал по перевалке зерна. Почему вы считаете этот бизнес привлекательным?

- Да, мы собираемся развить собственный аграрный кластер на Дальнем Востоке. Прямо сейчас активно наращиваем обороты и развиваем свои сельскохозяйственные проекты в Сибири. Я считаю, что потенциал перевозок зерна через дальневосточные порты - огромный. Во-первых, в России постепенно растут объемы производства зерна, и она вполне может стать одним из лидеров по его экспорту на мировой рынок. Во-вторых, дальневосточные порты расположены очень удобно для экспорта на самый большой рынок сбыта зерна - страны АТР. Пока что этот рынок делят между собой США, Канада, Австралия, Аргентина, ЕС. Их суммарные экспортные предложения зерна составляют свыше 84% всего объема мировой торговли. В отличие от этих стран, грузы с Дальнего Востока не нуждаются в больших судах и пересечении океана, это сильно экономит время и деньги. В этом плане Дальний Восток пока что не полностью использует свой потенциал из-за логистических ограничений.

Кроме того, на Восточном экономическом форуме 2019 года неоднократно заявлялось о необходимости выхода на перспективные рынки Юго-Восточной Азии через российские порты Дальнего Востока, где инфраструктура пока что не готова принимать зерно и масло высшего класса, что также подтверждает актуальность наших планов.

- Логистические ограничения - это только отсутствие зернового терминала?

- Не только. Когда у вас существует готовый грузопоток, как, например, на Черном море, то терминал построить просто: есть сформированная экономика, рынок производства и потребления, налаженный грузопоток. На Черном море в каждом городе по два-три зерновых терминала. Вы можете просто вклиниться в рынок: либо расширяете его, либо «отъедаете» кусок - и спокойно работаете. На Дальнем Востоке проблема не только в отсутствии терминала, но и в том, что нет достаточного грузопотока. Строить новый терминал мощностью меньше 3-5 млн тонн в год - бессмысленно и нерентабельно. Нужно предварительно сформировать определенный объем поставки. Полагаю, он придет не только из Сибири, возможно, его дополнят грузы со всего Дальнего Востока, из любых аграрных регионов.

- Какие проекты вы развиваете в Сибири, и почему вам интересно инвестировать в этот регион?

- Мы развиваем сельскохозяйственный бизнес в Новосибирской области, там огромный зерновой потенциал. Есть ряд проблем с инфраструктурой - железная дорога, автодороги, устаревшие технологии и прочее. В собственности нашей компании «Сибзернопром» - 11 тыс. га земли. Урожай с полей очищается и хранится в Купинском элеваторе, который тоже входит в группу компаний «Трансхимэкспорт». Для нас это инфраструктурный проект, комплексный, есть большие планы по его развитию. На сегодня мы уже инвестировали более 1 млрд рублей, в ближайшие годы вложим еще более 2 млрд.

Местные фермеры с любопытством изучают инновации, которые мы применяем к выращиванию и сбору урожая. Подходы, используемые сельхозпроизводителями, устарели, но, применив передовые технологии, можно «выжать» из сибирской земли гораздо больше. Раньше считалось, что Новосибирская область для выращивания рапса - зона рискованного земледелия. Однако, после получения консультаций и обмена опытом с мировыми лидерами сельскохозяйственного производства на профильных выставках в Канаде, мы пришли к выводу, что если использовать современные технологии, то понятие «рискованное земледелие» размывается.

В прошлом году нам удалось обеспечить урожайность 20,3 центнера с гектара. Это выше средней урожайности по России в целом. Мы используем качественный посевной материал из Канады и Германии, особую технологию обработки почвы от сорняков и вредителей, которая, к слову, сохраняет потомство полезных насекомых - пчел и шмелей. Наши комбайны - это практически фабрики на колесах - исключительно мощная техника. Они оснащены телеметрией и специальным программным обеспечением, позволяющим отправлять в режиме онлайн данные об урожайности и анализе почвы на пульт агронома, а также - в дата-центр в Москву. Данные агрегаты чистят зерно так, что не теряют практически ничего. Аграрии региона вдохновляются нашим опытом, с развитием инфраструктуры в Сибири у них должен появиться дополнительный стимул к развитию.

- Вы говорите об инфраструктуре, которую собираетесь создать самостоятельно? Что будет в нее входить?

- Мы планируем провести реконструкцию Купинского элеватора, увеличив его мощности вдвое, и построить маслоэкстракционный завод мощностью 500 тонн в сутки. Завод будет перерабатывать масличные культуры. Это гарантированный сбыт рапса, льна, подсол- нечника для аграриев всего сибирского региона. На заводе будет осуществляться рафинация, а рафинацию в России не строили очень давно. Я презентовал этот проект на встрече с губернатором Новосибирской области, он нас поддержал.

Кроме того, если будет логистическая цепочка по экспорту в страны АТР, уверен, сельхозпромышленники начнут разрабатывать больше полей, появятся новые парки сельскохозяйственных машин, заводы, больше людей получат работу. Мы задаем вектор на построение эффективного бизнеса, который может быть развит в дальнейшем. Строя такой завод, мы понимаем, что даем дополнительный импульс развитию IT-технологий и связи, транспортной инфраструктуры, банковской сферы и кадрового потенциала Новосибирской области, и Купинского района в частности, и с большим оптимизмом смотрим в будущее.

- Рапс из Новосибирской области, который вы производите, станет частью грузопотока через Дальний Восток?

- Возможно. Этого недостаточно, чтобы загрузить зерновой терминал. Сейчас у нас 11 тыс. га земли, мы расширимся максимум до 40 тыс. га. Но в совокупности в Сибирском регионе: Новосибирская и Омская область, Алтайский край - 5 млн га обрабатываемых полей, которые дают грузооборот около 10-12 млн тонн, потенциально - еще больше. Но отстроенной логистической цепочки сейчас нет. Как я уже сказал, есть определенные проблемы с логистикой. Но они поэтапно решаемые. Сначала надо создать небольшой грузопоток, наладить его, построить небольшой терминал по перевалке зерна на готовой гидротехнике с минимальными затратами. Уже потом, постепенно, наращивая грузопоток, строить большой.

- У вас уже есть успешный опыт реализации проекта на рынке стивидорных услуг по перевалке угля. Исходя из имеющегося опыта, какие сложности вы видите, связанные с развитием подобного бизнеса, но по перевалке зерна?

- На постройку терминала потребуется $500-600 млн. Вы берете их в банке или где-то еще, и начинают начисляться проценты. Надо это окупать, а чтобы окупить, надо привезти минимум 3 млн тонн, а у вас никто не собирался привозить зерно, никто не собирался покупать, потому что рынка нет, логистического моста нет. Чтобы выйти на эти 3 млн тонн, придется потратить лет 5-6. Проект рискует навсегда уйти в небытие. Экспорт зерна в страны АТР упирается в дефицит зерновых терминалов на Дальнем Востоке и логистические сложности. Конечно, если у вас уже есть терминал, то вы будете везти откуда сможете привезти, и из Сибири это тоже будет выгодно. Мы постоянно об этом думаем, и мы будем работать над реализацией данного проекта.  

Юрий РОГОВ

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2019 год.  

Теги: ВЭФ  Трансхимэкспорт 


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