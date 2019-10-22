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Магомедов уходит с Дальнего Востока
Владелец группы «Сумма», арестованный в марте 2018 года за организацию преступного сообщества, хищения и растраты, уже лишился Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) и может выйти из состава владельцев Транспортной группы FESCO (головная компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП), которой принадлежит ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток).
Тень Yota над Якутией
Якутская топливно-энергетическая компания - одно из старейших и основных газодобывающих предприятий Якутии, снабжающее газом весь центральный регион республики. По информации самой компании, на долю АО «ЯТЭК» приходится около 86% всего добываемого в республике газа. АО владеет лицензиями на промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, геологическое изучение, разведку и добычу на Толонском участке, на геологическое изучение в пределах Тымтайдахского участка. Весь газ от ЯТЭК получает республиканское АО «Сахатранснефтегаз».
Зиявудин Магомедов через ООО «Инвестор» владел 82,06% ПАО «ЯТЭК», еще 8,53% принадлежало ООО «Наутилус» (конечный бенефициар - Инна ГУКЕЖЕВА), 7,5% - Rantecho Investments Ltd. (Кипр).
В августе 2018 года Сбербанк подал в арбитражные суды Москвы и Якутии иски о взыскании с ЯТЭК 4,4 млрд рублей и имущества, переданного в залог. Производство по искам было приостановлено «до даты признания ЯТЭК банкротом или прекращения производства по делу о банкротстве». Кроме того, Сбербанк потребовал с «Инвестора» (читай - Магомедова) 82,06% обыкновенных акций ЯТЭК, заложенных по кредитам. Претензии связаны с неисполнением платежных обязательств ЯТЭК перед крупнейшим банком страны.
В конце января 2019 года Сбербанк уступил все эти требования ООО «А-Проперти», подконтрольного одному из основателей телекоммуникационной компании Yota Альберту АВДОЛЯНУ. При этом в январе 2019 года в отношении ЯТЭК была введена процедура наблюдения, инициатором которой выступила строительная компания из Якутска ООО «Кинг-95».
«А-Проперти» в ходе судебных разбирательств выкупило долги ЯТЭК у Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка, а также договорилось о выкупе долгов у «дочки» Bank of China.
1 октября «А-Проперти» отчиталось о приобретении 90,59% акций ПАО «ЯТЭК». Доля сложилась из принадлежавших ранее Зиявудину Магомедову 82,06% и 8,53% ООО «Наутилус».
Новый владелец рассчитывает создать на базе ЯТЭК крупный промышленный кластер, включающий также угольный проект Огоджа, что может стать одним из драйверов экономики Якутии.
Ну, а дело о банкротстве ЯТЭК в настоящее время приостановлено. Это связано со спором о принадлежности требований на общую сумму около 6 млн рублей, после разрешения этого обособленного спора рассмотрение дела о банкротстве будет продолжено.
FESCO уплывает к арабам?
О потенциальных покупателях Fesco было известно еще два года назад. В конце октября 2017 года Зиявудин Магомедов утверждал, что портовый оператор из Объединенных Арабских Эмиратов Dubai Ports World (DP World) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) могут приобрести 35-40% акций группы, и сделка может быть закрыта до конца 2017 года. Правда, тогда бизнесмен обещал сохранить свою долю в компании.
Группа FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO - порядка 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. единиц. В составе флота - 20 транспортных судов, в основном работающих на собственных морских линиях. Находящийся под стражей совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.
DP World - один из крупнейших мировых портовых операторов. Владеет более чем 65 терминалами, штаб-квартира в Дубае. В первую очередь компания сфокусирована на контейнерном бизнесе.
Заявку на покупку доли в FESCO арабы и РФПИ подали еще в 2017 году, но правительственная комиссия по иностранным инвестициям не согласовала сделку. Как объясняла председатель совета директоров FESCO Лейла МАМЕДЗАДЕ, согласование потребовалось, поскольку ПАО «Владивостокский морской торговый порт» является стратегическим объектом.
«Владивостокский морской торговый порт» в I полугодии 2019 года увеличил перевалку грузов различной номенклатуры на 12,8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года, до 5,6 млн тонн. Достигнутый результат является рекордным показателем по первым полугодиям в истории порта. 65,8275% акций ПАО «ВМТП» владеет ООО «М-Порт» (Москва), еще 28,458% - ООО «Национальная контейнерная компания» (Москва). И «М-Порт», и «Национальная контейнерная компания» полностью контролируются ПАО «ДВМП».
Срок рассмотрения ходатайства DP World по покупке доли в FESCO закончился в сентябре. «Правительственная комиссия рассматривала эту сделку и отложила ее рассмотрение на полгода или год. Этот вопрос дополнительно прорабатывается. То есть отказа не было, но и не было положительного решения. Было решение отложить и дорабатывать эту сделку», - пояснил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь АРТЕМЬЕВ.
В марте один из акционеров ДВМП обратился с предложением к членам совета директоров FESCO вернуть головной офис компании во Владивосток и произвести ее перерегистрацию. Идею поддержали действующие работники и ветераны ДВМП и ВМТП.
«Мы работаем на Дальнем Востоке, передвигаемся по дорогам здесь. Наши дети ходят в школы и детские сады во Владивостоке, но почему тогда налоги от нашего труда оседают в другом городе? Переезд руководства во Владивосток - самая логичная мера. Группа FESCO создавалась на базе ДВМП. В 2020 году у нас юбилейная дата, и пусть свое 140-летие Дальневосточное пароходство встретит на Дальнем Востоке», - звучало на митинге в порту.
Совет директоров FESCO данную идею не поддержал, но вскоре после этого подтвердил намерение не продавать ВМТП в ближайшей перспективе. На этом фоне было принято решение о смене руководителя филиала ДВМП во Владивостоке.
В кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 2019 президент FESCO Александр ИСУРИН сообщил, что группа осенью представит основные моменты краткосрочного бизнес-плана на 2019-2021 г.г.
Основными направлениями развития компании в краткосрочной перспективе станут три направления - развитие контейнерных перевозок, увеличение транзита и нишевые проекты на отдельных рынках.
Бизнес-планом предусматривается серьезное финансирование развития ПАО «Владивостокский морской торговый порт». «До конца 2021 года мы планируем потратить на CAPEX (от англ. CAPital Expenditure, капитал, использующийся компаниями для приобретения или модернизации физических активов - Прим. авт.) порта не менее $50 млн», - сказал г-н Исурин. Речь идет о расширении территории, обновлении кранового хозяйства, строительстве новых складов, ремонте и обновлении ж/д путей. Стратегию развития ВМТП планируется согласовать с ФГУП «Росморпорт» и администрацией города Владивостока.
Досье «Дальневосточного капитала": Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов обвиняются в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч.1 ст.210 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконое приобретение и хранение оружия (ч.2 ст.222 УК РФ). Оба обвиняемых находятся в СИЗО. В настоящее время расследование по делу завершено. Защита и обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами дела, объем которых составляет около тысячи томов.
Олег КЛИМЕНКО
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