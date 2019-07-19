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28 Августа 2019, 16:00 | Компании |

Китайская госкорпорация предлагает достроить крупнейшее предприятие

China State Construction Engineering Corporation предложила "Роснефти" отдать ей без конкурса крупнейший подряд на верфи "Звезда" на 45 млрд рублей

Китайский бизнес может получить больше половины контрактов на строительство, сообщает РБК.

Одна из крупнейших строительных корпораций в мире, китайская China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), ведет переговоры с «Роснефтью» о получении подряда на возведение объектов судостроительной верфи «Звезда», которую «Роснефть» с партнерами строит в Большом Камне рядом с Владивостоком. Информ- агентству рассказали об этом два источника, близких к проекту.

Российская «дочка» CSCEC «КитайСтрой» хочет получить контракт на строительство так называемых достроечных цехов, которые относятся ко второй очереди верфи. Пока это самый дорогой объект на «Звезде»: по словам одного из собеседников, сумма контракта может составить 45 млрд руб. Второй собеседник подтверждает порядок цифр. Весь проект оценивается в 202 млрд руб., из них 146 млрд – это объекты верфи, остальное – жилье и инфраструктура.

Достроечные цеха – один из основных объектов на «Звезде»: здесь будут обрабатывать и резать металл, собирать основные блоки для строительства судов (финальная сборка будет проходить в сухом доке), объяснил один из источников РБК. Конкурс на строительство цехов пока не объявлен, следует из сведений о закупках для верфи. CSCEC хотела бы получить контракт без конкурса как единственный поставщик, утверждают оба собеседника РБК.

China State Construction Engineering Corporation много лет работает в России, но до сих пор строила коммерческую недвижимость, в частности – комплекс «Федерация» в Москва-Сити и ТЦ «Невский центр» в Санкт-Петербурге. Это не первая китайская корпорация, которая заинтересовалась «Звездой». В 2017-2019 годах China Communications Construction Company (CCCC) выиграла три тендера на строительство объектов второй очереди. В ноябре 2017 года она получила контракт на строительство сухого дока стоимостью 19,8 млрд руб. Этих денег не хватило, рассказывают собеседники РБК. В апреле 2019 года «Звезда» отдала этому подрядчику без конкурса еще один контракт – на расширение преддоковой площадки – за 2,8 млрд руб., следует из данных закупок. В 2018 году CCCC также получила подряд на дноуглубительные работы на 15,3 млрд руб. Все контракты CCCC оцениваются в 37 млрд руб.

CCCC также интересуется контрактом на возведение достроечных цехов, говорит один из собеседников РБК. По его мнению, его лучше разыграть на честном конкурсе между двумя корпорациями. «Чем сильнее будет конкуренция, тем больше денег сэкономит родина», – объяснил собеседник РБК. Всего китайские подрядчики могут получить контракты на 82 млрд руб., то есть больше половины стоимости строительных работ на «Звезде» (146 млрд руб.).

Российская строительная отрасль находится в упадке, здесь просто не из кого выбирать, так что привлечение китайских компаний на такую крупную стройку выглядит логично, сказала РБК руководитель InfraONE Research Александра ГАЛАКТИОНОВА. Для строительства «Звезды» необходимы специальные компетенции, которых у большинства российских подрядчиков, работающих на Дальнем Востоке, просто нет, констатировала эксперт.

В 2015 году «Роснефть» привлекла российского подрядчика ООО «КЭР» для строительства первой очереди судоверфи, но в 2018 году из-за срыва сроков и споров о стоимости работ разорвала с ним все контракты и переиграла конкурсы.

Первая очередь верфи «Звезда» достроена, вторая должна быть сдана к 2024 г. Это будет первая судоверфь в России, которая сможет обеспечивать нефтегазовые компании судами для арктических проектов: газовозами ледового класса Arc 7, танкерами, полупогружными платформами и т.д.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2019 год.   

Теги: china state construction engineering corporation  Роснефть 


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